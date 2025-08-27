Un soltero pasa a la historia de 'First Dates' al declararse así a Isabel Díaz Ayuso: "Me vuelve loco"

Luis acudió a 'First Dates' este miércoles con las ideas muy claras, encontrar a una media naranja femenina, de valores tradicionales y que se alejase del feminismo que "tanto daño ha hecho estos años". Y la sorpresa de la noche llegó mucho antes de que el soltero conociese a Anna, su cita de la noche, cuando pidió al programa que le consiguiesen una cena con su amor platónico: Isabel Díaz Ayuso.
El empresario de 52 años dejó muy claras sus prioridades en su vídeo de presentación antes de encontrarse con Carlos Sobera en la barra del restaurante, dando alguna que otra sutil pista al equipo del programa sobre las características que debería tener su cita. "Me vuelve loco Isabel Díaz Ayuso. Es una mujer poderosa porque su cargo político así se lo otorga pero es por la conjunción que hace ella del poder con la luz que desprende", confesó el de Zaragoza.
Un soltero de 'First Dates' pide a Isabel Díaz Ayuso al equipo del programa: "Apuntadme en la lista"
"Si Isabel Díaz Ayuso se separa de González Amador, que no lo creo porque parece muy feliz, y viniera al programa como pensaba venir Almeida… Por favor, soy el primer candidato", insistió el soltero de 'First Dates', dejando claro su interés por la presidenta de la Comunidad de Madrid y un futuro encuentro en el restaurante de Cuatro si su relación da un vuelco inesperado.
"Apuntadme en la lista, porque me gustaría conocerla", aseguró una vez más antes de conocer a su cita. Sin embargo, Luis tuvo que conformarse con Anna, una mujer rusa de 37 años que atravesó una cena llena de complicaciones al tener que esquivar varios comentarios del soltero sobre política y feminismo que terminaron por dinamitar su cita.
"Esos rasgos rubios, ojos claros, su cultura… me llama mucho la atención", explicó el soltero ante las cámaras de 'First Dates' mientras explicaba a su cita que le gustaba mucho los "valores tradicionales" de las mujeres del este y cómo eran "más femeninas" que las mujeres de ahora. "Mantienen la figura de la familia", aseguró entusiasmado el empresario.
Sin embargo, la soltera quedó horrorizada con el discurso del zaragozano sobre cómo "el feminismo ha hecho mucho daño", señalando a Podemos y la izquierda política del país como los principales culpables. "Lo que pasa es que ahora las mujeres podemos trabajar y no tenemos que aguantar a nadie", comentó visiblemente en shock la soltera, cerrando la puerta a seguir conociendo al empresario en el momento de la decisión final por "no congeniar en personalidades".
