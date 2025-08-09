Lydia Lozano irrumpe en 'YAS Verano' (Antena 3) tras perder el trabajo en TVE y da la clave de su futuro

Tras la cancelación de 'La familia de la tele' en TVE no se había vuelto a saber nada de Lydia Lozano. A diferencia de la mayoría de sus excompañeros de programa, la periodista no tiene redes sociales, por lo que poco o nada se sabe de su vida y de cómo está pasando las vacaciones. Sin embargo, este viernes 8 de agosto, ha reaparecido por sorpresa en televisión.

Ha sido en 'YAS verano', la versión veraniega de 'Y ahora Sonsoles', donde Lydia Lozano ha hecho acto de presencia, aunque no lo ha hecho sola, sino que ha estado acompañada de su gran amiga Pilar Vidal. Antes de dar paso a ambas periodistas, la presentadora Pepa Romero ha desvelado que este iba a ser el último año del famoso posado veraniego de Ana Obregón, colaboradora del magacín de Antena 3.

"Nosotros ya tenemos una sustituta maravillosa", aseguraba la conductora del programa. Acto seguido, se emitían unas divertidas imágenes donde Pilar Vidal posaba, con un elegante bañador negro, al más puro estilo Obregón. "Pilar Vidal disfruta de una tarde juguetona en la piscina junto a su amiga Lydia Lozano", dice la voz en off de la pieza, donde se podía ver a ambas periodistas dándose un chapuzón.

Lydia Lozano reaparece en 'YAS verano' junto a Pilar Vidal y advierte: "Lo mejor está por venir"

"Primero hemos comido tailandés, luego tarta y se te ha ocurrido hacer aquagym", comentaba la colaboradora de Atresmedia quien, a continuación, se convertía en una divertida profesora de natación y le enseñaba a Lydia Lozano algunos trucos. "Lo mejor está por venir", se limitaba a decir la que fuera colaboradora de 'Sálvame' y 'La familia de la tele', poniendo así fin al vídeo.

Tras la emisión de las imágenes, Pilar Vidal ponía en contexto a sus compañeros y a los espectadores: "Llamé a Lydia Lozano y le dije que alguien se había enterado que habíamos quedado en su piscina. Esto tiene información privilegiada el subdirector de este programa". "Hay imágenes que no se pueden emitir, yo no las había hecho públicas. Era mi Almodóvar pero lo acabo de despedir", añadía la colaboradora sobre el subdirector del magacín vespertino.

Isabel Rábago no dudaba en salir en defensa de su compañera: "Sales estupenda y sales maravillosa. Eres más tú que nunca y me encanta como estas aprendiendo a posar". De esta forma, Lydia Lozano ha regresado a la pequeña pantalla tras la cancelación de 'La familia de la tele', el programa que supuso la irrupción del universo 'Sálvame' en TVE y que duró poco más de un mes debido a sus flojos datos de audiencia.

¿Ese 'Lo mejor está por llegar' significará el fichaje de la periodista de cara a la próxima temporada de 'Y ahora Sonsoles'. De ser así, sería una gran alegría para sus muchos seguidores, ya que Lydia se ha convertido por méritos propios en una de las colaboradoras más queridas de la televisión, por lo que no sería de extrañar que en septiembre la veamos formando parte del equipo del magacín presentado por Sonsoles Ónega.