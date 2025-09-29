Ana Obregón se sale del redil en 'Sonsoles' con este palo político: "No podemos decir nada, pero yo lo digo"

En 'Y ahora Sonsoles' no se suele hablar de política salvo en contadas ocasiones por alguna noticia de última hora. Sin embargo, este lunes, Ana Obregón ha decidido saltarse el guion habitual y lanzar un dardo al gobierno tras escuchar un testimonio en el programa.

El programa de Sonsoles Ónega conectaba este lunes con Miguel Beato, un profesor de música que tocaba el piano mientras los cirujanos le extirpaban un tumor cerebral. Tras emitir un vídeo explicando su caso, el invitado aclaraba el motivo por el que tocaba música en plena operación.

"Lo primero decir que era tocar un poco el piano para que se viese que estaba consciente y de que se estaba haciendo medianamente bien. El cerebro no duele. Previamente te duermen, te abren el cráneo y cuando está abierto es cuando te despiertan y en ese momento operan mientras yo toco para ver que la parte derecha que es la que podría sufrir funciona", confesaba Miguel Beato.

Un testimonio que emocionaba mucho a Ana Obregón pues le hace recordar todo lo que ella vivió con su hijo Aless. "Sé que tienes un tumor en estadio 4, ¿han conseguido extirparlo totalmente?", le cuestionaba la actriz y presentadora. "Sí, era el más agresivo pero han conseguido extirparlo en su totalidad por suerte", le aclaraba él.

"Enhorabuena al cirujano y a ti. Qué maravilla. Se me pone la piel de gallina al ver estas imágenes", reconocía Ana Obregón al ver las imágenes de la operación de Miguel Beato mientras tocaba un pequeño teclado mientras los cirujanos le extirpaban el tumor cerebral.

Tras ello, Ana Obregón ha aprovechado para defender lo importante que es la investigación contra el cáncer. "La investigación es fundamental, yo lo sé bien", aseveraba. "Falta muchísimo dinero. No hay dinero en el Gobierno para investigar. Si el Gobierno presupuestara un poquito más, que no podemos decir nada del Gobierno pero yo lo digo, si presupuestara más dinero para financiar la investigación porque es lo único que salva vidas", aseveraba.

"En este momento probablemente estos cirujanos que han tenido esta valentía de hacerla como han hecho, es que la ciencia va salvando vidas y tú te vas a salvar y vas a estar como una rosa", apostillaba Ana Obregón.