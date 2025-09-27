Todos los estrenos de películas que despiden el mes de septiembre de 2025 en Netflix, Movistar+ o Disney+

Llegó la hora de despedir el mes de septiembre. ¡Cualquiera lo diría, si hasta hace unos días estábamos bañándonos en la playa, o tumbados tomando el sol en la piscina! Pero el mundo no para, y el tiempo ya sabemos que nunca juega limpio. Así que nos toca hacernos a la idea de que llega la spooky season. El otoño ya está aquí y, poco a poco, se va notando en los estrenos en streaming como en Netflix, Prime Video, Filmin o Disney Plus.

Entre esos estrenos, tenemos que destacar dos especialmente en Netflix. Dos películas originales que por fin llegan al catálogo y que, casi con total seguridad, se colarán en el top 10 de muchos de los países en los que está disponible la plataforma. Uno de esos estrenos es la película 'French lover', una comedia romántica 'a lo Netflix' con Omar Sy de protagonista. Por otro lado, tenemos 'Rut y Booz', una apuesta un poco más arriesgada, pero que también explora el género romántico, aunque desde un prisma un poco más dramático. Pero es que si lo que queremos drama romántico, este fin de semana está repleto.

No solo con el título de Netflix, sino con la llegada de 'Vivir el momento' a Movistar Plus+, protagonizada por Andrew Garfield y Florence Pugh; 'Contigo, todo', con Brett Goldstein, y que estrena Apple TV+, o 'Esmorza amb mi (Desayuna conmigo)', que llega a Filmin y protagoniza Álvaro Cervantes junto a Marina Salas. Pero, si queremos romper un poquito con tanto drama y tanto amor despechado, ahí tenemos 'Elio', la última película de Pixar, sobre un chico que busca su sitio... fuera de la Tierra.

French Lover

Sinopsis: Abel Camara es una estrella, un ‘sex symbol’... Un niño prodigio que creció delante de las cámaras y que parece tenerlo todo —éxito, dinero y el cariño del público—, pero que no está pasando por su mejor momento. Marion, en cambio, es una mujer sencilla y de lo más normal que, en pleno divorcio, encadena trabajos esporádicos para salir adelante. Cuando sus caminos se cruzan, da comienzo una montaña rusa de emociones tan intensa como imprevisible.

'French Lover' es una comedia romántica francesa dirigida por Nina Rives, su primer largometraje. La trama sigue a Abel Camara, una estrella de cine interpretada por Omar Sy, quien conoce a Marion (Sara Giraudeau), una mujer común con la que comienza una historia de amor tan inesperada como encantadora. La grabación comenzó en París en mayo de 2024, y por supuesto que la capital francesa funcionará como entorno de lujo para esta comedia romántica que tan bien saben hacer en Francia.

"Estoy encantada de asociarme con los talentos extraordinarios de Omar Sy y Hugo Gélin (guionista) en en mi primer filme. Sencillamente, es una comedia romántica hecha por personas que se quieren y que se hacen reír mutuamente", dijo la directora Nina Rives para el medio Dakar.

Plataforma: Netflix

Rut y Booz

Sinopsis: La prometedora artista de hiphop Ruth Moably deja atrás su glamurosa vida en Atlanta para empezar de cero en una zona rural de Tennessee, donde cuida de Naomi, su madre subrogada y encuentra al hombre de sus sueños.

En esta versión contemporánea de la historia bíblica, una talentosa cantante abandona la agitada escena musical de Atlanta para comenzar de nuevo en un pequeño pueblo de Tennessee. Y, en medio de ese entorno tranquilo, encuentra no solo amor sino también un propósito más profundo al conectar con la comunidad y con su propia fe. Sin embargo, su pasado en la música no la deja del todo y trae consigo recuerdos y decisiones que deberá enfrentar para poder avanzar. Así define Netflix una de sus nuevas películas para este mes de septiembre.

Producida por Tyler Perry y DeVon Franklin, la película cuenta con un reparto estelar encabezado por Serayah, Tyler Lepley y Phylicia Rashad, junto a nombres como Kenneth "Babyface" Edmonds, Jermaine Dupri y Lecrae, entre otros.

Plataforma: Netflix

Vivir el momento

Sinopsis: Almut y Tobias se conocen en un encuentro inesperado que cambia sus vidas. A través de pasajes de su vida en común −se enamoran, construyen un hogar, forman una familia− se nos revela una difícil verdad que amenaza con sacudir sus cimientos. A medida que emprenden un camino que los límites del tiempo desafían, los protagonistas aprenderán a apreciar cada momento del inusual camino que ha tomado su historia de amor, que abarca una década.

John Crowley, director de 'Brooklyn', junto al guionista de 'The Crown', Nick Payne, estrenaron a principios de año uno de esos dramas que te hacen llorar a moco tendido. Con Andrew Garfield y Florence Pugh teniendo una química brutal en pantalla, la película explora el duelo, vivir con una enfermedad, y sobre todo, la paternidad cuando la pareja es demasiado joven para gestionar los enormes problemas que nos da este mundo cada vez más desquiciado.

"Algo cambió en mí cuando mi madre murió hace cinco años, y la herida causada por su marcha aún no se ha curado del todo. Al mismo tiempo, me resulta muy desconcertante el empeño con el que las sociedades occidentales evitamos afrontar la muerte y la tratamos como un tabú. Al fin y al cabo, una de las pocas cosas de las que podemos estar seguros es que todos nos encontraremos con ella más tarde o más temprano", contó Garfield en una entrevista a El Periódico, dejando claro que esa pérdida fue la que le hizo aceptar su papel en 'Vivir el momento'. Por su parte, Florence Pugh, que tuvo que raparse para la película, tampoco lo pasó del todo bien. "Mi cuerpo sufrió un pequeño trauma por eso. Tenía frío todo el tiempo", y así lo contó para British Vogue.

Plataforma: Movistar Plus+

Elio

Sinopsis: La historia de Elio, un niño de 11 años con una imaginación desbordante y una enorme obsesión por los extraterrestres, que lucha por encajar hasta que de repente es transportado al espacio y es identificado por error como el embajador galáctico de la Tierra.

La última película de 'Pixar', estrenada este verano de 2025, ha sido uno de sus fracasos más importantes desde que comenzó el estudio. 150 millones en taquilla para un presupuesto de exactamente lo mismo: 150 millones. Una historia menor, que contó con muy poca promoción, y muy poco respaldo por parte del estudio. Es verdad que no es su historia más brillante u original, y que recicla varias ideas de otros títulos más potentes. Aún así, y como siempre en Pixar, es una película con mucho corazón, y que entretiene desde el primer minuto. Su director original, Adrian Molina, se marchó del proyecto después de que desde las altas esferas de Disney le obligaran a "bajar el tono LGTBI". Así que fue sustituido por Domee Shi y Madeline Sharafian.

El problema es que, aunque la película es entretenida, no acaba de dar con la tecla como otras de las historias recientes de Pixar. Una película que fue anunciada hace varios años, pero que no consiguió colarse en el top de obras maestras del estudio. Y admitámoslo, eso es muy difícil. Aunque no deja de ser una historia que "puede llegar al corazón de aquel niño que se puede sentir diferente, del que luego se da cuenta de que lo que necesitaba era juntarse con otra gente, no seguir la norma y salir de su zona de confort", contó Jordi Ayate, uno de los animadores de la película, a Cinemanía. "Ese niño que tiene un poco de vergüenza o que piensa que puede ser raro, creo que se va a sentir identificado.

Plataforma: Disney Plus

Esmorza amb mi (Desayuna conmigo)

Sinopsis: Una historia de vidas cruzadas de cuatro personajes que luchan por recuperar la fe en ellos mismos y en el amor. Natalia (Anna Alarcón), una madre separada con problemas económicos y sentimentales, sufre un accidente de tráfico que la podría dejar paralítica. En el hospital, se reencuentra con Salva (Iván Massagué), un antiguo amigo que ha dejado atrás su pasado de delincuencia juvenil para encontrar la paz ayudando a los demás. Su objetivo es marcharse de la ciudad con su pareja, Carlota (Marina Salas), que se recupera de una vida de excesos y abandono, al mismo tiempo que lucha contra su obsesión por Omar (Álvaro Cervantes), un compositor de música publicitaria atrapado en una crisis existencial y creativa.

Álvaro Cervantes, Marina Salas, Iván Massagué, Anna Alarcón y Oriol Pla protagonizan esta historia de vidas cruzadas, que produjo Filmax y se estrenó en cines este pasado verano de 2025. "En 'ESMORZA AMB MI' ('Desayuna conmigo') hago por fin realidad mi necesidad de poner en el centro del relato a personajes de clase trabajadora focalizándonos no en de qué manera les atraviesa la precariedad económica, sino en su necesidad de querer y ser queridos, un motor que nos hermana a todos", explicó su director Iván Morales para la presentación de la película. De hecho, es su ópera prima, después de haber trabajado como actor bajo las órdenes de Daniel Monzón o Isabel Coixet, y también haber dirigido varios cortometrajes y obras de teatro. "Me gusta que el cine rebose ideas y no tenga pudor en jugar con diferentes lenguajes y recursos, con la intención de provocar un viaje sorprendente al espectador, siempre que no perdamos el ancla".

Plataforma: Filmin

Contigo, todo

Sinopsis: Simon y Laura son amigos desde la universidad, pero pierden el contacto cuando Laura hace un test que encuentra a su alma gemela a pesar de los muchos años de emociones reprimidas entre ambos. Pasan los años, y a medida que sus vidas se cruzan y se separan, ninguno de los dos es capaz de negar que han dejado pasar la oportunidad de tener una vida en común. Ahora que se enfrentan a la incertidumbre de alterar el curso de sus vidas, ¿están dispuestos a arriesgarlo todo para experimentar el amor que siempre se habían tenido, o deberían aceptar su destino?

La nueva película de Apple TV+ está protagonizada por el ganador del premio Emmy Brett Goldstein (al que conocemos de 'Ted Lasso' o 'Terapia sin filtro'), Imogen Poots, Steven Cree, Zawe Ashton y Jenna Coleman. Se trata de un drama romántico de esos que duran varios años, de amores imposibles, y de posibles almas gemelas. Así que preparaos para llorar y, sobre todo, para revisar vuestra vida amorosa a estas alturas. Estrenado este pasado 7 de septiembre en el Festival de Toronto, tuvo una muy buena recepción. "Queríamos contar una historia sobre una relación", explicó a Variety William Bridges, director de la película y, junto a Goldstein, co-guionista. "Y descubrimos que al cambiar una cosa en nuestro mundo, nos permitió desbloquear la percepción de la gente sobre lo que es el amor verdadero, y eso fue un territorio muy bueno para una historia de amor".

Plataforma: Apple TV+