Qué 29 estrenos puedes ver en Netflix, Movistar, Prime Video, HBO Max, Disney… esta semana del 18 al 24 de agosto

Esta penúltima semana de agosto estará repleta de series y películas españolas entre las novedades de las plataformas de streaming. Por ejemplo, nos llegará la tercera temporada de 'Muertos S.L.', la última serie de los hermanos Caballero, con un Carlos Areces totalmente en su salsa. Y ojo, con una cuarta temporada en camino, aunque dependiendo del éxito de estos nuevos episodios. Situar una serie en una funeraria era un giro arriesgado, pero a la vista está que ha funcionado bien.

No es el único título español de la semana. Ahí tenemos la película 'Champions', remake de 'Campeones', ganadora del Goya en 2019. Javier Gutiérrez es sustituido por Woody Harrelson, y aunque la fórmula no funciona igual, es una película divertida y muy entretenida. Pero quizá falla el alma que sí tiene la original. Y también tendremos la versión de nuestra patria 'La que se avecina', pero situada en Portugal, donde ha arrasado en audiencia. Netflix también estrenará la serie de animación 'Long story short', que promete convertirse en un título de culto entre los fans de 'BoJack Horseman'. Y, por supuesto, una segunda temporada de 'El pacificador', que ya se enmarca en el nuevo DC dirigido por James Gunn.

Estrenos en Netflix

Long Story Short

Sinopsis: Narra la trayectoria de unos hermanos desde la infancia a la madurez y revive el pasado de la familia.

La nueva serie de Raphael Bob-Waksberg, creador de 'BoJack Horseman' y 'Undone'. "'BoJack’ puede parecer más accesible y general. Pero para la gran mayoría de nuestra audiencia, que no sabe nada sobre el mundo del espectáculo o Hollywood ni le importa, había cierta preocupación de que eso pudiera ser un factor limitante", dijo su creador en Variety. Una serie de animación que reflexionará sobre los avatares continuos de la vida en modo filosófico.

Fecha de estreno: 22 de agosto

Muertos S.L. (Temporada 3)

Carlos Areces en 'Muertos S.L.'

Sinopsis: Los trabajadores de la emblemática funeraria Torregrosa vivirán con tensión el cambio de dirección. La empresa dejará de estar bajo el mando de Doña Nieves, para estar en manos de un fichaje de la competencia: Vanesa Hernández, la enemiga acérrima de Dámaso Carrillo. La nueva jefa intentará profesionalizar la compañía y todos harán lo posible por sobrevivir a ello. Especialmente Dámaso, que tras tenerla de becaria acabó compitiendo con ella por el poder de la funeraria, y ahora trabajará a sus órdenes.

Curioso lo que ha pasado con 'Muertos S.L.'. Una serie que comenzó en Movistar Plus+, fue de menos a más, y ha acabado produciendo una tercera temporada gracias a Netflix, que ha comprado los derechos y ha añadido todos los episodios a su catálogo. Los hermanos Caballero así suman una serie más a la plataforma de streaming, después del exitazo de 'Machos Alfa'. Y es que en esta nueva tanda de episodios, la actriz Amaia Salamanca tendrá mucho más protagonismo, ya que se convierte en la jefa de la funeraria. Obviamente eso llevará a enfrentamientos con Dámaso, al que da vida Carlos Areces. Y ya estaría escrita una cuarta temporada de tener éxito esta.

Fecha de estreno: 21 de agosto

Estrenos en Prime Video

La que se avecina: Portugal

Sinopsis: La vida cotidiana de los residentes del condominio «Terraços do Glamour», en las afueras de Lisboa, pone de manifiesto sus problemas con los apartamentos defectuosos e instalaciones estropeadas debido a las falsas promesas del promotor.

La serie se estrenó originalmente en Portugal a principios de 2025, con dos temporadas de diez episodios cada una, de unos 30 minutos cada uno. Durante su emisión en TVI, la serie mantuvo una media de audiencia muy buena. La primera temporada arrancó con 8,4 % de rating y 16,4 % de share, con cerca de 800 mil espectadores. Cuenta con un reparto coral que une a Valerie Braddell como Irene; Cucha Carvalheiro como Alda; Bárbara França como Raquel Vieira; Miguel Guilherme en el papel de António José «Tozé»; Pedro Lacerda como Jorge Ribeiro o Patrícia Tavares como Gisela Ribeiro.

Fecha de estreno: 22 de agosto

Estrenos en Movistar Plus+

Champions

Sinopsis: Un equipo de baloncesto entrena y compite en las Olimpiadas Especiales bajo la guía de un entrenador imperfecto pero dedicado, Marcus.

'Campeones' fue una de las grandes sorpresas del cine español en los últimos años. Era cuestión de tiempo que Estados Unidos se fijara en ella y quisiera hacer un remake. Así llegó 'Champions' en 2023, dirigida por Bobby Farrelly y con Woody Harrelson como protagonista. En esta versión, el protagonista es Marcus, un temperamental entrenador de baloncesto de ligas menores que, tras un arresto, recibe como servicio comunitario la tarea de entrenar a un equipo de personas con discapacidad intelectual. En el reparto tambien tenemos a Kaitlin Olson como Alex, Ernie Hudson y Cheech Marin; y un equipo de diez personas con discapacidad real quienes interpretan a The Friends. Woody Harrelson admitió en The Independent que trabajar con el elenco fue "divertido, gratificante y muy honesto".

Fecha de estreno: 20 de agosto

Argylle

Sinopsis: Cuando las tramas de sus libros empiezan a parecerse demasiado a las actividades de un siniestro sindicato clandestino, la introvertida autora de novelas de espías Elly Conway y su gato se ven inmersos en el verdadero mundo del espionaje… donde nada, ni nadie, es lo que parece.

Aquí estuvo el gran misterio del año pasado. Una escritora nueva que nadie conocía, una película que llegaba solo unas semanas después de la publicación del libro, un reparto increíble... y ante todo, un nombre que no dejaba de sonar: Taylor Swift. Porque al parecer, las redes ya habían dictado sentencia. 'Argylle' era una novela escrita por el icono pop norteamericano. Y al parecer, la artista nos habría dejado un montón de pistas durante su gira multimillonaria The Eras Tour.

Atención al reparto de 'Argylle'. Henry Cavill, John Cena, la oscarizada Ariana DeBose, la superestrella del pop Dua Lipa, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, Sofia Boutella, Samuel L. Jackson, Sam Rockwell y Bryce Dallas Howard. Además, todos dirigidos por Matthew Vaughn, creador de la saga 'Kingsman'.

Fecha de estreno: 22 de agosto

Estrenos en HBO Max

El pacificador (Temporada 2)

Sinopsis: En la segunda temporada, Peacemaker descubre un mundo alternativo donde la vida es todo lo que desea. Pero este descubrimiento también lo obliga a enfrentar su traumático pasado y tomar las riendas de su futuro.

El nuevo DC de James Gunn ha llegado, y uno de los pocos personajes que se quedan en el nuevo canon es precisamente el interpretado por John Cena. En esta segunda temporada, habrá mucho más humor negro, más DC, más personajes de cómics, y un poco más de mala leche. En esta temporada, como dijo en la Comic Con su creador, habrá un cameo "muy muy grande", y además la secuencia de apertura superará a la ya icónica de la primera temporada.

Fecha de estreno: 22 de agosto

Más estrenos semanales: