Los 9 estrenos más esperados de Amazon Prime Video, uno por uno, que llegan este mes de septiembre

Este mes de septiembre llega repleto de nuevos estrenos muy potentes en la plataforma de Amazon Prime Video. Y no se han dejado nada atrás, desde luego. Porque no solo nos llegan series nuevas, y nuevas temporadas de algunos de sus éxitos más recientes, sino también películas con grandes intérpretes como Liam Neeson o Ana de Armas. Esta última, con su salto al cine de acción (tras su breve aparición en 'Sin tiempo para morir') con 'Ballerina', dentro del universo de John Wick. Por su parte, Liam Neeson recupera a uno de sus personajes duros de estos últimos años, el conductor Mike McCann, para volver a meterse en berenjenales repletos de tiros y mercenarios.

Por otro lado, en el terreno de las series, regresan los superhéroes más irreverentes con la segunda temporada de 'Gen V'. Pero no es la única ficción adolescente que nos llega. También tendremos 'The Runarounds', serie de los creadores de 'Outer Banks'. Además, nos llega la nueva serie española 'Romi', sobre una investigadora sorda; 'Hotel Costiera', con uno de los protagonistas de 'Anatomía de Grey' Jesse Williams. ¡Ah! Y que no se nos olvide una nueva edición de 'Operación Triunfo', con Chenoa de nuevo como presentadora estrella. Como veis, un buen catálogo repleto de títulos diferentes e interesantes para que la cuesta de septiembre sea un poco menos dura.

Estrenos de series

The Runarounds

Sinopsis: Un grupo de recién graduados de preparatoria forman una banda con la esperanza de escapar del futuro mundano que les espera. Mientras buscan su gran oportunidad y un sueño casi imposible durante un verano, se enamoran y enfrentan problemas por el camino.

La serie de ocho episodios es un drama romántico-musical de los creadores de 'Outer Banks' Jonas y Josh Pate. Cuenta con un reparto formado por los músicos en la vida real William Lipton, Axel Ellis, Jeremy Yun, Zendé Murdock y Jesse Golliher. Toda esta serie nació en 2021, cuando Jonas Pate convocó un casting para que una banda apareciera en su serie de 'Outer Banks'. Y, entre más de 5.000 aspirantes, seleccionó al grupo que veremos en 'The Runarounds'. Ojo, que sus dos primeros singles ya están en Spotify.

Fecha de estreno: 1 de septiembre

Confidence Queen

Sinopsis: Tres estafadores con diferentes trasfondos se unen para un audaz y aventurero plan de venganza contra los villanos de esta época. Yun I Rang, un estafador con un coeficiente intelectual de 165 y una mente brillante, lidera el grupo como un líder seguro y carismático con una mentalidad de cuatro dimensiones. Myung Gu Ho, un estafador veterano con humor e ingenio, demuestra sus versátiles habilidades como maestro del engaño. James, el miembro más joven del equipo de confianza, con un carácter puro y recto, que resalta el adorable encanto de un miembro más joven, juguetón y cariñoso.

Una comedia de acción protagonizada por tres estafadores, y además con el sello coreano. Pues interesante cuanto menos, ¿verdad? Está protagonizada por Park Min-young, Park Hee-soon y Joo Jong-hyuk, y es un remake de una serie japonesa de 2018. Pero lo interesante de todo esto es que es el primer k-drama producido por Prime Video. Doce episodios de los que aún no se sabe mucho pero que llegarán a la plataforma el próximo 6 de septiembre.

Fecha de estreno: 6 de septiembre

La novia

Sinopsis: Laura es una mujer que aparentemente lo tiene todo: una carrera brillante, un marido cariñoso y su precioso hijo, Daniel. Su vida perfecta se desmorona cuando Daniel trae a casa a Cherry, una nueva novia que lo cambia todo. Tras una tensa presentación, Laura se convence de que Cherry oculta algo. ¿Es una manipuladora social o Laura está paranoica? La verdad es una cuestión de perspectiva.

Prime Video adapta la novela de Michelle Frances y se coloca como uno de esos estrenos interesantes del mes de septiembre. Ya no solo por lo interesante de la propuesta, sino porque cuenta en su reparto con Robin Wright y Olivia Cooke ('La casa del dragón'). ¿Un encuentro entre una suegra y su nuera... que se convierte en un thriller? ¿Cómo no va a gustarnos? Seis episodios en los que nada (ni nadie) es lo que parece. Una de estas historias que no deja de dar giro sobre giro, y que no solo promete sorprendernos a cada momento, sino que se sustentará con fuerza sobre sus dos grandes protagonistas, que prometen un duelo actoral de altos vuelos.

Fecha de estreno: 10 de septiembre

Gen V (Temporada 2)

Sinopsis: Mientras el resto de América se ajusta a la mano de hierro de Patriota (Antony Starr), en la Universidad Godolkin, el misterioso nuevo decano promueve un plan de estudios que promete hacer a los estudiantes más poderosos que nunca. Cate y Sam son celebrados como héroes, mientras Marie, Jordan y Emma vuelven a la universidad a regañadientes, con el peso de meses de trauma y pérdida encima. Pero preocuparse por las fiestas y las clases se hace cuesta arriba con una guerra entre Humanos y Supers gestándose tanto dentro como fuera del campus. El grupo descubre la existencia de un programa secreto que se remonta a la fundación de la Universidad Godolkin y que podría tener implicaciones mucho mayores de lo que imaginan. Y, de algún modo, Marie forma parte de ello.

Una de las grandes sorpresas de la temporada pasada es este spinoff de 'The Boys' que nos llegó gracias a Prime Video. Y ojo, en su reparto cuenta con Patrick Schwarzenegger, que brilló recientemente en la tercera temporada de 'White Lotus'. Esta ficción enmarcada en el universo creado por Garth Ennis y Eric Kripke no se deja atrás nada. Ni gore, ni sexo, ni humor negro. Todo está mezclado para dar una serie diferente, irreverente, y que tuvo muy buenas críticas, además de un gran apoyo por parte del público general. En esta nueva temporada vuelven varios de sus principales protagonistas: Jaz Sinclair como Marie Moreau, Lizze Broadway como Emma Meyer, Maddie Phillips como Cate Dunlap, London Thor y Derek Luh como Jordan Li y Asa Germann como Sam Riordan.

Y sí, seguramente haya varios cameos de la serie 'The Boys' a lo largo de los episodios. "Ya he hablado con Eric Kripke sobre ello. No sé cómo, pero creo que Frenchie y Kimiko tienen que aparecer de alguna manera. Quiero decir, deben estar en una misión en algún lugar de ese mundo, ¿no?" dijo a Direct la actriz que da vida a Kimiko, Karen Fukuhura.

Fecha de estreno: 17 de septiembre

Hotel Costiera

Sinopsis: El exmarine Daniel De Luca regresa a Italia, la tierra de su infancia, y se dedica a resolver problemas en uno de los hoteles más lujosos del mundo, situado en la espectacular costa de Positano.

Jesse Williams saltó a la fama gracias a 'Anatomía de Grey', serie en la que estuvo once temporadas. Ahora se mete en la piel de un exmarine reconvertido en detective, y en una de las localizaciones más mágicas y bellas: la costa de Positano, en Italia. Pensad en 'White Lotus' mezclado con 'Se ha escrito un crimen' y tendréis la mezcla perfecta para este 'Hotel Costiera'. Y ya en el avance se puede ver que no solo va a haber acción o misterio, sino también grandes dosis de comedia. Además, rodeado de un reparto de intérpretes italianos para completar el conjunto.

Fecha de estreno: 24 de septiembre

Romi

Sinopsis: Romina Goitia, Romi, es una detective privada treintañera con un don innato para la investigación: es sorda, motivo por el que ha desarrollado una capacidad única para interpretar la comunicación no verbal y detectar la mentira. Romi complementa esta extraordinaria destreza con cierta tendencia a bordear la ley para cumplir sus objetivos, en contraste con el perfil extremadamente disciplinado y responsable de Patricia Irureta, su nueva compañera en prácticas.

María Cerezuela (Goya a la Mejor Actriz Revelación en 2022 por ‘Maixabel) protagoniza esta ficción, que también cuenta en su reparto con Natalia Millán, Edurne Azkarate, Unax Ugalde, Elena Irureta, Asier Etxeandia, Iñaki Font, Jon Olivares, Alvar Gordejuela, Mikele Urroz y Verónika Moral, entre otros actores. Creada por Iker Azkoitia y dirigida por Inés París, es una nueva serie procedimental desarrollada a partir del proyecto seleccionado en la primera edición del programa ‘SHOWRUNNER: Aula de Ficción’, creado por la ESCAC (Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña) y Mediaset España. Uno de los puntos fuertes de esta serie no solo es que la protagonista sea sorda, algo que da pie a situaciones muy surrealistas, sino su relación con su madre, inspectora en la Ertzaintza, a la que da vida Natalia Millán.

Fecha de estreno: 26 de septiembre

Estrenos de películas

Ice Road: Vengeance

Sinopsis: Mike viaja a Nepal para esparcir las cenizas de su hermano en el Everest. Cuando Mike y su guía se topan con mercenarios mientras viajan en un autobús se ven obligados a luchar para salvarse a sí mismos, a los pasajeros y al país.

Liam Neeson sigue más que consolidado como el héroe de acción por excelencia de casi las dos últimas dos décadas. Desde 'Venganza', el actor no ha parado de trabajar, de darse mamporros con los malos, recuperar a su mujer o a su hija, y luchar contra mafiosos desalmados. 'Ice Road: Vengeance' es la segunda parte de 'Ice Road'. En esta película recupera al conductor Mike McCann, y se verá de nuevo envuelto en tiroteos y persecuciones para salvar su vida y la de los que le rodean. Aquí estará acompañado de Fang Bing Bing, la actriz china de la que hubo rumores que había sido secuestrada por su gobierno por criticarlos abiertamente. Esta película llegó a Estados Unidos en junio, y a nosotros nos llega este septiembre gracias a Prime Video.

Fecha de estreno: 3 de septiembre

Ballerina

Sinopsis: Eve Macarro es una asesina entrenada por la Ruska Roma desde su infancia, la misma organización criminal encargada del adiestramiento de John Wick. En esta violenta historia de venganza, Eve intentará por todos los medios averiguar quién está detrás del asesinato de su padre. En su lucha por conocer la verdad, tendrá que atenerse a las normas de la Alta Mesa y, por supuesto, a las del Hotel Continental, donde descubrirá que existen secretos ocultos sobre su pasado.

Ana de Armas está labrándose una carrera de lo más interesante y prometedora en Hollywood. Y 'Ballerina' es una muestra más de ello. Una película de acción con la actriz de absoluta protagonista, y enmarcada en el universo John Wick. ¿Qué más se puede pedir? Ella es todo fuerza y magnetismo. La película recibió muy buenas críticas y, aunque es la segunda entrega menos taquillera de toda la saga, su historia y sus secuencias de acción convencieron a público y crítica. Aunque la promoción fue bastante escasa.

"Me apetece muchísimo controlar la narrativa de mi carrera, de las cosas que quiero hacer. No estoy cómoda solamente esperando a que me llegue el siguiente guion, conformarme porque no he trabajado en mucho tiempo y ya me toca. No quiero. Lo he hecho. Pero siento por experiencia, por la gente que conozco, que hay otras formas", explicó Ana de Armas recientemente en una entrevista para Fotogramas.

Fecha de estreno: 5 de septiembre

Operación Triunfo 2025. Gala 0

La nueva edición del formato arrancará el lunes 15 de septiembre a las 22:00 horas con la emocionante Gala 0 en directo. En esta, los 18 aspirantes seleccionados en la última fase de casting se jugarán su entrada a la Academia con su primera actuación individual sobre el escenario. El jurado, compuesto por Abraham Mateo, Leire Martínez, Guille Milkyway y Cris Regatero, junto con el equipo de profesores liderado por Noemí Galera, seleccionará a 15 de los concursantes. El público decidirá quién ocupará la última plaza con sus votos a través de la app oficial del programa.

Aparte, tendremos 'Conexión OT'. El magazín, presentado por la cantante Miriam Rodríguez, se emitirá en directo y en exclusiva en Prime Video de martes a sábado. El programa ofrecerá conexiones en directo, contenidos inéditos y algunos de los momentos más destacados entre galas: clases, ensayos, reparto de temas, pases de micros, convivencia diaria, entrevistas con profesores, jurado, invitados especiales y los propios aspirantes.

Fecha de estreno: 15 de septiembre

Películas para comprar o alquilar

Cómo entrenar a tu dragón

Sinopsis: En la escarpada Isla Mema, donde vikingos y dragones han mantenido una amarga enemistad durante generaciones, Hipo es un muchacho diferente a los demás. El ingenioso y subestimado hijo del jefe Estoico el Inmenso desafía siglos de tradición haciéndose amigo de Desdentao, un temido dragón Furia Nocturna. Su insospechado vínculo desvelará la verdadera naturaleza de los dragones, poniendo a prueba los cimientos de la sociedad vikinga.

En compañía de la feroz y ambiciosa Astrid y Bocón, el estrafalario herrero del pueblo, Hipo planta cara a un mundo dividido por el miedo y la incomprensión. Pero cuando surge una ancestral amenaza que pone en peligro tanto a vikingos como a dragones, la amistad de Hipo con Desdentao se convertirá en la clave para forjar un nuevo futuro. Juntos, deberán recorrer la delicada senda hacia la paz, volando más allá de los límites de sus mundos y redefiniendo para siempre el significado de ser un héroe y un líder.

Fecha de estreno: 10 de septimente

Los tipos malos 2

Sinopsis: Un genial equipo de animales que no respetan la ley, los ahora muy reformados Tipos Malos, se esfuerzan (mucho, muchísimo) en ser buenos, pero se ven envueltos involuntariamente en un golpe de envergadura mundial planeado por un inesperado grupo de criminales: las Tipas Malas.

Fecha de estreno: 15 de septiembre

Pitufos

Sinopsis: Cuando Papá Pitufo es secuestrado de forma misteriosa por los malvados brujos Razamel y Gargamel, Pitufina lleva a los Pitufos a una misión al mundo real para salvarle. Con la ayuda de nuevos amigos, los Pitufos deberán descubrir qué define su destino para salvar el universo.

Fecha de estreno: 16 de septiembre

La mujer de las sombras

Sinopsis: Una mujer vestida de negro aparece en el jardín de una familia y lanza una escalofriante advertencia. Nadie sabe de dónde viene, qué quiere ni cuándo se irá.

Fecha de estreno: 28 de septiembre