Xabier Fortes pone voz a muchos con lo que señala sobre Pepa Bueno y su entrevista a Sánchez en TVE

Xabier Fortes y el equipo de 'La noche en 24 horas' de TVE arrancaron una nueva temporada este lunes, 1 de septiembre. Y lo hicieron ante una gran intensidad informativa tras la entrevista previa que Pedro Sánchez concedió a Pepa Bueno en su regreso al 'Telediario 2', y que fue seguida por más de dos millones de espectadores en su transmisión simulcast (La 1, La 2 y Canal 24 horas).

El programa de análisis político liderado por Xabier Fortes diseccionó las declaraciones y los titulares más destacados que ofreció el Presidente del Gobierno en una entrevista que está dando mucho que hablar por el tono con el que la abordó la periodista, a la que nadie puede acusar de servilismo después de lo visto anoche.

Pepa Bueno hizo periodismo en mayúsculas mostrándose muy directa, contundente, incisiva, crítica en varias ocasiones y planteando exactamente las preguntas que había que plantear por incómodas que éstas resultaran para Pedro Sánchez. Por ejemplo, el caso Koldo-Ábalos-Cerdán, la gestión de los incendios o el enquistado problema de la vivienda.

Xabier Fortes: "Ha sido un ejercicio de periodismo impecable"

De este modo, la comunicadora cerró todas las bocas que se adelantaron a la entrevista y aseguraron que sería un blanqueamiento al Gobierno. Nada más lejos de la realidad. Y es ahí donde Xabier Fortes quiso poner el acento al despedir el primer programa del curso de 'La noche en 24 horas'.

El presentador, mirado fijamente a cámara, cerró la emisión con esta inapelable reflexión: "Quien diga que esta entrevista ha sido un masaje, no sabe de periodismo o no ha visto la entrevista o las dos cosas al mismo tiempo, porque ha sido un ejercicio de periodismo impecable en mi modo de ver".