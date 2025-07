Avance 'Valle Salvaje', capítulo del viernes 1 de agosto: Julio acorrala y desenmascara a Úrsula

Después de varias semanas emitiendo varios dobles episodios de 'Valle Salvaje', la ficción de Bambú Producciones vuelve esta semana a la normalidad emitiendo un episodio por día en su horario habitual a partir de las 17:20 horas antes de 'La Promesa' y justo después de 'Malas lenguas'.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Matilde le confesaba a Mercedes que está segura de que la guerra que los Gálvez de Aguirre dicen haber finalizado solo ha hecho más que empezar. Paralelamente, Victoria le pedía a José Luis que necesitan que todos los que murmuran sobre la mala relación que tienen con Mercedes y Bernardo vean que están por encima de todo eso.

Por su parte, Julio le entregaba a Bernardo una suma de dinero para que pueda pagar a todos los que le debe dinero pero el duque de Miramar le dejaba claro a Julio que no aceptan limosnas y mucho menos de José Luis.

Amanda, la madre de Leonardo, conocía a Bárbara y le aseguraba a la joven que le han hablado muy bien de ella. Tras ello, Bárbara le reconocía a Leonardo que entiende que no ha debido ser nada fácil dejar su vida atrás para estar cerca de ella. Mientras, Amanda trataba de indagar más sobre Bárbara y no dudaba en preguntarle a Irene.

Julio advertía a Úrsula de que si cuenta toda la verdad sobre el embarazo de Adriana y la relación de esta con Rafael su vida se irá al traste y no piensa permitirlo. Pero después, Julio le confesaba a su hermano Rafael que si no quieren que todo salte por los aires tienen que hacer algunas concesiones. Tras ello, Adriana le hacía ver a Rafael que quizás Julio y Úrsula tienen un pacto para acabar con ellos.

Por último, Alejo se presentaba completamente lleno de ira en la Casa Grande y amenazaba a su padre con clavarle un cuchillo en el cuello si sigue con esta guerra hacia Luisa y hacia toda la Casa Pequeña.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el viernes 1 de agosto a partir de las 17:20 horas justo después de 'Malas lenguas':

Avance del capítulo 223 de 'Valle Salvaje' del jueves 31 de julio

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Bárbara le dice a Victoria que tanto ella como Pedrito prefieren seguir en la Casa Pequeña a trasladarse a la Casa Grande y que espera que no se tome su decisión como una ofensa personal hacia ella.

Mientras, Úrsula pide a su tía poder trasladarse a la Casa Grande para poder estar cerca de Rafael antes de su boda pero Victoria le pide que tenga paciencia y aguante un poco más en la Casa Pequeña.

Por su parte, Amanda no duda en preguntarle a Mercedes si no se le hace extraño que haya otra mujer que haya ocupado el hueco que dejó su hermana Pilara. Paralelamente, Leonardo le dice a su madre que sabe de buena tinta que su padre nunca permitirá que se pueda casar con Bárbara. E Irene ha cambiado de idea y asegura ahora que es mejor que no le entreguen la carta que habían escrito confesando su affaire a Bárbara.

Mercedes deja claro que esta tregua que les han prometido no es de buena fe y Bernardo tiene claro que una vez pase el enlace el duque volverá a la carga contra ellos.

Adriana no duda en decirle a Rafael que a Úrsula y a Julio les interesa que ellos dos se alejen para siempre y que quizás han estado de acuerdo desde el principio. Por su lado, Úrsula no duda en acusar a Julio de servil y manso mientras que Julio le amenaza dejando claro que sabe por qué vino a Valle Salvaje y que no tiene nada que ver con el luto de su primo.