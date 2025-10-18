Anita Williams anuncia que le han detectado dos tumores tras 'Supervivientes 2025' y cuál es su estado

Si hace tres años fue Nacho Palau a quien le localizaron un cáncer tras su regreso de 'Supervivientes' ahora ha sido Anita Williams la que ha anunciado que le han detectado dos tumores y que por eso ha estado más desaparecida de sus redes sociales.

A la espera de que le den los resultados de las pruebas médicas, Anita Williams ha querido sincerarse con sus seguidores en Instagram sobre su estado de salud y cómo se encuentra ante este inesperado varapalo.

"He estado leyendo vuestros mensajes y tampoco quiero que os preocupéis más de la cuenta", ha empezado diciendo la ex Montoya. "Me mandaron unas pruebas adicionales porque me encontraron unos nódulos, bultos, tumores... Algunos benignos, pero hay dos que tienen bastante mala pinta y me hicieron una biopsia, estoy esperando los resultados, por eso es que no tengo ganas de haceros vídeos ni crearos contenido", prosigue relatando Anita en un vídeo.

Este susto le ha llegado en un momento personal muy especial pues este sábado celebra su 28 cumpleaños con sus amigos. "No me encuentro bien, pero lo celebraré porque la vida son dos días", asevera al respecto la ex participante de 'La isla de las tentaciones'. Al menos la celebración le servirá para desconectar un poco.

"Espero que se quede en un susto. Voy a hacer cosas que me entretengan con mi gente", añade Anita Williams. Asimismo, deja caer que aunque "no tengo ni la cara ni las ganas ni nada" irá colgando alguna historia en Instagram para mantener informados a sus seguidores.

"Quiero deciros que vayáis al médico, porque yo soy una persona que odia los hospitales y que no voy a no ser que esté sintiendo que me muero o que me duela mucho, y a veces pues si te duele algo es que tu cuerpo te está hablando y hay que ir porque luego pasan estas cosas", aconseja la catalana a todos sus seguidores.