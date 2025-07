El insuperable palo de Rosa Villacastín a Antonio Naranjo en directo en Mediaset: "Tú ya estás desprestigiado"

En los últimos días se ha hablado mucho de un manifiesto que han firmado cientos de actores, directores de cine, cantantes y políticos en apoyo a Pedro Sánchez y el Gobierno de coalición. Una de las que lo ha firmado es Rosa Villacastín y por eso este martes en 'Todo es mentira' conectaban con ella aunque todo terminaba en un fuerte enfrentamiento con Antonio Naranjo.

De primeras, Rosa Villacastín defendía el motivo por el que ha firmado este manifiesto. "Lo que se está haciendo con Pedro Sánchez no se ha hecho jamás, nunca he visto lo que estoy viendo que ocurre en el Congreso, esa última intervención de Feijóo recurriendo al suegro de Sánchez para llamarle de todo y por su nombre, de verdad tiene que estar muy mal el PP para caer tan bajo como están cayendo", destacaba.

"Me parece que Sánchez ha hecho lo que está pudiendo, no ha tenido la mayoría como tuvieron Felipe González, Aznar y Rajoy para hacer lo que les dio la gana, ha tenido que pactar y pactar es lo que va a ser habitual ahora, que se prepare Feijóo porque no va a tener mayoría absoluta en su vida. Hay que pactar y hay que pactar con gente que te gusta y gente que te gusta menos. Yo prefiero que gobierne Sánchez a que gobierne Feijóo", terminaba diciendo Rosa Villacastín.

Era entonces cuando Antonio Naranjo se dirigía a la periodista. "Me parece muy legítimo que Rosa y que gente a la que disfruto artísticamente como Miguel Ríos o Serrat, defiendan lo que quieran, solo faltaría. El problema de este manifiesto, como el de abril del año pasado que firmaron periodistas que era sonrojante, y lo que me parece preocupante es que además de defender lo que consideran oportuno convierten cualquier crítica a los excesos que todos conocemos en el Gobierno y en los aledaños personales del presidente en una conspiración para derribarle", defendía el colaborador. "Perdona pero si lo están diciendo todos los días el PP y Vox, le han dado como gobierno ilegítimo. Perdóname, oye, que te escucho mucho a ti", trataba de cortarle Rosa Villacastín.

"La defensa no puede incluir un ataque infame a los mecanismos de respuesta del Estado de derecho que han sido incluso defendidos públicamente por la presidenta del poder judicial, que no me parece que sea una peligrosa fascista, advirtiendo que se socaba la democracia cuando se ataca a la separación de poderes", insistía en su defensa Antonio Naranjo.

La pregunta clave de Rosa a Naranjo sobre Díaz Ayuso

Tras ello, Rosa Villacastín se dirigía al periodista para hacerle una pregunta. "¿Te parece bonito que desde la tribuna del Congreso de los Diputados, la presidenta de la Comunidad de Madrid llame hijo de puta, no hijo de fruta, al presidente del Gobierno o te parece bonito lo que hizo Feijóo?", le cuestionaba. "Te contesto, lo que me parece horroroso es que el presidente del Gobierno desde la tribuna del congreso acuse de corrupta a la presidenta y a su hermano después de que la justicia española y europea archivaran el caso", le contestaba Naranjo.

"Y a lo segundo, lo que me parece horroroso no es que Feijóo le diga a Pedro Sánchez que ha vivido de las saunas y prostíbulos de su suegro, sino que el presidente del Gobierno haya vivido de las saunas y los prostíbulos de su suegro. A ti te parece escandaloso es que se diga y lo escandaloso es que ocurra, pero supongo que en el viaje de firmar manifiestos va incluido cerrar los ojos", le soltaba Antonio Naranjo.

"Como tú piensas exactamente igual que Feijóo tampoco me extraña que lo digas", reaccionaba Rosa Villacastín antes de que Virginia Riezu apostillara con humor que Naranjo es el mayor defensor de Ayuso y no de Feijóo. "A mí las bromitas no. Lo que estáis defendiendo es que el presidente del Gobierno pueda vivir 15 años en una casa comprada con el dinero de la prostitución mientras presume de querer abolirla", contestaba el colaborador. "Antonio, te estás desprestigiando, pero tú ya estás suficiente desprestigiado, no te preocupes que no te voy a desprestigiar yo", le espetaba Rosa. "Rosa, cada una de tus descalificaciones son una medalla para mi", le replicaba Naranjo.

El golpe bajo de Antonio Naranjo a Rosa Villacastín: "Dedícate al marujeo"

Antonio Naranjo y Rosa Villacastín en 'Todo es mentira'

Lejos de quedarse ahí el asunto, la tensión entre ellos fue a más. "¿A quién echaron? A Casado, que no es nadie sospechoso, y le echaron, ¿Qué dijo para que le pusieran en la calle?", cuestionaba Rosa Villacastín. "Una mentira y por eso le echaron, la misma que dice el presidente del Gobierno y que la justicia archiva", le corregía Naranjo. "Igual que ahora está viviendo en el piso de un señor que vamos a ver donde acaba y de donde salió el dinero", apostillaba la periodista. "Bueno sea cual sea ese piso, es una duda que tú tienes, lo que es una certeza es que el presidente vivió en un piso comprado por el dinero de la prostitución y veranea en otro que está pagado con dinero de la prostitución, lo otro son mantras que repetís pero la vara de medir vuestra es alucinante", añadía Antonio Naranjo.

"¿Quién es el que hizo una policía para que siguiera a todos? El señor Montoro ha perseguido a periodistas, a políticos", recordaba entonces Villacastín. "Y por eso lo hemos denunciado a todos y va a acabar en el banquillo", aseveraba Naranjo antes de que Rosa le cortara para decirle que "¿tú que vas a denunciar?, tú no has denunciado nada". "¿Tú que sabrás?, dedícate al marujeo que es de lo único que sabes, manda huevos lo que hay que aguantar", concluía Naranjo.