Susanna Griso se fija en este detalle de Perico Delgado en La Vuelta y ojo a lo que se insinúa de TVE

Susanna Griso ha puesto el acento -en su programa 'Espejo Público'- en las incendiarias declaraciones de Perico Delgado, comentarista de La Vuelta para RTVE, tras cancelarse la última etapa en Madrid por las protestas propalestinas que, según la derecha y la derecha mediática, fueron "terrorismo callejero" y "kale borroka" alentado por el presidente Pedro Sánchez.

Rocío Martínez, periodista de 'Antena 3 Deportes', ha participado en la mesa política del magacín matinal de Antena 3, y ha sido la primera que ha puesto el foco en el exciclista y en sus polémicas de los últimos días: "Pedro Delgado ha sido el único que se ha mostrado muy crítico con todo ello. Ya hace días fue muy criticado porque hizo un comentario. Dijo que, el que hubiera vendido las banderas palestinas, seguro que se había forrado".

A colación, Susanna Griso ha pedido mostrar en 'Espejo Público' las manifestaciones de Perico ante los micros de OkDiario justo después de la suspensión del final de La Vuelta. "Máxima atención", ha reclamado la presentadora, haciendo hincapié en lo sorprendente de esas palabras.

"Esto es una desgracia muy grande para el deporte español y para el país. Que no finalice la Vuelta a España para los manifestantes será un orgullo, será bueno si mañana mismo se acaba la guerra o no matan a más gazatíes. Al final han generado violencia contra violencia y han demostrado que así no va a acabar nunca la guerra de Gaza. Es algo lamentable que daña la imagen de la Vuelta y de España. El Gobierno español es quien tiene la culpa", fueron las declaraciones exactas al citado medio del comentarista de TVE, cuya postura con las protestas a lo largo de La Vuelta ha provocado que sean muchas las voces que exigen su despido de RTVE.

📹 @pedrodelgadoweb a OKDIARIO tras el boicot a la Vuelta: «La culpa la tiene el Gobierno de España»



— okdiario.com (@okdiario) September 14, 2025

"E insisto eh: es el comentarista de TVE y está acusando abiertamente al Gobierno de haber boicoteado La Vuelta", ha enfatizado Susanna Griso sobre lo llamativo que es que un rostro de la cadena pública haya realizado este tipo de afirmaciones tan inflamatorias.

Acto seguido, Rocío Martínez ha señalado un detalle de la cobertura de RTVE de la última y truncada etapa de La Vuelta: "Hay un momento en la retransmisión, cuando Perico Delgado está señalando a los políticos como causantes de fomentar el odio, que se van a publicidad. Justo coincide el momento en el que él está señalando ese comentario".

"No quieres ver una intención en eso, ¿no?", ha reaccionado irónica Susanna Griso. De este modo, se ha deslizado la posibilidad de que se hubiera tratado de un acto de censura y no de algo casual. Más tarde, la comunicadora de Atresmedia, ha vuelto a ofrecer esas palabras de Perico en las que culpa al Gobierno y ha rematado con un "más claro no se puede decir".