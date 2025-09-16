Susanna Griso sentencia abiertamente la nueva ley antitabaco: "Es tratarles como apestados"

Susanna Griso se suma a las críticas de Lolita Flores a la nueva Ley Antitabaco que, entre otras cosas, prohibirá fumar en las terrazas, en los parques o en los campus universitarios. "Ahora ya no voy a poder fumar en una terraza mientras me tomo una cerveza. ¡Que cierren los estancos de este país!", criticó la artista en el programa de Julia Otero en Onda Cero.

Esta propuesta incluye restricciones al uso de cigarrillos electrónicos y tabaco en espacios al aire libre como terrazas, paradas de transporte público, campus universitarios o recintos deportivos. Además, esta prohibición impondrá las mismas restricciones que tendrá el tabaco a los cigarrillos electrónicos, los 'vapers', con elevadas sanciones económicas a quienes incumplan la norma, que serán de hasta 600.000 euros, tipificados como delitos muy graves, según avanzó la ministra de Sanidad.

Este lunes, en 'Espejo Público' han emitido las palabras de Lolita. Entre los apoyos que ha recibido la cantante, se encontraba la presentadora del magacín, Susanna Griso. Aunque se considera una "víctima" del tabaco, no está a favor de que se persiga a los fumadores.

"Yo soy antitabaco, no he fumado en mi vida. Siempre me he considerado una víctima porque he sido una fumadora pasiva, pero lo de perseguir también a los fumadores en las terrazas, es tratarles como apestados", lamentaba Susanna Griso. Acto seguido lanzaba una pregunta al aire: "¿Dónde se les dejará fumar?".

Lorena Vázquez recordaba cómo durante la pandemia "se repartían las terrazas en zona de fumadores y no fumadores". La colaboradora también recordó que "antes nos parecía lo más normal fumar en la redacción. Fumábamos en los aviones. Yo creo que no estaría de más que los que no fumamos, no tengamos a una persona al lado, porque incluso en una terraza molesta".

Ante esto, Susanna Griso añadió que "lo que te dicen es que a seis metros te sigue llegando el tabaco y la toxina te la acabas fumando también. Siempre nos queda no salir a las terrazas los que no fumamos, que es lo que yo hago".

Otro de los colaboradores del matinal también se mostró muy crítico con la nueva ley: "Si no que no nos vendan el tabaco. ¿Por qué no quitan que vendan el tabaco? Porque entiendo que genera muchos impuestos". "Creo que los que fumamos nos sentimos apestados y apartados", sentenció otro de los tertulianos sobre una medida que, a la vista está, ha generado todo tipo de reacciones.