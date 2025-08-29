'La Promesa', avance próximo capítulo del lunes 1 de septiembre: Una desaparición pone en máxima alerta

El barón de Valladares regresa con exigencias que amenazan con tirar por tierra todo el trabajo de Catalina y Martina. Aunque la tensión sube, logran que se quede en La Promesa, abriendo una puerta a la negociación. Adriano se convierte, sin querer, en pieza clave… pero sospecha que solo es parte de una mera burla.

Lorenzo intensifica su acoso psicológico sobre Curro. Ángela y el lacayo deciden que la mejor opción es marcharse lejos de La Promesa. Solo de esta forma conseguirán mantenerse a salvo del capitán. ¡Empiezan los preparativos de su huída silenciosa hacia Suiza!

Pía y Ricardo intentan salvar su empleo con una promesa de ruptura, pero Cristóbal no les cree. El ultimátum se mantiene: uno de los dos debe abandonar la Promesa. Leocadia le pide a Cristóbal que destruya las cartas de amor que ella le ha estado escribiendo, pero este se niega.

El encuentro con su hermano Federico alivia el alma de Vera… hasta que resurgen las diferencias sobre el oscuro pasado. Enora urde un encuentro entre Toño y Simona para que madre e hijo se reconcilien de una vez por todas. ¿Lo conseguirá?

Avance capítulo 665 de 'La Promesa' del lunes, 1 de septiembre

Los Luján son conscientes de que no tienen otra alternativa que aceptar la propuesta del barón de Valladares, pero descubren que con eso no será suficiente para poner fin al conflicto.

Manuel toma una decisión sorprendente con respecto a vender o no su parte del negocio de motores de avión a Pedro Farré.

Y la decisión de quién conservará su puesto de trabajo, o Pía o Ricardo, no se dilata más en el tiempo: una intervención inesperada pone en jaque el ultimátum de Cristóbal.

Entretanto, al mayordomo se le abre otro frente cuando alguien con poder le advierte del peligro que entraña, nada más y nada menos, que Pía.

El conflicto entre Curro y Lorenzo empeora, lo que detona los planes de huida del muchacho con Ángela: ella irá de inmediato a comprar su billete para Suiza. Pero en mitad de esa operación, Ángela desaparece. Tras no haber pasado la noche en palacio, todo el mundo se moviliza para saber dónde puede estar la muchacha. ¿Pero qué ha sucedido realmente?