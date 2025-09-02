'La Promesa', avance capítulo del miércoles 3 de septiembre: El espeluznante plan de Lorenzo con Ángela

La angustia se enquista en La Promesa. Ángela sigue sin aparecer, pero la confesión de Lorenzo lo cambia todo: él sabe dónde está. El capitán de la Mata pone a Leocadia entre la espada y la pared: no le entregará a su hija hasta que no acepte sus demenciales peticiones.

Convencer al barón de Valladares es un imposible. Una vez más, Alonso se ve obligado a ir de nuevo hasta el palacio del noble para buscar un acuerdo a la desesperada. Mientras, Toño y Enora no se ponen de acuerdo: a ella no le gusta que solo hiciera las paces con su madre por ella y no porque lo sintiera de verdad.

Curro, totalmente desesperado, intenta convencer a Cristóbal de que él encontrará a Ángela antes si le deja organizar una búsqueda que está siendo caótica. Incluso sus compañeros intentan mediar por él. Pero no obtiene ningún éxito ante un obstinado mayordomo.

A pesar de la negativa de un insolente Cristóbal, Curro no piensa quedarse de brazos cruzados. María Fernández sabe qué significa estar desaparecida y por eso tiene la tremenda idea de ir a buscar a Ángela a la cueva donde ella estuvo secuestrada junto al muchacho.

Por último, Lorenzo sorprende a Leocadia con una condición de lo más descabellada para liberar a Ángela: si quiere traer de vuelta a La Promesa a su hija, tendrá que aceptar que contraiga matrimonio con ella.

Avance de 'La Promesa' del miércoles 3 de septiembre

Leocadia no da crédito a la petición de Lorenzo de casarse con Ángela, se planta y exige que acepte el dinero que le ha ofrecido a cambio de poner fin a su secuestro. Pero el militar quiere su mano y no piensa ceder en sus estremecedoras pretensiones.

Finalmente, Curro toma el mando de la búsqueda de Ángela, gracias a la intervención de Petra y Pía. Cristóbal se siente desplazado y sospecha que podría ser el padre de Ángela. ¿Estará en lo cierto?

Toño, alentado por Manuel y Enora, da un nuevo paso hacia la reconciliación con Simona. Y Vera teme las represalias de su padre si Federico la traiciona, pero este viene a verla, aunque Lope duda si permitirlo.

Martina y Jacobo intentan sin éxito convencer al barón de Valladares de hablar con el resto de nobles; pero su desprecio hacia Catalina lo arruina todo. A su regreso, Alonso se entera de lo ocurrido y Catalina escucha los insultos que el barón de Valladares profirió contra ella.