Belén Esteban verbaliza de este modo tan claro si tiene una oferta de Mediaset tras resurgir los rumores

Tras varios días de incertidumbre en 'No somos nadie', Belén Esteban ha regresado este miércoles para aclarar su futuro en el programa y contestar a los rumores sobre su supuesto regreso a Mediaset. Después de que la colaboradora de TEN fuese vista en redes sociales junto a Belén Rodríguez y Carmen Borrego, una teoría sobre el supuesto fichaje de la de Paracuellos en Telecinco aterrizó en el pisito.

Con cautela, y sin precipitarse en conclusiones, María Patiño y sus compañeros valoraron la posibilidad de que la colaboradora estrella de 'No somos nadie' estuviese acercándose a las que serán sus nuevas compañeras de programa. Sin embargo, la televisiva no ha dudado en aclarar la realidad de su quedada con la hermana de Terelu Campos.

Belén Esteban aclara los rumores sobre su regreso a Telecinco: "No tengo ninguna oferta"

"Fue un encuentro fortuito", ha explicado Belén Esteban ante Marta Riesco y compañía, asegurando que coincidieron en el mismo restaurante y terminó acercándose a saludar. "El sábado quedé a comer con unos amigos y luego me encontré a Belén Rodríguez, Carmen Borrego y Carmencita. Carmencita dijo: '¿Nos tiramos una foto?", ha recordado la tertuliana.

🗣️ Belén Esteban zanja todas las polémicas sobre su futuro:

“Quiero aclararlo: NO tengo ninguna oferta de Mediaset.”

"Y fue Carmen Borrego la que subió la foto", advertía a continuación antes de que Kiko Matamoros le preguntase lo que todos querían saber desde hace días. "¿No te vas a Mediaset?", preguntaba directamente el colaborador. "No tengo ninguna oferta de Mediaset", ha contestado de forma tajante la de Paracuellos, aclarando que por el momento su trayectoria televisiva continuará de la mano de LA OSA Producciones.

Sin embargo, las dudas de los espectadores y de sus compañeros de 'No somos nadie' sobre su posible regreso a "la cadena de enfrente" son más que fundadas debido a su declaración de intenciones de hace unos meses. Nada más regresar al pisito tras el fracaso de 'La familia de la tele' en TVE, Belén Esteban no dudó en dejar clara cuál sería su respuesta a una oferta de su antigua casa televisiva. "Yo si me llaman de Mediaset, vuelvo a Mediaset", aseguró a principios de septiembre.

Una conversación que se abrió a raíz del regreso de Lydia Lozano a Telecinco de la mano de 'De viernes' y que puso en el foco el posible regreso de muchos de los rostros del universo 'Sálvame' a Mediaset años después de la fulminación del magacín. Cabe recordar que Belén mantiene su contrato de exclusividad con LA OSA Producciones desde 2009.