Ion Aramendi descifra el motivo del cierre de 'Reacción en cadena' tras la expulsión de los Mozos de Arousa

Este domingo, Ion Aramendi regresa a Telecinco con el estreno de 'GH 20: el debate'. De esta forma, el vasco reaparece en la cadena de Mediaset cinco meses después de la cancelación de 'Reacción en cadena', el concurso que dejó su hueco a 'Agárrate al sillón'.
Cabe recordar que en un primer momento se llegó a publicar que Ion Aramendi podría haber sido también el presentador del nuevo concurso de Telecinco, pero finalmente Mediaset sorprendió al fichar a Eugeni Alemany para conducir su nueva apuesta cultural para las tardes.
Ahora que han pasado cinco meses y aprovechando su regreso a Telecinco, Ion Aramendi se ha pronunciado sobre si echa de menos 'Reacción en cadena'. "Me consta que el público lo echa de menos. En el supermercado me encuentro a mogollón de familias que tienen niños pequeños y lo echan de menos. Y luego hay mucha gente también mayor que le hacía mucha compañía", empieza diciendo en una entrevista en Vertele.
"Yo intento no apegarme demasiado. Es como una exnovia, tampoco la vas a estar echando de menos todo el rato. Al final, tu mujer también se puede mosquear. Igual. Pero hay que mirar hacia adelante. Reacción en cadena ha sido un programa precioso. Ha dejado una huella muy bonita en mi persona y también en mucha gente. Y me quedo con eso, con lo bonito que me ha dejado. Espero que vengan otras cosas. ¡Y si no, que vuelva!", sentencia a ese respecto.
Cuando le preguntan por lo que cree que falló para que la audiencia de 'Reacción en cadena' decayera en los últimos meses, el vasco no lo duda. "Desde mi punto de vista, mi humilde opinión, y una vez que he tenido tanto tiempo de reflexión, creo que no dimos con la tecla para sustituir a Los Mozos de Arousa. Crearon un sello tan fuerte, tan grande y tan importante que definieron un poco el formato. Enseñaron a todo el resto del mundo a jugar. No había tanta gente como ellos que jugaran de esa manera y no conseguimos volver a retomar el pulso de encontrar un equipo como ellos", recalca.
"Para mí esa es la clave de no haber conseguido una potencia en audiencias como estábamos teniendo. Yo estoy seguro de que si hubiéramos conseguido unos campeones que hubieran sido tan buenos jugadores como Los Mozos, probablemente seguiría. Es mi humilde opinión", termina señalando. Además confiesa que suele hablar con Bruno, Borjamina y Raúl y que les "va fenomenal".
Asimismo, Ion Aramendi desmiente que su nombre estuviera sobre la mesa para 'Agárrate al sillón'. "Tampoco tiene mucho sentido, y eso lo sabéis todos los que os dedicáis a esto. Tú no puedes dejar un formato y de repente cambiarte de ropa y hacer otro. Exceptuando a Jorge Javier, que sí puede hacerlo. ¿Misma franja, y quitar un concurso para poner otro con el mismo presentador? No tiene ningún sentido. Ni para mí lo tenía. Cuando se anunció, creo que fue una mala información que fluyó. La cadena no tenía pensado que hiciera otro formato, y yo tampoco. Es como desvestir un santo para vestir a otro", concluye.
