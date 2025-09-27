La nueva película de Prime Video que adapta un fenómeno literario con un protagonista de 'El refugio atómico'

Tras el éxito de las adaptaciones de 'Culpa mía' de Mercedes Ron, Prime Video se lanza ahora a llevar al cine otro de los fenómenos literarios juveniles de los últimos tiempos. En esta ocasión, la plataforma ha decidido adaptar "Perfectos mentirosos", el fenómeno literario de Wattpad escrito por Alex Mírez que ha cautivado a millones de lectores en todo el mundo.

La película, que ya ha comenzado su rodaje en Madrid, está dirigida por Jesús Colmenar ('La casa de papel') y protagonizada por Irene Balmes ('La Mesías') en el papel de Jude Derry y verá la luz a lo largo del próximo año en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo.

El reparto de "Perfectos mentirosos" lo completan rostros reconocidos como Gleb Abrosimov ('Élite', 'La Caza. Irati'), que interpretará a Aegan Cash; Pau Simón ('El refugio atómico') como Adrik Cash y Pablo Scapigliati ('El bus de la vida' dará vida a Aleixandre Cash.

Así es "Perfectos mentirosos"

Bienvenidos a Tagus, donde el poder, el privilegio y los secretos mortales se esconden tras fachadas perfectas. Jude Derry llega a esta exclusiva universidad con una misión oculta: infiltrarse en el círculo de los hermanos Cash para descubrir la verdad sobre la muerte de su hermano.

Los tres herederos del imperio familiar, Aegan, el carismático y calculador primogénito, Adrik, el enigmático y misterioso hermano mediano, y Alex, el rebelde e impredecible hermano pequeño, dominan Tagus con un magnetismo al que nadie puede resistirse.

Lo que comienza como una venganza personal se transforma en un peligroso triángulo de seducción, atracción prohibida y mentiras cuando Jude queda envuelta en la compleja dinámica familiar de los Cash. Con cada pista que descubre, se acerca más a una verdad que podría no solo destruir a la poderosa familia... sino también desvelar secretos que quizás ella misma no está preparada para enfrentar.