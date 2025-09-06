Los 50 títulos que Netflix hace desaparecer de su catálogo este mes de septiembre de 2025: últimos días

Vivimos en una época en la que la ficción está dominada por las plataformas de streaming. Sus catálogos van variando cada mes, y nunca podemos dar por hecho que vamos a encontrar una misma película siempre en la misma plataforma. Porque al final las licencias caducan, y muchas tienen que abandonar un catálogo para irse a otro y viceversa. Al final, como el formato físico está en desuso, muchas series y películas actualmente no pueden verse de manera digital a no ser que las tengas en DVD o Bluray, o las hayas comprado previamente.

Por eso hacemos esta lista con todos los títulos que desaparecen este mes de septiembre de Netflix, que no son pocos. Por ejemplo, 'Elvis', el biopic de Baz Lurhman, ha abandonado la plataforma este 1 de septiembre, pero sigue disponible en MAX. Al igual que la trilogía de Johnny English o la saga de 'Destino final'. La primera sigue disponible en SkyShowtime mientras que la segunda está al completo en MAX. Así que no nos alarmemos, porque muchas podemos seguir encontrándolas. Aquí os dejamos la lista de todos los títulos que abandonan Netflix.

Elvis

Sinopsis: La película explora la vida y la música de Elvis Presley (Butler) a través del prisma de su relación con el coronel Tom Parker (Hanks), su enigmático manager. La historia profundiza en la compleja dinámica que existía entre Presley y Parker que abarca más de 20 años, desde el ascenso de Presley a la fama hasta su estrellato sin precedentes, en el contexto de la revolución cultural y la pérdida de la inocencia en Estados Unidos. Y en el centro de ese periplo está Priscilla Presley (Olivia DeJonge), una de las personas más importantes e influyentes en la vida de Elvis.

Fecha: 1 de septiembre

Frida

Sinopsis: Biopic sobre la famosa pintora mexicana Frida Kahlo, centrada en su tormentosa relación con Diego Rivera; desde su larga y complicada relación con su mentor y marido, hasta su controvertido e ilícito affaire con Leon Trotsky, pasando por sus provocativas aventuras amorosas con mujeres, Frida Kahlo fue una mujer radical y revolucionaria en todos los aspectos de la vida.

Fecha: 1 de septiembre

IT: Capítulo 2

Sinopsis: Han pasado casi 30 años desde que el "Club de los Perdedores", formado por Bill, Berverly, Richie, Ben, Eddie, Mike y Stanley, se enfrentaran al macabro y despiadado Pennywise (Bill Skarsgård). En cuanto tuvieron oportunidad, abandonaron el pueblo de Derry, en el estado de Maine, que tantos problemas les había ocasionado. Sin embargo, ahora, siendo adultos, parece que no pueden escapar de su pasado. Todos deberán enfrentarse de nuevo al temible payaso para descubrir si de verdad están preparados para superar sus traumas de la infancia.

Fecha: 2 de septiembre

Bitelchús

Sinopsis: Un matrimonio de fantasmas (Geena Davis y Alec Baldwin) contrata los servicios de Bitelchus (Michael Keaton), un especialista en asustar mortales, para que ahuyente a los nuevos propietarios de su querida casa Victoriana.

Fecha: 4 de septiembre

Magic Mike XXL

Sinopsis: Tres años después de que Mike se haya retirado de la vida de stripper cuando estaba en la cresta de la ola, los demás Reyes de Tampa están también a punto de tirar la toalla. Pero quieren hacerlo a su manera: tirando la casa por la ventana en una última representación por todo lo alto en Myrtle Beach, con el legendario Magic Mike compartiendo el escenario con ellos. El viaje, con paradas en Jacksonville y Savannah para saludar a antiguos conocidos y hacer nuevos amigos, les será muy útil para aprender algunas cosas nuevas y liberarse del pasado.

Fecha: 4 de septiembre

Ojalá fuera cierto

Sinopsis: David (Mark Ruffalo) alquila un pintoresco piso en San Francisco sin intención alguna de compartirlo. Sin embargo, una vez instalado a su gusto, aparece Elizabeth (Witherspoon), una chica dominante que asegura que el piso es suyo. David cree que se trata de un malentendido, pero no puede impedir, ni siquiera cambiando la cerradura, que Elizabeth entre y salga a su antojo de la vivienda.

Fecha: 4 de septiembre

Un día de furia

Sinopsis: En Los Ángeles, durante una jornada especialmente agobiante a causa del calor y del colapso del tráfico, de repente, un ciudadano normal se rebela de manera violenta y destructiva contra todo lo que lo rodea. Bill Foster (Michael Douglas) no es más que un hombre corriente que supera como puede las frustraciones de cada día y que lo único que quiere es regresar a casa. Un oficial del departamento de policía (Robert Duvall) intentará poner fin a su violencia y agresividad.

Fecha: 5 de septiembre

La telaraña de Carlota

Sinopsis: Wilbur, un cerdito que vive en una granja, se entera de que su destino final es acabar en el plato de una mesa. Decidido a evitar tan fatal desenlace, trazará un plan con su amiga la araña Charlotte. Adaptación de un best-seller infantil, escrito por E.B. White e ilustrado por Garth Williams, de enorme éxito en todo el mundo, que vendió más de 45 millones de ejemplares y fue traducido a 23 idiomas.

Fecha: 6 de septiembre

CHiPs

Sinopsis: Baker es un desgastado motociclista profesional que está tratando de reconstruir su vida y su matrimonio. Poncharello es un creído agente federal que está investigando un robo de millones de dólares, que puede resultar siendo un trabajo desde dentro. El inexperto principiante y el endurecido experto se unen como equipo, pero en vez de cooperar, enseguida comienzan a pelear. El comienzo de una colaboración fructuosa resulta ser más difícil de lo pensado, pero con las habilidades de motociclista de Baker, y Ponch que "tiene calle", puede funcionar… si no se vuelven locos uno al otro antes de terminar.

Fecha: 7 de septiembre

Crazy, Stupid, Love

Sinopsis: Cal Weaver (Steve Carell), cuarentón y puritano, tiene una vida perfecta: un buen trabajo, una bonita casa, unos hijos estupendos y está casado con su novia de la adolescencia. Sin embargo, cuando se entera de que su esposa (Julianne Moore) lo ha traicionado y quiere el divorcio, su vida se desmorona.

Fecha: 7 de septiembre

Cómo acabar con tu jefe

Sinopsis: Para Nick, Kurt y Dale, la única solución para hacer su rutina diaria más tolerable sería hacer desaparecer a sus insoportables jefes. Con la ayuda de unas copas de más y el consejo poco fiable de un expresidiario buscavidas, los tres idean un enrevesado e infalible plan para deshacerse para siempre de sus superiores. El único problema es que el plan es tan infalible como el cerebro que lo concibe.

Fecha: 8 de septiembre

Mula

Sinopsis: A Earl Stone (Eastwood), un octogenario que está en quiebra, solo, y que se enfrenta a la ejecución hipotecaria de su negocio, se le ofrece un trabajo aparentemente facil: sólo requiere conducir. Pero, sin saberlo, Earl se convirte en traficante de drogas para un cártel mexicano, y pasa a estar bajo el radar del agente de la DEA Colin Bates (Cooper).

Fecha: 8 de septiembre

As bestas

Sinopsis: Antoine y Olga son una pareja francesa que se instaló hace tiempo en una aldea del interior de Galicia. Allí llevan una vida tranquila, aunque su convivencia con los lugareños no es tan idílica como desearían. Un conflicto con sus vecinos, los hermanos Anta, hará que la tensión crezca en la aldea hasta alcanzar un punto de no retorno.

Fecha: 10 de septiembre

Wonka

Sinopsis: Basada en el personaje que protagoniza 'Charlie y la fábrica de chocolate', el libro infantil más emblemático de Roald Dahl y uno de los más vendidos de todos los tiempos, 'Wonka' cuenta la historia de cómo el mayor inventor, mago y chocolatero del mundo se convirtió en el querido Willy Wonka que conocemos hoy en día, centrándose en su juventud y en cómo conoció a un Oompa-Loompa en una de sus primeras aventuras.

Fecha: 12 de septiembre

Allí me encontrarás

Sinopsis: Finley, una talentosa aspirante a violinista, conoce a Beckett, una joven estrella de cine, cuando está de camino a Irlanda en su semestre de universidad fuera del país. Entre ellos surge un romance inesperado.

Fecha: 13 de septiembre

Aloha

Sinopsis: Un contratista en materia de defensa, Brian Gilcrest (Bradley Cooper), supervisa el lanzamiento de un satélite desde Hawai junto a una piloto de las Fuerzas Aéreas, Allison Ng (Emma Stone), por la que comienza a sentir algo. Además en la isla se reencontrará con el viejo amor de su vida, Tracy Woodside (Rachel McAdams), ahora casada y con dos hijos.

Fecha: 14 de septiembre

Cuerpo en el bosque

Sinopsis: Una joven de mala reputación aparece muerta en el bosque. La teniente de la Guardia Civil de la zona se ocupa de las pesquisas. Los sospechosos, un antiguo novio ex hippie, el novio actual, un joven rockero, un hombre con el que se enrolló la noche de autos y el padre del músico, un acomodado tiburón de poca monta.

Fecha: 14 de septiembre

Frágiles

Sinopsis: Isla de Wight (Gran Bretaña). Tras un siglo de funcionamiento, el hospital infantil de Mercy Falls está a punto de cerrar sus puertas. Amy, una enfermera americana, contratada para cubrir el turno de noche mientras se lleva a cabo la evacuación de los niños a otros centros, detecta algo extraño: los niños están muy asustados y hablan de algo invisible y aterrador: la niña mecánica, y aseguran que vive en una planta del edificio que fue clausurada hace más de cuarenta años. Poco a poco, esa criatura se irá haciendo más evidente y agresiva. Para descubrir la verdad y proteger a los niños, Amy tendrá que enfrentarse a los que no la creen y a los miedos de su propio pasado.

Fecha: 14 de septiembre

Johnny English

Sinopsis: Detrás del robo de las joyas de la Corona, se esconde Pascal Sauvage (John Malkovich), que también conspira para apoderarse del trono. Le encargan la investigación del caso a Johnny English (Rowan Atkinson), un agente tan entregado al trabajo como inexperto. Desde ese momento la información confidencial, los coches de lujo y la tecnología más sofisticada forman parte de su rutina diaria. Su firme determinación para llegar al fondo del asunto se verá reforzada cuando conozca a la agente doble Lorna Campbell y se enamore de ella. (Natalie Imbruglia).

Fecha: 14 de septiembre

Johnny English Returns

Sinopsis: Johnny English (Rowan Atkinson), el poco ortodoxo espía del MI7, parece haber desaparecido de la faz de la Tierra, pero, en realidad, ha estado perfeccionado sus extraordinarias habilidades en una lejana región de Oriente. Cuando sus jefes se enteran de que alguien planea un atentado contra el primer ministro chino, tratan de localizarlo: ahora tendrá la posibilidad de redimirse y utilizar lo último en tecnología punta para desenredar una complicada conspiración que implica al KGB, a la CIA e incluso al MI7. Faltan pocos días para que se celebre una conferencia estatal y él deberá usar todos sus trucos para proteger a todos los participantes. En la mente de Johnny English el desastre puede ser una opción, pero el fracaso, jamás.

Fecha: 14 de septiembre

Johnny English de nuevo en acción

Sinopsis: Cuando un ciberataque revela la identidad de todos los agentes secretos en activo de Reino Unido, Johnny English se convierte en la única esperanza del servicio secreto. Para para encontrar al hacker, esto fuerza su regreso después de retirarse, pero como sus habilidades son bastante limitadas English tendrá que esforzarse para superar los desafíos tecnológicos de la era moderna.

Fecha: 14 de septiembre

La mujer de negro

Sinopsis: Arthur Kipps es un joven abogado cuya empresa lo envía a un lugar remoto para vender la casa de un cliente que acaba de fallecer. La gestión, aparentemente rutinaria, tropieza con ciertas dificultades: los vecinos se muestran reacios a hablar sobre la casa o a acercarse a ella; además, nadie está dispuesto a admitir la existencia de una mujer de negro que él está seguro de haber visto.

Fecha: 14 de septiembre

Las vacaciones de Mr. Bean

Sinopsis: Mister Bean decide irse de vacaciones al sur de Francia y convierte su viaje de Londres a la Costa Azul en un auténtico caos: por dondequiera que pasa provoca verdaderos estragos.

Fecha: 14 de septiembre

Los caballeros del Zodiaco

Sinopsis: Seiya (Mackenyu), un testarudo adolescente callejero, se pasa el tiempo luchando por dinero mientras busca a su hermana secuestrada. Cuando en una de sus peleas se le revelan poderes místicos que desconocía, Seiya se ve inmerso en un mundo de santos en guerra, antiguos entrenamientos mágicos y una diosa reencarnada que necesita su protección. Para sobrevivir, tendrá que aceptar su destino y sacrificarlo todo para ocupar el lugar que le corresponde entre Los Caballeros del Zodiaco.

Fecha: 14 de septiembre

Los sin nombre

Sinopsis: Cinco años después del asesinato de una niña, cuando ya su madre parecía haber empezado a estabilizarse, una llamada telefónica vuelve a sacudir su existencia: "Mamá, soy yo... Ven a buscarme". Ayudada por un periodista experto en temas de ocultismo, la madre busca desesperadamente la aterradora verdad que ha permanecido oculta hasta el momento: un grupo de gente que se esconde, que rechaza su propio nombre, que conoce la ciencia empírica del mal, casas abandonadas y aisladas que esconden secretos: una trampa de una maldad abominable.

Fecha: 14 de septiembre

Mientras duermes

Sinopsis: César es el portero de un edificio de apartamentos y no cambiaría este trabajo por ningún otro, ya que le permite conocer a fondo los movimientos, los hábitos más íntimos, los puntos débiles y los secretos de todos los inquilinos. Si quisiera podría incluso controlar sus vidas, influir en ellas como si fuera Dios, abrir sus heridas y hurgar en ellas. Y todo sin levantar ninguna sospecha. Porque César guarda un secreto muy peculiar: le gusta hacer daño, mover las piezas necesarias para producir dolor a su alrededor. Y la nueva vecina del 5ºB no deja de sonreír. Entra y sale cada día radiante y feliz, llena de luz. Así que pronto se convertirá en el nuevo objetivo del juego de César. Se trata de un reto personal, de una obsesión.

Fecha: 14 de septiembre

Valerian y la ciudad de los mil planetas

Sinopsis: En el siglo XXVIII, Valerian (Dane DeHaan) y Laureline (Cara Delevingne) son un equipo de agentes espaciales encargados de mantener el orden en todos los territorios humanos. Bajo la asignación del Ministro de Defensa, se embarcan en una misión hacia la asombrosa ciudad de Alpha, una metrópolis en constante expansión, donde especies de todo el universo han convergido durante siglos para compartir conocimientos, inteligencia y culturas. Pero hay un misterio en el centro de Alpha, una fuerza oscura amenaza la paz en la Ciudad de los Mil Planetas. Valerian y Laureline deben luchar para identificar la amenaza y salvaguardar el futuro, no sólo el Alfa, sino del universo.

Fecha: 14 de septiembre

Viaje al centro de la tierra 2: La isla misteriosa

Sinopsis: Sean (Hutcherson) recibe una llamada de socorro desde una misteriosa isla, que no aparece en los mapas. Se trata de un lugar con extrañas formas de vida. Sean emprenderá la búsqueda acompañado de su padrastro (Johnson), de un piloto de helicóptero (Guzman) y su hermosa y temperamental hija (Hudgens).

Fecha: 14 de septiembre

[REC]

Sinopsis: Cada noche, Ángela (Manuela Velasco), una joven reportera de una televisión local, sigue con su cámara a un grupo profesional distinto. Esta noche le toca entrevistar a los bomberos y tiene la secreta esperanza de poder asistir en directo a un impactante incendio. Pero la noche transcurre tranquilamente. Y cuando, por fin, reciben la llamada de una anciana que se ha quedado encerrada en su casa, no le queda otro remedio que seguirlos durante la misión de rescate. En el edificio donde vive la anciana, los vecinos están muy asustados. La mujer, encerrada en su piso, lanza unos gritos desgarradores... Es sólo el comienzo de una larga pesadilla y de un dramático reportaje único en el mundo.

Fecha: 14 de septiembre

[REC] 2

Sinopsis: Quince minutos después del final de la primera parte, un grupo de policías entran en el edificio acompañados por un doctor con tal de conseguir la sangre de los infectados, en especial la de la infectada inicial que habitaba el ático, para encontrar una cura. A su vez, tres adolescentes, un bombero y un antiguo inquilino entran por el alcantarillado. Lo que ninguno sabe es que van a pasar el peor momento de su vida en cuanto se crucen con los infectados.

Fecha: 14 de septiembre

[REC] 4: APOCALIPSIS

Sinopsis: Ángela Vidal, la única superviviente de una terrible infección, es evacuada de un edificio. Sin embargo, a pesar de que la situación parece estar controlada, el caos vuelve a desatarse y la semilla del mal renace adoptando nuevas y terribles formas.

Fecha: 14 de septiembre

[REC] 3: Génesis

Sinopsis: Koldo y Clara, que están hechos el uno para el otro, están a punto de casarse rodeados de familiares y amigos. Pero sobre ellos se cierne una negra sombra capaz de desencadenar una situación infernal precisamente el día de su boda.

Fecha: 14 de septiembre

Ajuste de cuentas

Sinopsis: El policía Jake Rosser presencia el impactante asesinato de su compañero por un misterioso asaltante. Mientras investiga la identidad del tirador, descubre una gran conspiración.

Fecha: 15 de septiembre

Dando la nota

Sinopsis: Beca (Anna Kendrick) es de esas chicas que prefiere escuchar lo que sale de sus cascos a lo que pueda decirle alguien. Al llegar a la universidad, no tiene cabida en ningún grupo, pero la obligan a unirse a uno que jamás habría escogido, formado por chicas malas, chicas buenas y chicas raras que solo comparten una cosa: lo bien que suenan cuando están juntas cantando a coro. Beca quiere que el grupo de canto acústico salga del tradicional mundo musical y llegue a alcanzar armonías nuevas y sorprendentes. Las chicas deciden escalar puestos en el despiadado mundo del canto a cappella universitario. Su intento puede acabar siendo lo mejor que han hecho, o quizá su mayor locura. Probablemente sea una mezcla de las dos cosas.

Fecha: 15 de septiembre

Dando la nota: Aún más alto

Sinopsis: Beca y Fat Amy se enfrentan a su último año en la universidad. Las Barden Bellas se han convertido en el coro a capella más importante y envidiado del campus y competirá en el Campeonato mundial de Coros, donde el equipo estadounidense nunca ha ganado.

Fecha: 15 de septiembre

Dando la nota 3

Sinopsis: Tras ganar el campeonato del mundo, las Bellas se separan y descubren que es difícil encontrar trabajo en el mundo de la música. Pero cuando tienen la oportunidad de reunirse para un tour en el extranjero, el grupo volverá a hacer música y a tomar algunas decisiones dudosas.

Fecha: 15 de septiembre

Destino final

Sinopsis: Un joven estudiante tiene una premonición al subirse al avión en el que se dispone a ir a París con sus compañeros. Presintiendo que algo grave va a pasar, él y sus amigos desembarcan antes del despegue. Efectivamente, el avión sufre un trágico accidente, y los jóvenes piensan que se han librado de una muerte segura gracias a la premonición de su amigo. Pero el destino no ha sido vencido todavía...

Fecha: 15 de septiembre

Destino final 2

Sinopsis: Ha pasado un año desde el accidente del vuelo 180. Ahora, un grupo de jóvenes estudiantes que se dirigen a Florida en las vacaciones de primavera, evitan un mortal accidente de tráfico gracias a las premoniciones de uno de los chicos.

Fecha: 15 de septiembre

Destino final 3

Sinopsis: Una estudiante del instituto (Winstead) tiene una premonición sobre una tragedia en un parque de atracciones local, por lo que decide no montarse en una montaña rusa que presiente va a descarrilar...

Fecha: 15 de septiembre

Destino final 5

Sinopsis: Sam Lawton (Nicholas D'Agosto) tiene una premonición sobre la destrucción de un puente colgante que causaría su muerte y la de otras personas. La visión se hace realidad, pero Sam se las arregla para salvarse a sí mismo y a algunos otros de la catastrófica tragedia. Sin embargo, Sam y su novia Molly (Emma Bell) descubren que no están realmente a salvo: la muerte los persigue a ellos y a los que sobrevivieron al horrible accidente...

Fecha: 15 de septiembre

Dos colgaos muy fumaos fuga de Guantánamo

Sinopsis: Harold y Kumar viajan a Amsterdam para aprovisionarse de droga. Durante el vuelo, los confunden con dos terroristas islámicos que pretenden secuestrar el avión. Tras arrestarlos, los envian a la prisión de Guantánamo, en Cuba. Allí vivirán situaciones tan desesperadas como surrealistas.

Fecha: 15 de septiembre

El precio del poder

Sinopsis: Tony Montana es un emigrante cubano frío e implacable que se instala en Miami con el propósito de convertirse en un gángster importante, y poder así ganar dinero y posición. Con la colaboración de su amigo Manny Rivera inicia una fulgurante carrera delictiva, como traficante de cocaína, con el objetivo de acceder a la cúpula de una organización de narcos.

Fecha: 15 de septiembre

Fracture

Sinopsis: Willy Beachum es un joven y ambicioso fiscal cuya carrera está empezando a despegar. Por otra parte, Ted Crawford es un ingeniero de mediana edad que acaba de disparar a su mujer a sangre fría. El destino los enfrentará en el consiguiente juicio. Crawford resulta ser un individuo tan complejo e impredecible como el crimen que ha cometido, de modo que las acusaciones de Willy empiezan a desmoronarse al mismo tiempo que su futuro profesional.

Fecha: 15 de septiembre

Freddy contra Jason

Sinopsis: Freddy Krueger está en el infierno... de verdad. Hace diez años que este personaje (uno de los más terroríficos de todos los tiempos y protagonista de la serie Pesadilla en Elm Street) sacudió nuestros sueños para llevar a cabo su sangrienta venganza. Pero el recuerdo de Freddy ha sido sistemáticamente borrado en el pueblo, cuyos habitantes están decididos a terminar con él. Las potenciales víctimas han sido drogadas para impedir que sueñen, dejando impotente al maestro de las pesadillas. Han eliminado su miedo a Freddy y esto representa una tortura extrema para un psicópata egocéntrico que se considera una auténtica leyenda. Pero entonces Freddy resucita a Jason Voorhees, el psicópata asesino, protagonista de la serie de películas Viernes 13.

Fecha: 15 de septiembre

Nosotros

Sinopsis: Adelaide Wilson es una mujer que vuelve al hogar de su infancia en la costa junto a su marido, Gabe, y sus dos hijos, para una idílica escapada veraniega. Después de un tenso día en la playa con sus amigos, Adelaide y su familia vuelven a la casa donde están pasando las vacaciones. Cuando cae la noche, los Wilson descubren la silueta de cuatro figuras cogidas de la mano y en pie delante de la vivienda.

Fecha: 15 de septiembre

Seven

Sinopsis: El veterano teniente Somerset, del departamento de homicidios, está a punto de jubilarse y ser reemplazado por el ambicioso e impulsivo detective David Mills. Ambos tendrán que colaborar en la resolución de una serie de asesinatos cometidos por un psicópata que toma como base la relación de los siete pecados capitales: gula, pereza, soberbia, avaricia, envidia, lujuria e ira. Los cuerpos de las víctimas, sobre los que el asesino se ensaña de manera impúdica, se convertirán para los policías en un enigma que les obligará a viajar al horror y la barbarie más absoluta.

Fecha: 15 de septiembre

Ted

Sinopsis: Cuando John Bennett era pequeño, deseaba que su osito de peluche Ted fuera un oso de verdad y, por desgracia, su sueño se hizo realidad. Más de veinte años después, Ted sigue con John y saca de quicio a su novia Lori, que empieza a perder la paciencia. Para colmo, a John no parece preocuparle su futuro profesional y se pasa la vida fumando porros con Ted. A pesar de ello, John intenta alcanzar la madurez, pero parece que para conseguirlo le resulta indispensable la ayuda de Ted.

Fecha: 15 de septiembre

Ted 2

Sinopsis: Recién casados, Ted y Tami-Lynn quieren tener un bebé. Pero antes de ser padre, Ted tendrá que demostrar ante un tribunal de justicia que es una persona.

Fecha: 15 de septiembre

El bebé jefazo: Negocios de familia

Sinopsis: Los hermanos Templeton se han convertido en adultos y se han alejado el uno del otro, pero un nuevo jefe bebé con un enfoque de vanguardia está a punto de unirlos nuevamente e inspirar un nuevo negocio familiar.

Fecha: 16 de septiembre

La separación

Sinopsis: Jenny es una niña de ocho años que lleva una vida solitaria pero imaginativa, rodeada de marionetas basadas en las obras de su padre. Pero cuando su madre muere trágicamente atropellada y su abuelo demanda la custodia, las marionetas y otros personajes empiezan a cobrar vida de repente de una forma terrorífica. Al principio, Jenny es la única persona que cree que son reales, sin embargo, las marionetas pondrán la vida de todos en peligro.

Fecha: 16 de septiembre