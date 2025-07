Pilar Vidal desvela la enfermedad que le tiene apartada de la televisión: "Me asusté mucho"

La periodista Pidal Vidal es una habitual de los programas de Atresmedia. Sin embargo, hace días que no pisa un plató de televisión, lo que ha hecho levantar las alarmas. Aunque muchos pensaban que estaba de vacaciones, nada más lejos de la realidad. Tal y como ella misma ha revelado, ha sido un problema de salud el que le ha obligado a apartarse temporalmente de la pequeña pantalla.

Pilar Vidal conectó en directo a través de videollamada con 'Espejo Público', uno de los programas en los que colabora, para explicar de primera mano que le había pasado. La periodista lucía unas gafas de sol puestas, por lo que todo parecía indicar que se debía a un problema de la vista, como así confirmó ella misma: "Esta semana muchos habrán notado mi ausencia. Algunos pensarán que estaba de descanso, pero no. Desde el lunes pasado me vi obligada a parar por un problema de salud".

Según contó, fue diagnosticada de una conjuntivitis aguda con afectación faríngea. Se trata de una infección vírica que no solo afecta a los ojos, sino también a la garganta, un instrumento fundamental para trabajar en televisión. "No sé cómo me contagié", reconoció la colaboradora, quien dio el parte médico: "No sé si toqué algo o me rozó el virus, pero es una conjuntivitis aguda que afecta también a la faringe. La última parte del diagnóstico no me la he aprendido porque es muy complicada, pero me ha dejado muy tocada".

Pilar Vidal explica lo sucedido: "No podía abrir los ojos"

"Me asusté mucho al principio porque veía borroso, no podía abrir los ojos y me costaba muchísimo enfocar. Pensé que podría ser algo más grave", prosiguió contando Pilar Vidal en el matinal de Antena 3. Tras acudir al médico, le recetó un tratamiento con antibióticos, pero su estado no mejoraba, lo que le preocupó todavía más. Finalmente decidió acudir a un especialista, y fue tratada con corticoides, con lo que sí notó una gran mejoría.

"Desde que me recetaron los corticoides he notado una mejoría considerable. Ya he recuperado el blanco de los ojos, pero sigo confinada en casa para evitar contagiar a otras personas", confesó. Pese a encontrarse mejor, Pilar Vidal explicó que todavía debe guardar reposo, por lo que continuará unos días más apartada de la televisión. Todos sus compañeros le mandaron ánimos, deseándole una pronta recuperación para que en breve pueda estar de nuevo con ellos.