Al descubierto la oferta de Risto Mejide a Rosa Villacastín y el motivo de peso por el que la ha rechazado

Hace unos días, Rosa Villacastín entraba en directo en 'Todo es mentira' para hablar de por qué había firmado un manifiesto en apoyo a Pedro Sánchez y su gobierno. Y en su conexión, la periodista vivía un tenso enfrentamiento con Antonio Naranjo.

Ahora, la periodista ha comentado en el diario ABC que Risto Mejide le hizo una oferta para sumarse al equipo de colaboradores habituales de 'Todo es mentira' para debatir y analizar toda la actualidad política y social junto al resto de colaboradores del programa.

Sin embargo, Rosa Villacastín tiene muy claro que no quiere volver de forma fija a la televisión después de haberse jubilado hace casi dos años. "Risto Mejide me quería como colaboradora fija, pero me daba mucha pereza todo el lío de los viajes. Estoy muy cómoda aquí", asegura la periodista.

Y es que tras jubilarse, Rosa Villacastín se ha marchado a Marbella donde reside junto a su marido y donde disfruta de su vida. "Ahora puedo combinar los paseos, si quiero la tranquilidad me acerco al pueblo de San Pedro Alcántara, si quiero el lujo extremo voy por Puerto Banús. Es curioso ver cómo esos dos mundos corren en paralelo y cómo se necesitan el uno al otro", asevera a ese respecto.

Además, la periodista confiesa que dedica sus días a hacer pilates, hacerse masajes y queda a comer con amigas. Pero siempre deja tiempo para poder dedicarle un rato a las redes sociales y poder manifestarse sobre los temas más candentes de la actualidad. En los últimos días se está dedicando a compartir mensajes denunciando la situación de los menores en Gaza. "El tema de los niños en Palestina me afecta más de lo que nadie se puede imaginar. Y mira que yo no he tenido hijos porque no he querido, pero veo a los niños y me los comería a besos. Colaboro con varias ONGs y creo que hacen una labor admirable", destaca.

Así, Rosa Villacastín habla de todo y de todos sin ningún miedo a que le puedan contestar e incluso atacar. "Ahora estoy disfrutando de la auténtica libertad", sentencia muy satisfecha de poder decir lo que quiere al ser libre y no pertenecer a ningún grupo editorial.