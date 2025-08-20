David Cantero ya se deja ver en 'Mañaneros 360' y habla de su cambio de registro tras dejar Telecinco

Tras su sonada salida de 'Informativos Telecinco' tras quince años, David Cantero está a punto de volver a RTVE. Lo hará eso sí con un registro completamente nuevo para él pues se convertirá en la nueva voz de 'Las tardes de RNE' junto a Marta Solano a partir del 1 de septiembre.

Pero antes de su debut en RNE, David Cantero ha vuelto a pisar un plató de Prado del Rey este miércoles al visitar 'Mañaneros 360' para promocionar su regreso a la corporación quince años después. Y es que cabe recordar que el madrileño formó parte de TVE desde 1982 hasta su salto a Telecinco en 2010.

David Cantero afronta este reto con ilusión y con respeto pues supone su debut en radio. "Soy un experimentado novato. Llego a hacer algo que no he hecho nunca y eso me hace mucha ilusión. Las sensaciones son muy fuertes porque empecé aquí en los años 80. El hecho de estar aquí, en este plató completamente nuevo, pasear por los pasillos y encontrarme con los compañeros, está siendo emocionalmente muy fuerte", reconocía ilusionado ante la nueva etapa que se le avecina después de su abrupta salida de 'Informativos Telecinco' después de que quisieran bajarle el sueldo.

Además, David Cantero es consciente de que este será posiblemente su último gran proyecto antes de jubilarse. "Estoy con la sensación de iniciar aquí una especie de epílogo a una larga carrera", añadía al respecto en su conversación con Alberto Herrera.

David Cantero llega a RNE con humildad

Alberto Herrera entrevista a David Cantero en 'Mañaneros 360'

Más allá de su salto a la radio, para David Cantero conducir 'Las tardes de RNE' también supondrá un cambio de registro tras 20 años siendo la cara de los informativos primero en TVE y posteriormente en Telecinco. "Vamos a hacer un programa de tarde que me apetece mucho, estoy con muchas ganas e ilusión", aseveraba. "Tienes la oportunidad de mostrar otro registro", le comentaba Alberto Herrera. "Claro, no queda otra. El público está acostumbrado a verme en el registro de presentador de informativos, que puedes ser más o menos cercano, pero en la radio no queda otra que ser tú, quien tú eres. A eso vengo. A hacer radio con mi propia personalidad, con mis virtudes y defectos", añadía.

Por otro lado, David Cantero ha dejado claro que llega con mucha humildad. "Si la cosa va bien será gracias al equipo que me he encontrado, y si la cosa va mal y fracasa será todo culpa mía. Pero creo que es importante que en la radio seas quien tú eres y le des el aire, el tono en base a tu personalidad. A ser sincero y humilde, por supuesto. Llego con humildad porque a mi alrededor voy a competir con gente muy experimentada y muy buena", concluía.