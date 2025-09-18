Sonsoles Ónega recibe una seria bronca de la dirección de su programa en Antena 3 y esta es la razón

La semana pasada, Sonsoles Ónega recibió en el plató de 'Y ahora, Sonsoles' a Mar Flores, a la que realizó una íntima entrevista con motivo de la publicación de sus memorias. Un libro autobiográfico que ha levantado una enorme polvareda y que incluso, según algunas fuentes, le habría distanciado de su hijo, Carlo Costanzia.

Durante su charla con Sonsoles Ónega, la modelo habló de algunos de los episodios más controvertidos de su vida que aparecen en el libro. Sin embargo, fueron tantos los temas que había que tratar que a la presentadora se le olvidó preguntarle por la relación que mantuvo con Bertín Osborne, al que, para sorpresa de todos, no ha incluido en sus memorias.

Pilar Vidal se puso en contacto con el cantante para conocer su opinión al respecto, y este miércoles, 17 de septiembre, ha desveladon su conversación. "Él me dice que estuvo saliendo con ella en dos o tres épocas distintas de su vida. Que la primera vez él se acababa de divorciar de su primera mujer y que para él fue una mujer super importante, que a él le encantaba pero que él vivía en Estados Unidos y ella en Madrid y que era prácticamente imposible, pero que para él no fue algo pasajero", leyó la periodista el mensaje que le había enviado Bertín.

Sobre su ausencia en las memorias, él le dice: "Pues a lo mejor es que para ella no fue lo suficientemente importante y por eso no me nombra". "Pero él me repite que a él Mar le encantaba. A mí que un hombre reconozca que le molaba una mujer, me parece lo más…", ha comentado Pilar Vidal.

Sonsoles Ónega desvela su "agria discusión" con el equipo del programa

Ese lapsus de olvidarse preguntar a Mar Flores por Bertín provocó que Sonsoles Ónega recibiera un 'tirón de orejas' por parte de la dirección del programa. Así lo reconoció ella misma: "He tenido una agria discusión con el equipo, con los directores, con los subdirectores… A mí se me olvidó preguntárselo a Mar Flores en su entrevista", ha lamentado la ganadora del Premio Planeta.

Sin embargo, Sonsoles Ónega justificó su error alegando la gran cantidad de temas que tenían que abordar: "Acuérdense de la plancha que teníamos en esa entrevista. No le pude preguntar si el señor que aparece en la página 72 es Bertín. Pues no se lo pregunté y, hoy me han dado una reunión…". Y es que, aunque Mar Flores no nombra directamente al cantante en su libro, en opinión de la presentadora sí que lo hace de forma indirecta.