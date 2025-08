'Valle Salvaje', avance semanal del 4 al 8 de agosto: varios secretos salen a la luz y un plan de fuga

'Valle Salvaje' atraviesa un momento crucial en las tramas de su segunda temporada. Y es que se avecina la boda de José Luis y Victoria que podría poner todo patas arriba. Pero además la ficción no para de recibir nuevas caras en su reparto.

Tras el fichaje de María Molins ('Entrevías') como Amanda, la madre de Leonardo, ahora la serie de Bambú Producciones suma a Marcos Orengo, quien diera vida a Feliciano en 'La Promesa'. Además muchas verdades salen a la luz esta semana en 'Valle Salvaje', y la vida de nadie será exactamente como era hasta el momento.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Bárbara le decía a Victoria que tanto ella como Pedrito prefieren seguir en la Casa Pequeña a trasladarse a la Casa Grande y que espera que no se tome su decisión como una ofensa personal hacia ella.

Mientras, Úrsula pedía a su tía poder trasladarse a la Casa Grande para poder estar cerca de Rafael antes de su boda pero Victoria le solicitaba que tenga paciencia y aguante un poco más en la Casa Pequeña.

Por su parte, Amanda no dudaba en preguntarle a Mercedes si no se le hace extraño que haya otra mujer que haya ocupado el hueco que dejó su hermana Pilara. Paralelamente, Leonardo le decía a su madre que sabe de buena tinta que su padre nunca permitirá que se pueda casar con Bárbara. E Irene cambiaba de idea y aseguraba ahora que es mejor que no le entreguen la carta que habían escrito confesando su affaire a Bárbara.

Mercedes dejaba claro que esta tregua que les han prometido no es de buena fe y Bernardo tenía claro que una vez pase el enlace el duque volverá a la carga contra ellos.

Adriana no dudaba en decirle a Rafael que a Úrsula y a Julio les interesaba que ellos dos se alejen para siempre y que quizás han estado de acuerdo desde el principio. Por su lado, Úrsula no dudaba en acusar a Julio de servil y manso mientras que Julio le amenazaba dejando claro que sabe por qué vino a Valle Salvaje y que no tiene nada que ver con el luto de su primo.

Pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de 'Valle Salvaje' en la semana del 4 al 8 de agosto. No te olvides que la ficción diaria se emite a las 17:20 horas justo antes de 'La Promesa':

Avance del capítulo 225 de 'Valle Salvaje' del lunes 4 de agosto

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Amanda no duda en decirle a José Luis la suerte que ha tenido al emparentarse con la familia de su difunta esposa. Paralelamente, Bernardo le deja claro al duque que necesita tierras y él su presencia en su boda y que quizás si llegan a un acuerdo pueden firmar la paz.

Tras ello, José Luis es rotundo al confesarle a Victoria que está deseando que pase su boda para poder hundir en la miseria a Bernardo y Mercedes y todos los habitantes de la Casa Pequeña y deja claro que va a acabar con ellos y que pagarán por todos y cada uno de sus desmanes.

Victoria trata de malmeter a Amanda sobre la amistad de su hijo Leonardo y Bárbara mientras la joven le reconoce a Irene que la llegada de su madre ha provocado que su relación con Leonardo haya mejorado.

Julio les deja claro a Rafael y Adriana que hasta ahora han contado con su bendición pero que ya no la tienen y por tanto su relación se terminó y deben olvidarse para siempre el uno del otro.

Paralelamente, Julio descubre que ha perdido la carta que compromete a Úrsula, pero ¿quién ha podido robársela? La carta que sí que ve la luz es la de Leonardo e Irene. Y quien la lee no cabe en sí de su asombro.

Avance del capítulo 226 de 'Valle Salvaje' del martes 5 de agosto

José Luis cita a Mercedes y Bernardo para hacerles una propuesta relativa a su boda mientras ordena a Atanasio organizar sus finanzas.

Entre todo el papeleo, el secretario se sorprende con uno de los documentos. En cuanto a Adriana, ¡por fin puede demostrar la alianza entre Julio y Úrsula!

Avance del capítulo 227 de 'Valle Salvaje' del miércoles 6 de agosto

Atanasio, dispuesto a confirmar su alarmante descubrimiento sobre el duque, provoca la inquietud de Matilde, que se pone en lo peor.

Tras interpretar su papel ante el duque, Victoria y Bernardo, Mercedes jura, ante la tumba de Pilara, vengar su muerte.

Avance del capítulo 228 de 'Valle Salvaje' del jueves 7 de agosto

A un día para la boda del duque y Victoria, Mercedes sorprende a Bernardo con una decisión respecto a ese enlace que puede que les ponga en peligro.

Mientras, Rafael y Adriana vuelven a rendirse a la pasión, sin sospechar que quien menos esperarían está siendo testigo del momento.

Avance del capítulo 229 de 'Valle Salvaje' del viernes 8 de agosto

Úrsula cuenta a Victoria que los duques de Miramar no acudirán al enlace y José Luis intenta convencer a Bernardo haciéndole una oferta irrechazable.

Rafael y Adriana siguen adelante con su plan de escapar. ¿Ha llegado la hora de que sean felices lejos del valle?