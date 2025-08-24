La silenciosa despedida de esta mítica presentadora del Canal 24 horas de TVE ocho años después

El Canal 24 horas ha vivido este domingo una silenciosa despedida de una de sus presentadoras más reconocidas. Así, al igual que pasó con Marc Sala, que dejó 'La Hora de La 1' sin ningún pomposo adiós en directo; Marta Solano ha hecho lo propio en el canal de información de RTVE.

Y es que Marta Solano ha presentado por última vez este domingo los bloques informativos del Canal 24 horas antes de cambiar de destino. Cabe recordar que la periodista acompañará a David Cantero en la nueva temporada de 'Las tardes de RNE' como copresentadora.

De esta manera, Marta Solano no ha querido despedirse en directo de la fiel audiencia del Canal 24 horas y conducía su último informativo sin hacer referencia a su marcha de la cadena y de los fines de semana en los que ha estado desde 2018 siendo una de sus caras.

Era José Pablo López, el presidente de RTVE, el que anunciaba en sus redes que Marta Solano dejaba este domingo la cadena. "Un saludo grande para Marta Solano que hoy es su último día en el canal 24 horas y se incorpora a 'Las tardes de RNE' para presentarlas desde el día 1 con David Cantero", destacaba el directivo. A lo que la propia Marta Solano respondía con un "Gracias y a por @LasTardesRNE".

Muchas gracias a los compañeros del canal 24h por su promoción continua de #TableroDeportivo con @miguelangmendez y @Silviaverdec



Y un saludo grande para @martasolano_tv que hoy es su último día en el canal 24h y se incorpora a @LasTardesDeRNE para presentarlas desde el día 1… pic.twitter.com/D3PQNMI4r3 — José Pablo López (@Josepablo_ls) August 24, 2025

Posteriormente, ha sido otra de las compañeras de Marta Solano en las jornadas de los fines de semana en el Canal 24 horas, Olga Lambea la que se despedía de ella a través de "X2. "¡Cuánto te voy a echar de menos, @martasolano_tv. Han sido unos muchos años compartiendo plató con tu alegría innata y esa sonrisa perenne. La tele pierde un gran activo pero lo ganan las ondas. Deseando estoy escucharte en RNE. Lo vas a hacer genial, amiga. Como todo", concluía.

¡Cuánto te voy a echar de menos, @martasolano_tv !Han sido unos muchos años compartiendo plató con tu alegría innata y esa sonrisa perenne. La tele pierde un gran activo pero lo ganan las ondas.Deseando estoy de escucharte en @rne. Lo vas a hacer genial, amiga. Como todo. pic.twitter.com/IpCeDjWZGY — olgalambea (@olgalambea) August 24, 2025

Marta Solano deja el Canal 24 horas y salta a RNE

Marta Solano Heredia nació en Madrid el 6 de julio de 1979. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, inició su carrera en los informativos de la Cadena SER y Cadena Dial. Luego fue redactora-presentadora de Localia Madrid y Localia Getafe del Grupo Prisa.

​Fue en 2005 cuando se incorporó a TVE, donde comenzó como redactora de los Telediarios en la sección de Nacional, aunque pronto pasó a Deportes. Desde entonces y hasta 2013 ha presentado Deportes en todas las ediciones de los Telediarios. Durante dos temporadas (2011-2013) fue la presentadora de Estudio Estadio y Desafío Champions y participó en coberturas como finales de Liga de Campeones de la UEFA, Supercopa de España y Copa del Rey de fútbol, baloncesto, vela así como los Juegos Olímpicos de Pekín y de Londres 2012 así como las celebraciones por la consecución de la Copa Mundial de Fútbol de 2010 y la Eurocopa 2012, Copa América y Premios Príncipe de Asturias.

Entre 2013 y 2014 pasó a presentar la nueva etapa de 'España Directo' hasta que volvió a los 'Telediarios del fin de semana' para conducir la sección de deportes en relevo de María Escario. Asimismo, también condujo durante años la Cabalgata de Reyes. Además, entre 2015 y 2018 condujo el espacio 'Seguridad vital' junto a Carlos García Hirschsfeld.

Fue en 2018 cuando se incorporó al equipo de presentadores del Canal 24 horas siendo una de las caras de los fines de semana junto a Olga Lambea y Beatriz Pérez-Aranda o Ángeles Bravo.