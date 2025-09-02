Actualidad

Xabier Fortes pone voz a muchos con lo que señala sobre Pepa Bueno y su entrevista a Sánchez en TVE

por Pedro Jiménez

Xabier Fortes se dirige a quienes pensaban que Pepa Bueno iba a hacer un masaje a Pedro Sánchez en su entrevista en el 'Telediario' de TVE

Xabier Fortes en 'La noche en 24 horas'
Xabier Fortes en 'La noche en 24 horas' | RTVE

Xabier Fortes y el equipo de 'La noche en 24 horas' de TVE arrancaron una nueva temporada este lunes, 1 de septiembre. Y lo hicieron ante una gran intensidad informativa tras la entrevista previa que Pedro Sánchez concedió a Pepa Bueno en su regreso al 'Telediario 2', y que fue seguida por más de dos millones de espectadores en su transmisión simulcast (La 1, La 2 y Canal 24 horas).

El programa de análisis político liderado por Xabier Fortes diseccionó las declaraciones y los titulares más destacados que ofreció el Presidente del Gobierno en una entrevista que está dando mucho que hablar por el tono con el que la abordó la periodista, a la que nadie puede acusar de servilismo después de lo visto anoche.

Pepa Bueno hizo periodismo en mayúsculas mostrándose muy directa, contundente, incisiva, crítica en varias ocasiones y planteando exactamente las preguntas que había que plantear por incómodas que éstas resultaran para Pedro Sánchez. Por ejemplo, el caso Koldo-Ábalos-Cerdán, la gestión de los incendios o el enquistado problema de la vivienda.

Xabier Fortes: "Ha sido un ejercicio de periodismo impecable"

De este modo, la comunicadora cerró todas las bocas que se adelantaron a la entrevista y aseguraron que sería un blanqueamiento al Gobierno. Nada más lejos de la realidad. Y es ahí donde Xabier Fortes quiso poner el acento al despedir el primer programa del curso de 'La noche en 24 horas'.

El presentador, mirado fijamente a cámara, cerró la emisión con esta inapelable reflexión: "Quien diga que esta entrevista ha sido un masaje, no sabe de periodismo o no ha visto la entrevista o las dos cosas al mismo tiempo, porque ha sido un ejercicio de periodismo impecable en mi modo de ver".

Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram

Sobre la firma

Pedro Jiménez

Periodista. Subdirector del portal digital El Televisero. Especializado en información y comunicación televisiva.

Archivado en

·

Más Información

Pepa Bueno en su vuelta al 'Telediario 2'

RTVE toma una determinación sorprendente y táctica con el 'Telediario' de Pepa Bueno tras su estreno

Pedro Jiménez
Pedro Sanchez, Pedro Ruiz y Pepa Bueno.

Con una palabra califica Pedro Ruiz lo que ha hecho Pepa Bueno con Pedro Sánchez en RTVE

Eva Callejo

Últimas noticias