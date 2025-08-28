'La Promesa', avance del próximo capítulo del viernes 29 de agosto: Una huida silenciosa y un ultimátum

El regreso de Lorenzo a La Promesa sigue impactando a Ángela y Curro, que ven cómo el capitán los instiga a confesar que le detuvieron por su culpa. Ahora la pregunta es: ¿cómo es posible que se haya librado de prisión?

Además, Ángela teme que Curro mate al capitán de un arrebato. Ante tanta presión, Ángela y el lacayo acabarán decidiendo que la mejor opción es marcharse lejos de La Promesa.

A la hora de la verdad, Alonso se ve obligado a ir a hasta la casa del barón de Valladares, casi a suplicarle un nuevo encuentro. ¿Conseguirá algo de esta forma?

Leocadia y Cristóbal continúan con su aventura, y así la señora se entera de si su hija sigue preguntando por asuntos laborales. En la zona de servicio, la culpa que arrastran las cocineras las lleva a confesar a Manuel que le dijeron a Toño que sabían que no estaba casado con Norberta.

El esperado reencuentro entre Vera y su hermano Federico sucede… pero él no entiende del todo las decisiones que tomó su hermana.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del viernes 29 de agosto

El barón de Valladares regresa con exigencias que amenazan con tirar por tierra todo el trabajo de Catalina y Martina. Aunque la tensión sube, logran que se quede en La Promesa, abriendo una puerta a la negociación. Adriano se convierte, sin querer, en pieza clave… pero sospecha que solo es parte de una mera burla.

Lorenzo intensifica su acoso psicológico sobre Curro. Ángela y el lacayo deciden que la mejor opción es marcharse lejos de La Promesa. Solo de esta forma conseguirán mantenerse a salvo del capitán. ¡Empiezan los preparativos de su huída silenciosa hacia Suiza!

Pía y Ricardo intentan salvar su empleo con una promesa de ruptura, pero Cristóbal no les cree. El ultimátum se mantiene: uno de los dos debe abandonar la Promesa. Leocadia le pide a Cristóbal que destruya las cartas de amor que ella le ha estado escribiendo, pero este se niega.

El encuentro con su hermano Federico alivia el alma de Vera… hasta que resurgen las diferencias sobre el oscuro pasado. Enora urde un encuentro entre Toño y Simona para que madre e hijo se reconcilien de una vez por todas. ¿Lo conseguirá?