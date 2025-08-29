Risto Mejide ya tiene fecha de vuelta a Mediaset con el fichaje de Cayetano Martínez de Irujo y 12 nuevos rostros

Llega septiembre y con él vuelven todos los rostros titulares que se marcharon de vacaciones dejando sus programas en manos de sustitutos. Es el caso de Risto Mejide, que al igual que otros rostros como Susanna Griso, Pablo Motos o El Gran Wyoming, regresará el lunes 1 de septiembre a 'Todo es mentira', que como ya avanzamos renovó por todo un año.

'Todo es mentira' arranca su octava temporada tras haber cerrado la anterior con su mejor dato tras alcanzar su récord de share y batiendo por segundo ‘curso’ consecutivo a su directo competidor. El regreso de Risto Mejide llevará consigo además el estreno de dos nuevas secciones ("La silla del pueblo" y "El despacho del director") y la revelación en directo de nuevos nombres que se irán sumando a su equipo de colaboradores habituales.

Con sus señas de identidad siempre presentes, basadas en el análisis de la actualidad desde el humor y la sátira y con un inquebrantable compromiso con el rigor informativo, el programa producido en colaboración con Vodevil seguirá contando con Laila Jiménez como presentadora tras su incorporación en verano como sustituta de Marta Flich. Junto a ella y Risto Mejide seguirán formando parte de la mesa los cómicos Virginia Riezu, Luis Fabra, Pere Aznar, Miguel Ángel Martín y Saray Cerro.

Una de las novedades de 'Todo es mentira' será "La silla del pueblo", que permitirá convertirse en colaboradores por un día a figuras con perfiles distintos a los de los habituales analistas televisivos el jinete e hijo de la Duquesa de Alba Cayetano Martínez de Irujo; los políticos Joan Tardá, Ignasi Guardans y Agustín Zamarrón; los abogados Emilio Cortés y Paula Fraga; el filósofo Ernesto Castro; y el científico Fernando Valladares, entre otros.

Además, en "El despacho del director" se adentrará en las nobles dependencias de varias de las cabeceras más importantes de nuestro país, donde sus responsables -Joaquín Manso (El Mundo); Enric Juliana (La Vanguardia), Julián Quirós (ABC), Francisco Marhuenda (La Razón) y Manuel Rico (Público), entre otros- compartirán cuál es para ellos la noticia del día junto a un análisis de esta.

El espacio seguirá contando con las valoraciones en la mesa de Pablo Echenique, José Manuel García Margallo, Javier Chicote, Susana Díaz y Alfonso Serrano junto a los más habituales Ana Vázquez, Xavier García Albiol, Tesh Sidi, Emilio Delgado y Esperanza Aguirre, entre otros.

'Todo es mentira' regresa tras cerrar su séptima temporada con récord de share

Cartel de la octava temporada de 'Todo es mentira'

'Todo Es Mentira' cerró en junio la mejor temporada de su historia con una media del 6,9% de share (582.000 espectadores), cifra con la que logró crecer más de 1 punto respecto al promedio del ‘curso’ anterior. El espacio logró además imponerse por segunda temporada consecutiva en su franja a su directo competidor, que promedió un 5,9% y al que dominó todos y cada uno de los meses del ‘curso’. El programa firmó en noviembre el mejor dato mensual de su historia (8%) y batió con su entrega emitida el pasado 4 de junio su récord histórico de share (10,1%).