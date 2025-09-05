'La Promesa' interrumpe así su ritmo de emisión y aplaza el capítulo que lo cambiará todo en la serie

'La Promesa' va a poner fin al suspense sobre el asesinato de Jana y ha fechado el capítulo en el que descubrirá la verdad sobre su muerte. Eso sí, se va a hacer de rogar un poco más debido a la decisión que ha tomado RTVE con respecto a la emisión de este viernes 5 de septiembre.

El episodio en el que se descubre la verdad sobre lo que sucedió la noche del ataque es el 670, es decir, el que correspondería emitir este viernes. Sin embargo, TVE ha cambiado de planes y ha decidido aplazarlo al lunes 8. Será entonces, a partir de las 18:15 horas, cuando se ofrezca el capítulo de 'La Promesa' que "lo cambiará todo" como se indica en una promo.

Y hoy viernes, para cubrir esa interrupción en el ritmo habitual de emisión de la serie, lo que hará La 1 será emitir un capítulo especial sobre Manuel, similar al que ya se ofreció en agosto sobre la evolución del personaje de Curro. Una entrega que se centrará en recordar la historia de amor de Manuel y Jana en La Promesa hasta su terrible crimen. Es por ello que en el anuncio se afirma que echan la vista atrás antes de la entrega decisiva que dará un giro al rumbo de la ficción de época.

Para llegar hasta ahí ha sido crucial lo que pudimos ver al final de la emisión de 'La Promesa' de este pasado jueves. El tira y afloja de Lorenzo y Leocadia continuaba respecto al secuestro de Ángela. Leocadia, desesperada, se mostró dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de dar con el paradero de su hija. Y Lorenzo, por su parte, detonaba la bomba cuando acusaba a la señora de Figueroa de ser la autora del asesinato de Jana; amenazándole con hacerlo público.

Con estos mimbres, en El Televisero, te ofrecemos el avance del capítulo 670 en el que, como decimos, se revela todo lo que ocurrió la noche del atentado a Jana y que, como decimos, se posterga al próximo lunes 8 de septiembre. La serie nos destapará la realidad de los hechos seis meses después por medio de un flashback.

Avance del capítulo de 'La Promesa' del lunes 8 de septiembre

Leocadia acepta, desesperada, el chantaje de Lorenzo tras las acusaciones del capitán. Además, la señora de Figueroa recuerda lo ocurrido la noche en la que Jana murió y de este modo es como se descubrirá la verdad.

Manuel sorprende a Leocadia con su drástica decisión: renuncia a su cargo para fundar su propia empresa. Curro prosigue la frustrante búsqueda de Ángela sin éxito, mientras su desconfianza hacia el capitán crece. Vera y Lope se reconcilian, aunque sus ilusiones familiares los dividen y preocupan a Lope y sus compañeros.

Pía y Ricardo aceptan resignadamente la terrible decisión de Cristóbal respecto a su futuro en palacio. Santos, con el beneplácito de Cristóbal, hace sangre de ello. Candela revela a Toño secretos del pasado que podrían sanar su relación con Simona. María Fernández, incapaz de soportar su amor por Samuel, se derrumba tras una noche de fiesta.

Catalina, respaldada por sus trabajadores, humilla al barón de Valladares de una forma que el noble jamás olvidará.



