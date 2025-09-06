'La Promesa', avance semanal del 8 al 12 de septiembre: Dos grandes giros cambian el rumbo de la historia

En el capítulo de este lunes, 8 de septiembre, Leocadia acepta, desesperada, el chantaje de Lorenzo tras las acusaciones del capitán, que asegura que fue ella quien mató a Jana. Además, la señora de Figueroa recuerda lo ocurrido la noche en la que la doncella murió y, de este modo, es como se descubrirá la verdad sobre su asesinato, poniéndose así fin al gran misterio de La Promesa.

Manuel sorprende a Leocadia con su drástica decisión: renuncia a su cargo para fundar su propia empresa. Curro prosigue la frustrante búsqueda de Ángela sin éxito, mientras su desconfianza hacia el capitán crece. Vera y Lope se reconcilian, aunque sus ilusiones familiares los dividen y preocupan a Lope y sus compañeros.

Pía y Ricardo aceptan resignadamente la terrible decisión de Cristóbal respecto a su futuro en palacio. Santos, con el beneplácito de Cristóbal, hace sangre de ello. Candela revela a Toño secretos del pasado que podrían sanar su relación con Simona. María Fernández, incapaz de soportar su amor por Samuel, se derrumba tras una noche de fiesta.

Catalina, respaldada por sus trabajadores, humilla al barón de Valladares de una forma que el noble jamás olvidará.

Avance de 'La Promesa', capítulo del martes 9 de septiembre

Adriano teme las posibles represalias que el barón de Valladares pueda tomar después de que Catalina le haya confesado su imprudencia llevando estiércol a su palacio. Las consecuencias no tardan en llegar, aunque no como todos pensaban. Leocadia, inquieta por la falta de noticias de Ángela, presiona al capitán para que cumpla su palabra. Curro, por su parte, está dispuesto a denunciarlo ante el sargento Burdina para que inicie una investigación en torno a Lorenzo. Tras escuchar el relato de lo que ocurrió en el pasado con su padre y el marido de Candela, Toño se reconcilia definitivamente con Simona, algo que enorgullece profundamente a Enora. Santos aprovecha la mínima ocasión para humillar a Ricardo con el visto bueno de Cristóbal. María Fernández, con resaca, apenas recuerda nada de su noche de juerga, pero Teresa y Samuel le explican en qué vergonzosas condiciones llegó. Petra sufre un percance en los jardines de palacio que recrudece su relación con Cristóbal.

Avance de 'La Promesa', capítulo del miércoles 10 de septiembre

La revuelta contra el marqués de Aguinaga sacude La Promesa. Adriano teme que el conflicto apenas haya comenzado, mientras Catalina minimiza el peligro. La tensión crece cuando el barón de Valladares irrumpe enfurecido para amenazar a los Luján por su última afrenta. Ángela reaparece tras días de secuestro totalmente desorientada y en un estado general de debilidad. Su madre, Leocadia, descarga su rabia contra Lorenzo, responsable del falso secuestro. Simona celebra con Enora su reconciliación con Toño; y Vera, pese a su alegría por ella, se siente afligida por no poder conseguir lo mismo con su familia. Petra exige a Cristóbal represalias tras el accidente que tuvo en los jardines y Ricardo se rebela contra el abuso de poder de Cristóbal, quien le recuerda, cínicamente, que siempre puede marcharse cuando quiera. Manuel, Enora y Toño se embarcan con ilusión en su nuevo proyecto, desmarcándose del pasado. Pero Manuel recibe un duro ultimátum de Alonso: debe retractarse con Leocadia y honrar su compromiso con su empresa.

Avance de 'La Promesa', capítulo del jueves 11 de septiembre

Alonso cree que aún hay esperanza para arreglar las cosas entre Manuel y Leocadia. El marqués insiste en intentar que su hijo dé marcha atrás. Ya no hay vuelta atrás en lo que le hizo Catalina al barón de Valladares: una noticia en el periódico apunta hacia ella como instigadora de unas revueltas. Santos pincha a María Fernández para sonsacarle sobre su comportamiento en la verbena de Luján. Lope busca un acercamiento con Vera, pero se lleva un revés cuando la doncella se harta de que esté siempre encima de ella. A Pía no le queda otra que traer a Dieguito a La Promesa; lo que no se espera es que Cristóbal la abronque por ello.

Avance de 'La Promesa', capítulo del viernes 12 de septiembre

La confesión de Catalina sobre su venganza contra el barón de Valladares desata una tormenta en la familia Luján. Alonso teme que sus acciones hayan cruzado una línea peligrosa y Leocadia la enfrenta con dureza. Martina se ve forzada a aceptar formar parte del Patronato de la Milagrosa para revitalizar la imagen pública del marquesado. Curro y Ángela viven un reencuentro íntimo y lleno de ternura, aunque saben que no tienen pruebas contra Lorenzo, de quien siguen sospechando que es el autor del secuestro. Manuel y Alonso hacen las paces, estableciendo límites en sus respectivos ámbitos. Pía y Ricardo sueñan con un futuro juntos, pese al acoso constante de Cristóbal, cuya relación con Petra sigue siendo tensa. María Fernández agradece a Samuel su cuidado tras una noche de excesos, fortaleciendo su vínculo. Toño, emocionado por su amor por Enora, planea proponerle matrimonio, pero ella le pide tiempo. En paralelo, Vera pone fin a su relación con Lope, harta de sentirse juzgada por su pasado.