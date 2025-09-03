'La Promesa', avance capítulo jueves 4 de septiembre: Leocadia, acusada del crimen de Jana y noticias de Ángela

Lorenzo sorprende a Leocadia con una condición de lo más descabellada para liberar a Ángela: si quiere traer de vuelta a La Promesa a su hija, tendrá que aceptar que contraiga matrimonio con ella.

La señora de Figueroa no da crédito a la petición del capitán de casarse con Ángela, se planta y exige que acepte el dinero que le ha ofrecido a cambio de poner fin a su secuestro. Pero el militar quiere su mano y no piensa ceder en sus estremecedoras pretensiones.

Finalmente, Curro toma el mando de la búsqueda de Ángela, gracias a la intervención de Petra y Pía. Cristóbal se siente desplazado y sospecha que podría ser el padre de Ángela. ¿Estará en lo cierto?

Toño, alentado por Manuel y Enora, da un nuevo paso hacia la reconciliación con Simona. Y Vera teme las represalias de su padre si Federico la traiciona, pero este viene a verla, aunque Lope duda si permitirlo.

Martina y Jacobo intentan sin éxito convencer al barón de Valladares de hablar con el resto de nobles; pero su desprecio hacia Catalina lo arruina todo. A su regreso, Alonso se entera de lo ocurrido y Catalina escucha los insultos que el barón de Valladares profirió contra ella.

Avance de 'La Promesa' del jueves 4 de septiembre

Federico vuelve a La Promesa y una charla con Vera sirve para poner patas arriba todo lo que la doncella pensaba sobre su familia. Catalina comparte lo que escuchó de Martina y Jacobo con Adriano, pero él no se posiciona a su favor, precisamente.

Los buscadores encuentran una prenda de Ángela en sus batidas, lo que podría suponer una prueba de que la señorita está viva. Viva permanece la ilusión de Manuel tras vender su parte de la empresa, pero Toño sigue sin entender por qué lo ha hecho.

Manuel ha intervenido a favor de Pía y Ricardo respecto al ultimátum de Cristóbal. El mayordomo ya sabe que no puede despedir a ninguno. Sin embargo, eso no impide que tome una decisión casi igual de terrible para ellos. ¿De qué se trata?

El tira y afloja de Lorenzo y Leocadia continúa. Esta, desesperada, está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de dar con el paradero de su hija. Lorenzo, por su parte, acusa a la señora de Figueroa de haber matado a Jana.