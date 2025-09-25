'De Viernes' anuncia los 5 invitados de la semana, un nuevo colaborador y un cara a cara de alto voltaje

Después de que 'La Voz' le arrebatara el liderazgo de la noche del viernes en su regreso a Antena 3, 'De Viernes' tratará de seguir reduciendo la distancia entre ambos esta semana con una nueva entrevista sobre la polémica de Mar Flores así como con un explosivo reencuentro y el debut de Montoya como colaborador en el debate de 'Supervivientes All Stars 2'.

Para empezar, el programa de Telecinco contará este viernes, 26 de septiembre en plató con Sonia Moldes, la que fuera pareja de Alessandro Lequio entre 1997 y 1999, que desmontará durante su entrevista el discurso del italiano en torno a su relación con Mar Flores y las polémicas fotos publicadas en la portada de la revista Interviú. La empresaria contará con todo lijo de detalles cómo vivió ella aquella situación.

Asimismo, el espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona abordará esta semana el supuesto malestar de Mar Flores por el posado de quién fuera su pareja y padre de su hijo Carlo Costanzia en el cumpleaños de Terelu Campos. La propia colaboradora de 'De Viernes' ofrecerá su versión de lo sucedido y de si es cierto que hay mal rollo entre la ex modelo y su hijo a raíz de este posado familiar en la que la única ausente era ella.

'De Viernes' vive el reencuentro de Maite Galdeano y Cristian Suescun y Montoya se estrena como colaborador

'De Viernes' vivirá además este viernes el reencuentro 14 meses después de Maite Galdeano y su hijo Cristian Suescun. Este se sentará además por primera vez en un plató después de romper toda su relación con su hermana Sofía y revelará todos los detalles de este distanciamiento en el que culpa directamente a Kiko Jiménez.

Además, madre e hijo hablarán de lo que saben sobre los rumores de infidelidad de Sofía Suescun a Kiko Jiménez con el influencer Juan Faro y prometen ofrecer información que podría poner en riesgo la pareja que forman Sofía y Kiko.

Elia Muñoz, hija de Julián Muñoz, será entrevistada por primera vez en un plató de televisión en directo cuando se cumple el primer aniversario del fallecimiento del ex alcalde de Marbella. Acompañada por su madre, Maite Zaldívar, valorará imágenes inéditas de la entrevista póstuma que su padre concedió a Santi Acosta y narrará cómo se enfrentó a la enfermedad y a algunos de los momentos más turbulentos por los que pasó la familia.

Por último, José Carlos Montoya se incorporará como colaborador de 'De Viernes' a la mesa que abordará la última hora de 'Supervivientes All Stars' con imágenes inéditas. El andaluz se sumará a la tertulia junto a Rocío Flores, María Jesús Ruiz, Marta Peñate y Yola Berrocal.