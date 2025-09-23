Este es el próximo estreno del Universo Marvel que llega a Disney+ y se pone a la cabeza de su catálogo

No podemos negar la gran influencia que ha tenido Marvel en el entretenimiento de las últimas dos décadas. Han pasado casi 20 años desde que se estrenara 'Iron Man' y, desde entonces, su universo audiovisual no ha parado de crecer. Y eso que a finales de los 90 Stan Lee estuvo a punto de vender la compañía… Quién nos iba a decir que, hoy en día, sería algo casi indestructible, sinónimo de éxito. Aunque, en los últimos años, debido a cierta fatiga superheroica, las cosas no están yendo por el mismo camino. Quizá por la llegada de Disney Plus y su atiborramiento de series. Eso sí, la última, 'Marvel Zombis', es una de las mejores de su catálogo, y se estrena este miércoles 24 de septiembre en la plataforma.

Todo comenzó en 2021 con la maravillosa 'Bruja Escarlata y Visión' ('Wandavision'). Ha habido varias casi a su nivel, como 'Loki' o 'Agatha, ¿quién si no?', Pero otras han fallado como 'Echo' o 'Daredevil: Born Again'. Demasiadas series. Demasiados deberes. Por eso 'Marvel Zombis' es un añadido perfecto para los que no quieren tener que ver todo para estar al día. La serie, basada en un arco argumental de los cómics que tuvo lugar hace algunos años, simplemente está compuesta de cuatro episodios. Todo va al grano nada más empezar.

Disney Plus ha vertebrado toda la serie en función de uno de sus episodios de '¿Qué pasaría si…?', que se centraba en un virus zombi que afecta a la Tierra y a los superhéroes más famosos. 'Marvel Zombis' coge esa premisa y la lleva más allá.Con Kate Bishop, Kamala y Riri Williams como principales protagonistas de ese primer episodio, vemos cómo se enfrentan a una Tierra devastada, y en la que cada esquina se esconde algún peligro. ¿Lo bueno? Marvel no se deja nada atrás. Es decir, hay sangre, hay vísceras, hay incluso escenas que coquetean con el terror. Como esa Capitana Marvel zombi que da auténtico miedo.

Eso sí, nadie está a salvo, y ese es un punto muy a favor de la serie. No podemos dar nada por sentado. Cualquier puede morir en cualquier momento… y de la forma más horrible posible. Kamala se convierte en una heroína atípica, y sobre ella se conforma toda la historia. Su ingenuidad adolescente aporta el humor necesario para que la historia avance, pero sin bloquearse en demasiados chistes, uno de los males de Marvel que sentenció alguna de sus series.

Además, Disney y Marvel han conseguido que la gran mayoría de los actores y actrices que dan vida a los superhéroes en su universo hayan vuelto para darles voz. Tenemos a David Harbour, a Florence Pugh, a Daniel Brühl… incluso a Awkwafina. Que, por cierto, es una de las sorpresas de ese grupo atípico de superhéroes que se unen para salvar a la Tierra de la infección. Y, por supuesto, la presencia de Elizabeth Olsen como la Reina Zombi, la Reina de los Muertos, que mueve sus tentáculos para conseguir continuamente sus propósitos, y es que es terrorífica.

A partir de aquí va a haber spoilers, así que hemos avisado para que no tengáis problemas. Cada episodio comienza con un flashback de unos años antes a la pandemia actual. Y cada episodio añade nuevos héroes a nuestro grupo (a la vez que otros caen). El primero se centra en Kate, Kamala y Riri, y cómo las tres se enfrentan a Capitana Marvel. El segundo nos añade a Spiderman y Dr. Strange, llevándonos directamente a una prisión subacuática que ya hemos visto varias veces en el UCM. El tercero nos lleva a Thor y sus dioses nórdicos. Y el cuarto al enfrentamiento final. Una especie de buddy movie pero con poderes, zombis y mucha mala leche.

'Marvel Zombis', una de las mejores series que ha dado Marvel, que encabeza sus producciones animadas

La Bruja Escarlata regresa, más terrorífica que nunca.

Pero ojo, como hemos dicho antes, el humor no está tan presente como en otros productos marvelitas, y se agradece. Porque hace que toda la misión sea más especial, más arriesgada, y con más posibilidades de fracasar. Hasta ese final descorazonador que da pie, claramente, a una segunda temporada que ya están tardando en confirmar. 'Marvel Zombis' es una de las mejores series que ha dado Marvel en los últimos años, y se pone en cabeza de sus producciones animadas. Porque el estilo de dibujo está muy cuidado, al igual que la ambientación. Es verdad que, en algunos momentos, se nota algo de desgana, pero se compensa con brutales batallas, y escenas de continua tensión que nos tendrán con el corazón en un puño.

Y es una cierto que Kamala sea la protagonista, que funciona mucho mejor aquí que en 'The Marvels', donde llegaba a ser especialmente cargante. Aquí se comporta como una adolescente, sí, pero también como alguien que tiene un poder increíble, y que además ha debido madurar antes que muchos de sus amigos.

Estos cuatro episodios refuerzan la esperanza, la amistad, la familia encontrada. Todo conceptos que cuadran perfectamente con su personaje, y que ayudan a que empaticemos con ella… y con todos. Porque queremos que sobrevivan para ver un día más. El problema es esa Bruja Escarlata que quiere llevar todo al caos. ¿O quizá tenga buenos motivos para ello? Si queréis descubrirlo, no dejéis de ver 'Marvel Zombis', historia perfecta para la spooky season.