Sonsoles Ónega anuncia el fichaje de esta famosa como colaboradora de su programa en Antena 3

Hace dos semanas que Sonsoles Ónega regresó a las tardes de Antena 3 con la cuarta temporada de 'Y ahora Sonsoles' con tres nuevos fichajes: Begoña Villacís, ex vicealcaldesa de Madrid; Susana Uribarri, mánager de importantes artistas; y la periodista Carmen Ro.

Pero este jueves, la presentadora ha anunciado el regreso de otra colaboradora que ya formó parte del programa y que ahora vuelve al equipo de 'Y ahora Sonsoles' junto a otros rostros como Ana Obregón, María del Monte, Miguel Lago o Antonio Naranjo.

Y es que tal y como ha confirmado Sonsoles Ónega justo al final de 'Y ahora Sonsoles', Mar Flores se reincorpora al programa como colaboradora después de haber visitado el plató como invitada para hablar largo y tendido con la presentadora de sus memorias.

"Mar yo te doy las gracias y te doy también la bienvenida porque vuelve a ser colaboradora de este programa", decía Sonsoles Ónega muy emocionada al despedirse de su compañera que se sumará al equipo de 'Y ahora Sonsoles' para comentar toda la actualidad y los testimonios del programa.

Con ello, Mar Flores sigue su idilio con la televisión después de que en los últimos años se haya dejado ver como concursante de 'Mask singer' y 'El desafío' y de que muy pronto de el salto a TVE como participante de 'DecoMasters', el nuevo talent de decoración con la productora de 'MasterChef' en la que hará pareja con su hijo Carlo Costanzia.