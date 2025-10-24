A Mónica Carrillo solo le basta una cifra para dejar retratado a Mazón tras su última defensa sobre la DANA

Está a punto de cumplirse un año de la gran tragedia de la DANA que dejó 229 víctimas en la Comunidad Valenciana y aún seguimos sin saber que es lo que hacía Carlos Mazón en el Ventorro mientras muchos de sus ciudadanos estaban muriéndose ahogados. Y el presidente de la Generalitat sigue sin aclararlo. Por eso ante la última defensa de su gobierno, Mónica Carrillo no se ha podido callar.

Un año después de la tragedia sigue habiendo un hueco muy amplio en la agenda del presidente de la Generalitat Valenciana aquel 29 de octubre de 2024. Y es que han sido muchas las excusas y las declaraciones de Mazón sobre aquella tarde en la que supuestamente estuvo comiendo con la periodista Maribel Vilaplana mientras decenas de valencianos fallecían anegados en sus casas o en sus coches arrastrados por la corriente o en sus garajes llenos de agua y barro.

En concreto hay una hora que sigue siendo un agujero negro sobre el paradero de Carlos Mazón aquella tarde. Nadie sabe donde, con quién y qué hacía el político del PP entre las 18:45 y las 19:45 horas. Ese intervalo coincide, además, con los 37 minutos, desde las 18.57 a las 19.34, en que el president no llamó a nadie ni tampoco se mensajeó con nadie según el listado de llamadas que entregó a las Cortes Valencianas.

A lo largo de este año, Carlos Mazón ha dado diferentes excusas y versiones sobre lo que hacía aquella fatídica tarde. Este viernes, el Presidente y su equipo siguen sosteniendo que estuvo "trabajando" la tarde de la dana en la sede del Consell tras su larga comida a pesar de que un testigo asegura que llegó poco antes de las 20 horas y se marchó enseguida con destino al Cecopi según ha recogido el diario El País y se ha hecho eco Mónica Carrillo.

Así, después de leer la alerta de última hora del citado periódico, la presentadora de 'Antena 3 Noticias Fin de Semana' no se ha podido contener en dejar una clara sentencia sobre esta actitud de Carlos Mazón. Y es que Mónica Carrillo solo ha utilizado dos palabras para dejar al presidente de la Generalitat por los suelos. "227 fallecidos", escribía recordando así las víctimas que dejó la tragedia mientras él estaba desaparecido.