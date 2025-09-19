Qué 7 películas de estreno ver este fin de semana en Netflix, Prime Video o Movistar Plus+ del 19 al 21 de septiembre

Septiembre se está caracterizando por ser un mes perfecto para volver a la rutina con varios estrenos potentes en las plataformas de streaming. Sí, nada nos va a quitar el mal sabor de boca de dejar las vacaciones de verano atrás. Pero tenemos que intentarlo, por eso os traemos una lista de estrenos para que, al menos, el fin de semana estéis entretenidos. Eso sí, esta semana la lista es un poco más larga, para que os animéis un poco más. Y es que hay estrenos potentes tanto en Netflix, como MAX o Disney Plus.

Quizá el más fuerte de todos sea la llegada, por fin, de 'Superman' al streaming. En un principio iba a estrenarse en digital en agosto, pero al final se ha visto pospuesto casi un mes. Así que esta nueva versión, firmada por James Gunn, se estrena en la plataforma de HBO MAX este próximo 19 de septiembre, después de haber arrasado en taquilla con más de 700 millones de dólares recaudados. Si queréis más acción (pero mucho peor, las cosas como son), Prime Video estrena 'Los caballeros del zodiaco', y recomendamos verla con amigos. Al menos para echarnos unas risas.

También llega lo nuevo de Denzel Washington y Spike Lee a Apple TV+ con 'Del cielo al infierno'; el drama 'Aún estoy aquí', con la nominada al Oscar Fernanda Torres; una nueva película del director de culto David Cronenberg, y que ha sido aplaudida por los críticos especializados; la historia de la creadora de Bumble, que llega de la mano de Disney Plus y Lily James; o un documental en Netflix sobre el surrealista romance entre Marta Luisa de Noruega y el chamán Durek Verrett.

Realeza rebelde: Una insólita historia de amor

Sinopsis: Marta Luisa de Noruega y el chamán Durek Verrett durante el periodo previo a su polémica boda real.

La producción dirigida por Rebecca Chaiklin, realizadora de 'Tiger King', revela la historia real, la boda y las polémicas creencias de la princesa Märtha Louise de Noruega y el chamán Durek Verrett. Märtha Louise, hija mayor del rey Harald V, nació en 1971 en Oslo. Se casó con el escritor Ari Behn, con quien tuvo tres hijas, pero acabaron divorciándose, y Märtha Louise se sumergió en sus inquietudes espirituales. Así conoció al autodenominado chamán de sexta generación y 'gurú espiritual' de famosos Durek Verrett. "Cuando desperté de un mes de coma, me dijeron que nunca volvería a caminar y que no tenía mucho más de un mes de vida. Siete especialistas diferentes me dijeron que no había esperanza. Pero recibí visitas de seres poderosos que me entregaron mensajes sobre cómo tenía que poner mi mente para sobrevivir a esto", ha contado en numerosas ponencias que hace alrededor del mundo.

Plataforma: Netflix

Los caballeros del zodiaco

Sinopsis: Seiya (Mackenyu), un testarudo adolescente callejero, se pasa el tiempo luchando por dinero mientras busca a su hermana secuestrada. Cuando en una de sus peleas se le revelan poderes místicos que desconocía, Seiya se ve inmerso en un mundo de santos en guerra, antiguos entrenamientos mágicos y una diosa reencarnada que necesita su protección. Para sobrevivir, tendrá que aceptar su destino y sacrificarlo todo para ocupar el lugar que le corresponde entre Los Caballeros del Zodiaco.

Los Caballeros del Zodiaco era uno de los anime más populares en España en la década de los 90. Aunque en su original se llama 'Saint Seiya', aquí ya sabemos cómo nos encanta rebautizarlo todo. Las adaptaciones a imagen real de muchas de esas series japonesas han acabado siendo vapuleadas por la crítica, con los ejemplos claros de 'Dragon Ball' o 'Death Note'. Obviamente, 'Los caballeros del zodiaco' no fue una excepción. Sólo logró recaudar 7 millones de dólares en todo el mundo, con un presupuesto de más de 60 millones. Quizá uno de los fracasos más sonoros de los últimos años. La crítica la destrozó. Tiene un 3,4/10 en Filmaffinity y un 21% de críticas positivas en la web de Rotten Tomatoes. Pero, ¿no merece la pena darle un vistazo para pasar un rato realmente entretenido?

Plataforma: Prime Video

Aún estoy aquí

Sinopsis: Basada en las memorias de Marcelo Rubens Paiva, en las que narra

cómo su madre se vio obligada al activismo político cuando su marido, el diputado izquierdista Rubens Paiva, fue capturado por el gobierno durante la dictadura militar de Brasil, en 1971.

“Brasil la conocía como la viuda de [el político activista] Rubens Paiva”, explica Fernanda Torres para The Washington Post. “Era como un título que tenía. Luego, cuando Marcelo escribió [unas memorias anteriores], solo la conocíamos como su madre. Pero ‘Aún estoy aquí’ es un libro sobre un hombre que descubre que el gran héroe no era su padre, no era él mismo, sino ella”. Así hablaba su protagonista sobre una película que la encumbró en esta temporada de premios, y la tuvo como gran favorita para llevarse el Oscar, aunque finalmente lo consiguiera Mikey Madison. 'Aún estoy aquí' está dirigida por Walter Salles, que ya dirigiera a su madre, Fernanda Montenegro, en 'Estación Central de Brasil', por la que también fue nominada al Oscar. Una película intensa, necesaria, y muy cuidada visualmente.

Plataforma: Movistar Plus+

Match: La reina de la app de citas

Sinopsis: Inspirada en la historia de Whitney Wolfe Herd, fundadora y ex CEO de la plataforma de citas Bumble.

Si estáis tratando de encontrar pareja de alguna forma, obviamente os sonará la app Bumble. Similar a Tinder pero dicen que con mejores resultados. Porque ya sabemos de sobra que en Tinder la gente casi no habla. 20th Century Studios, al igual que otras productoras como Apple, ha decidido echar mano de biografías de personas reales para hacer su nueva película. Ya tuvimos la del inventor del 'Tetris' o de los Cheetos. Y ahora le llega el turno a Whitney Wolfe, creadora de Bumble. Aquí tenemos a Lily James como protagonista, que repite con Disney tras 'Pam & Tommy' para interpretar a una persona real. Dirigida por Rachel Lee Goldenberg y acompañada de Dan Stevens, se sumerge en la creación de la app de citas y, sobre todo, en la personalidad de Whitney.

"Una de nuestras productoras, Jen Gibgot, conoció a su pareja en Bumble. Mi mejor amiga conoció a su marido en Bumble. Empiezas a hablar y te das cuenta de cuántas parejas se han formado y cuántos bebés han nacido", comentó Lily James para Who What Wear. Ese es el profundo efecto que han tenido estas aplicaciones de citas, en particular Bumble. Es increíble". Y quién mejor para dar vida a Whitney Wolfe que Lily James, que tiene esa mezcla perfecta de ingenuidad, ternura... y de saber exactamente lo que está haciendo.

Plataforma: Disney Plus

Los sudarios

Sinopsis: Karsh, de 50 años, es un importante hombre de negocios. Inconsolable desde la muerte de su esposa, inventa GraveTech, una tecnología revolucionaria y controvertida que permite a los vivos vigilar a sus seres queridos difuntos en sus mortajas. Una noche, varias tumbas, incluida la de la esposa de Karsh, son profanadas. Karsh se propone localizar a los autores.

'Los sudarios' es, hasta la fecha, la última obra del aclamado director canadiense David Cronenberg, quien se basa en una historia de duelo personal, el fallecimiento de su mujer, para indagar en la relación entre tecnología y muerte y preguntarse sobre qué hay más allá de la vida. Vincent Cassel y Diane Kruger son los protagonistas de una película que tuvo su estreno mundial en la Sección Oficial del Festival de Cannes, donde compitió por la Palma de Oro. Pero es que además ha sido elegida como la 2ª mejor película de terror (solo por detrás de 'Sinners') en lo que llevamos de año. "Después de que mi esposa muriera, la gente me preguntaba cómo me sentía, y me di cuenta de que me respondía a mí mismo con esa misma pregunta", comentó Cronenberg en la presentación de su película.

"Sin duda, la tecnología en esta película es perversa, mórbida, grotesca, pero para alguien que está de duelo como Karsh, en realidad no lo es. De hecho, es bastante saludable, una manera de salir de la desesperación, del dolor. Pero, básicamente, todo se reduce al cuerpo, como en muchas de mis películas". Cronenberg nunca se anda con chiquitas, y lo demuestra una vez más en 'Los sudarios'.

Plataforma: Filmin

Del cielo al infierno

Sinopsis: Cuando un poderoso empresario musical (Denzel Washington) es víctima de una extorsión, se ve obligado a luchar por su familia y su legado mientras afronta un dilema ético vital.

Basada en el magistral clásico 'El infierno del odio' (High and Low, 1963) de Akira Kurosawa. Spike Lee es uno de los directores más aclamados, y vuelve una vez más a colaborar con Denzel Washington (quinta ocasión) para darnos este remake bastante menor a la adaptación original de Kurosawa. Cambia Yokohama por New York, y a Toshiro Mifune por un Denzel Washington que, como siempre, se entrega en cuerpo y alma a su personaje. "Todos los grandes directores, y Spike lo es, deberían estar abiertos a la interpretación o reinterpretación. De hecho, inspirar a otros artistas es buena parte de lo que los hace grandes", contó el actor a El Periódico, sobre la necesidad de remakes en la era moderna del cine.

Plataforma: AppleTV+

Superman

Sinopsis: En un mundo cínico que ha perdido la fe en la bondad, Superman lucha por reconciliar su herencia kryptoniana con su crianza humana en Smallville como Clark Kent. Mientras protege a la humanidad, encarna la verdad, la justicia y el estilo americano, desafiando una era que considera estos valores obsoletos.

La nueva versión de ‘Superman’ ya está en MAX. Vivimos en una época en la que manda el streaming, así que salvo excepciones, muchas películas tienen una vida muy corta en las salas de cine. Este ha sido el caso de ‘Superman’, aunque James Gunn, su director, ha explicado que se debe al estreno de ‘El pacificador’ cuya temporada 2 ya lleva varios capítulos en la plataforma. Esta nueva adaptación esta gozando del calor del público y de la crítica. No solo esta cerca de los 700 millones en taquilla, sino que además la dupla David Corenswet y Rachel Brosnahan ha funcionado a la perfección como Clark Lent y Lois Lane. ‘Superman’ actualiza al superhéroe, lo humaniza más que nunca y además le devuelve la luz y el color que Zack Snyder le había arrebatado.

Plataforma: HBO Max