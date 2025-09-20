HBO Max lanza este fin de semana una de las películas más taquilleras del año tras debutar en cines hace 2 meses

La nueva versión de 'Superman' llega este fin de semana a la televisión, poco más de dos meses después de su estreno en los cines de España. Vivimos en una época en la que manda el streaming, así que salvo excepciones, muchas películas tienen una vida muy corta en las salas de cine. Este ha sido el caso del 'Superman' de James Gunn, su director, que ha explicado que se debe en gran medida al estreno de la segunda temporada de 'El Pacificador', que conecta directamente con la película protagonizada por Corenswet.

Pues bien, esta nueva adaptación del Hombre de Acero que ha gozado de un atronador aplauso del público y de la crítica, se va a poder ver en exclusiva desde el sofá de casa a través de HBO Max, estando disponible para sus suscriptores desde este viernes, 19 de septiembre. Lo hace después de haber recaudado más de 600 millones de dólares en taquilla, siendo la película de superhéroes más taquillera del año.

Con su estilo característico, James Gunn se enfrenta al superhéroe original en el recién imaginado universo DC con una mezcla singular de acción épica, humor y corazón, ofreciendo un Superman impulsado por la compasión y una creencia inherente en la bondad de la humanidad.

La nueva película de 'Superman' de James Gunn

En 'Superman' la dupla David Corenswet ("Twisters", "Hollywood") y Rachel Brosnahan ("La maravillosa señora Maisel") funciona a la perfección como Clark Lent y Lois Lane, junto a Nicholas Hoult (las películas de "X-Men", "Jurado nº2") como Lex Luthor. Además, la nueva película actualiza al superhéroe, lo humaniza más que nunca y además le devuelve la luz y el color que Zack Snyder le había arrebatado.

La película también está protagonizada por Edi Gathegi ("Para toda la humanidad"), Anthony Carrigan ("Barry", "Gotham"), Nathan Fillion (las películas de "Guardianes de la Galaxia", "El escuadrón suicida"), Isabela Merced ("Alien Romulus"), Skyler Gisondo ("Licorice Pizza", "Súper empollonas"), Sara Sampaio ("At Midnight"), María Gabriela de Faría ("The Moodys"), Wendell Pierce ("Selma", "Jack Ryan de Tom Clancy"), Alan Tudyk ("Andor"), Pruitt Taylor Vince ("Bird Box") y Neva Howell ("Fuera de la ley").

El largometraje está escrito y dirigido por James Gunn y producida por los directores de DC Studios Peter Safran y Gunn. Además, está producida por Nikolas Korda, Chantal Nong Vo y Lars Winther y basada en los personajes de DC, Superman creado por Jerry Siegel y Joe Shuster.

Sinopsis: En un mundo cínico que ha perdido la fe en la bondad, Superman lucha por reconciliar su herencia kryptoniana con su crianza humana en Smallville como Clark Kent. Mientras protege a la humanidad, encarna la verdad, la justicia y el estilo americano, desafiando una era que considera estos valores obsoletos.