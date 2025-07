Pilar Vidal reaparece en 'Sonsoles' tras la enfermedad que le ha apartado del trabajo en Antena 3

Los espectadores de Antena 3 habrán notado como una de sus habituales colaboradoras se ha mantenido al margen tanto de 'Espejo Público' como de 'Y ahora Sonsoles'. Hablamos de Pilar Vidal, que hace unos días entraba por conexión para revelar que había tenido que apartarse de su trabajo por una conjuntivitis aguda con afectación faríngea.

Así, Pilar Vidal sufría una conjuntivitis que le afectaba a los ojos pero también a la garganta, con lo cual se ha mantenido alejada de los platós durante unos días sobre todo porque se trata de una afectación vírica contagiosa. Pero finalmente, la periodista regresaba este martes a su puesto de trabajo en el programa de Sonsoles Ónega.

Nada más verla, Sonsoles Ónega destacaba lo guapa que estaba a pesar de que no se había podido maquillar aún. "Pilar estás muy mona para no poderte maquillar, estás muy bien", le decía la presentadora. "Gracias, ves la que es mona es mona", le contestaba ella con ironía.

"Y el globo ocular está blanco por fin", sostenía Sonsoles. "Sí, está blanco. Y hasta que no me han dado el alta contagiosa no he venido a estar contigo", aseveraba Pilar Vidal. "Muy bien, eso es de una responsabilidad bárbara", le reconocía la presentadora.

"Y he pasado confinada en casa, me ha recordado tanto a la pandemia. Mi tarjeta de crédito y mi vecindario lo va a notar que ya hoy estoy incorporada. Ya no sabía qué hacer, y sola además, es lo peor. Lo he hecho todo, la tarea del hogar, si quieres que vaya a tu casa a ayudarte voy", añadía la colaboradora dejando claro que tenía ganas de volver al programa y al trabajo.