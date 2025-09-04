'La Promesa' anuncia un capítulo especial con la verdad sobre la muerte de Jana: avance, fecha y horario

"El final del misterio está cerca", anuncia la promo en la que TVE advierte a los espectadores de 'La Promesa' de cuándo van a descubrir la verdad sobre la muerte de Jana Expósito. Es el gran interrogante de la ficción y el que mantiene en vilo al público desde hace seis meses, cuando tuvieron lugar los trágicos acontecimientos.

Ahora, por fin se resolverá ese enigma y se podrá saber quién fue el verdadero asesino de la doncella. "Vive una tarde única. Echamos la vista atrás antes del capítulo que lo cambiará todo", indica la voz en off del spot que ya tiene en antena la cadena pública para crear evento.

El capítulo en el que se desentraña esa verdad es el 670, es decir, el que correspondería emitir este viernes, 5 de septiembre. Sin embargo, TVE ha cambiado de planes y ha decidido aplazarlo al lunes 8. Será ese día, a partir de las 18:15 horas de la tarde, cuando se ofrezca el episodio de 'La Promesa' que lo va a girar todo tal y como se insiste en dicha promo.

Y este viernes, para cubrir el hueco, lo que hará La 1 será emitir un capítulo especial sobre Manuel, similar al que ya se ofreció en agosto sobre la evolución del personaje de Curro. Una entrega que se centrará en recordar la historia de amor de Manuel y Jana hasta su terrible muerte. Es por ello que en el anuncio se afirma que echan la vista atrás antes del episodio decisivo que cambiará el rumbo de la ficción.

Y para llegar hasta ahí ha sido crucial lo ocurrido al final de la emisión de 'La Promesa' de este jueves. El tira y afloja de Lorenzo y Leocadia ha continuado respecto al secuestro de Ángela. Leocadia, desesperada, está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de dar con el paradero de su hija. Y Lorenzo, por su parte, ha detonado la bomba cuando ha acusado a la señora de Figueroa de ser la autora del asesinato de Jana y la ha amenazado con contarlo.

En El Televisero, te ofrecemos el avance del capítulo 670 en el que se revela lo que ocurrió la noche del atentado a Jana y que, como decimos, se posterga al lunes 8 de septiembre. La serie nos destapará la realidad de los hechos por medio de un flashback.

Avance del decisivo capítulo de 'La Promesa' - Lunes 8 de septiembre

Leocadia acepta, desesperada, el chantaje de Lorenzo tras las acusaciones del capitán. Además, la señora de Figueroa recuerda lo ocurrido la noche en la que Jana murió y de este modo es como se descubrirá la verdad.

Manuel sorprende a Leocadia con su drástica decisión: renuncia a su cargo para fundar su propia empresa. Curro prosigue la frustrante búsqueda de Ángela sin éxito, mientras su desconfianza hacia el capitán crece. Vera y Lope se reconcilian, aunque sus ilusiones familiares los dividen y preocupan a Lope y sus compañeros.

Pía y Ricardo aceptan resignadamente la terrible decisión de Cristóbal respecto a su futuro en palacio. Santos, con el beneplácito de Cristóbal, hace sangre de ello. Candela revela a Toño secretos del pasado que podrían sanar su relación con Simona. María Fernández, incapaz de soportar su amor por Samuel, se derrumba tras una noche de fiesta.

Catalina, respaldada por sus trabajadores, humilla al barón de Valladares de una forma que el noble jamás olvidará.