'La Promesa', avance semanal del 25 al 29 de agosto: El giro de 180º que obliga a dos personajes a activar su fuga

En el capítulo de 'La Promesa' de este próximo lunes, 25 de agosto, Leocadia y Cristóbal comparten un momento íntimo en la que fue la habitación de la marquesa. Resulta ser un encuentro largamente esperado por los dos.

Manuel da un paso definitivo y se disculpa con Alonso tras su última discusión. ¡Padre e hijo se reconcilian! Además, el heredero decide reafirmar con Toño su amistad. Y Catalina, tras el aviso de Curro, pide perdón a Martina. ¿Logrará evitar su marcha de La Promesa?

Ángela y Curro sueñan con un futuro juntos en Zúrich y empiezan a planear su marcha a Suiza. ¡Ojalá todos sus deseos se hicieran realidad! Cristóbal descubre la relación entre Pía y Ricardo y, tras reprocharle a parte del servicio que se lo ocultaran y le mintieran, amenaza a Ricardo y a Pía; a lo que lanzará un ultimátum: uno de ellos tendrá que irse de La Promesa o será despedido.

Por su lado, Vera, resignada, renuncia a contactar con su hermano. Mientras, Enora descubre que Simona es la madre de Toño y le exige explicaciones. Por su parte, Leocadia cambia las reglas en la negociación con Manuel haciéndole una propuesta que deja completamente descolocado al joven heredero.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del martes 26 de agosto

Enora pide explicaciones a Toño sobre la relación con su madre, pero el joven se niega a dárselas. Esto no hace más que aumentar el empeño de Enora en buscar una reconciliación entre madre e hijo. ¿Lo conseguirá?

Catalina y Martina anuncian a sus parejas y al marqués su reconciliación. Ahora tienen que pensar en la estrategia de negociación para acercarse de nuevo al barón de Valladares. La visita de la duquesa de Carril no ha conseguido animar a Vera, sino todo lo contrario, al constatar la doncella que el reencuentro con su hermano es más difícil de lo que ella pensaba.

Ángela comparte con Curro su felicidad por el futuro que les espera sin sospechar que la aparición sorpresa de alguien dará al traste con su alegría. Pía y Ricardo están preocupados por las consecuencias que tendrá la relación que mantienen de cara a los señores.

La relación que hay entre Leocadia y Cristóbal es más larga de lo que pensamos. El mayordomo confiesa que le hubiera gustado llegar a La Promesa cuando Cruz estaba todavía en palacio.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del miércoles 27 de agosto

El inesperado regreso de Lorenzo desata el caos en La Promesa. Todos tiemblan ante la amenaza que representa su vuelta. Curro y Ángela viven aterrados, sabiendo que su enemigo ha regresado por venganza. Además, el capitán consigue forzar las cosas para provocar la ira de Curro, ¡y está a punto de conseguirlo!

Manuel comunica a Toño y Enora las intenciones de Pedro Farré de comprar sus acciones. Estos discrepan sobre qué camino debe tomar Manuel. ¿Cuál será la decisión final? Pero no es el único frente abierto de Toño: duda sobre su relación con Enora al saber que Simona y Candela conocen la verdad sobre su matrimonio.

Pía y Ricardo enfrentan un ultimátum de Cristóbal: uno de los dos debe abandonar La Promesa. Por su parte, Martina y Catalina no tienen buenas noticias tras haber hablado con el barón de Valladares… De forma inesperada, Vera recibe una visita que lo cambia todo: ¡su hermano Federico!

Avance de 'La Promesa' del capítulo del jueves 28 de agosto

El regreso de Lorenzo sigue impactando a Ángela y Curro, que ven cómo el capitán los instiga a confesar que le detuvieron por su culpa. Ahora la pregunta es: ¿cómo es posible que se haya librado de prisión?

A la hora de la verdad, Alonso se ve obligado a ir a hasta la casa del barón de Valladares, casi a suplicarle un nuevo encuentro. ¿Conseguirá algo de esta forma?

Leocadia y Cristóbal continúan con su aventura, y así la señora se entera de si su hija sigue preguntando por asuntos laborales. En la zona de servicio, la culpa que arrastran las cocineras las lleva a confesar a Manuel que le dijeron a Toño que sabían que no estaba casado con Norberta. El esperado reencuentro entre Vera y Federico sucede… pero él no entiende del todo las decisiones que tomó su hermana.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del viernes 29 de agosto

El barón de Valladares regresa con exigencias que amenazan con tirar por tierra todo el trabajo de Catalina y Martina. Aunque la tensión sube, logran que se quede en La Promesa, abriendo una puerta a la negociación. Adriano se convierte, sin querer, en pieza clave… pero sospecha que solo es parte de una mera burla.

Lorenzo intensifica su acoso psicológico sobre Curro. Ángela y el lacayo deciden que la mejor opción es marcharse lejos de La Promesa. Solo de esta forma conseguirán mantenerse a salvo del capitán. ¡Empiezan los preparativos de su huída silenciosa hacia Suiza!

Pía y Ricardo intentan salvar su empleo con una promesa de ruptura, pero Cristóbal no les cree. El ultimátum se mantiene: uno de los dos debe abandonar la Promesa. Leocadia le pide a Cristóbal que destruya las cartas de amor que ella le ha estado escribiendo, pero este se niega.

El encuentro con su hermano Federico alivia el alma de Vera… hasta que resurgen las diferencias sobre el oscuro pasado. Enora urde un encuentro entre Toño y Simona para que madre e hijo se reconcilien de una vez por todas. ¿Lo conseguirá?