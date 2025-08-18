La organización de Eurovisión presenta un cambio histórico y desata las críticas: "La mayor degradación en 70 años"

Aún quedan meses para conocer los representantes y las propuestas que el escenario de Eurovisión acogerá en su próxima edición de 2026, que tendrá lugar en Austria. Sin embargo, el primer 'eurodrama' de la temporada ha llegado ya, con el estreno de la nueva identidad visual del concurso con motivo de su 70 aniversario, que ha llegado acompañado de un significativo cambio en el corazón del logotipo que ha enfurecido a los fans.

"Queríamos destacar nuestro pasado, celebrar nuestro presente y mirar hacia el futuro. Celebraremos nuestros 70 años al más puro estilo eurovisivo, y aquí es donde empezamos: con el estreno de nuestra nueva y colorida imagen", ha explicado la organización del festival tras presentar su nuevo logotipo e imagen, que rompe por primera vez en dos décadas con el popular corazón con el que muchos identifican al concurso de forma instantánea.

Estrenado en 2004 y remodelado en 2014, el corazón que sirve a modo de 'v' en el logotipo de Eurovisión ha sufrido su mayor cambio hasta la fecha este 2025. Si bien durante años ha sido el elemento más destacado de la identidad visual, sirviendo incluso para acoger las distintas banderas de los países y reducir el festival a un solo icono, en esta ocasión tiene menor protagonismo por el tamaño del resto de letras, formándose una especie de bloque uniforme.

🇦🇹⎮A new look for the new era?. Eurovision Song Contest have a new logo and graphic design for Austria. Do you like it?.#Eurovision · #ESC2026 · #Austria pic.twitter.com/oMq3iirQTm — ΞSC Play (@esc_play) August 18, 2025

"Este corazón, brújula emocional del Festival de la Canción de Eurovisión, absorberá influencias culturales, música y movimiento. También podrá adaptarse para reflejar la identidad del país anfitrión, la individualidad de un artista o un tema en particular", ha explicado el festival en un comunicado, presentando también un logotipo individual por su 70 aniversario en el que el corazón tiene mayor presencia.

A su vez, Martin Green, director del festival, ha querido aclarar los motivos tras esta apuesta que tantas críticas ha levantado en redes. "El Festival de la Canción de Eurovisión siempre se ha caracterizado por su evolución musical, cultural y creativa. Esta renovación conmemora 70 años extraordinarios y proyecta la marca hacia un futuro emocionante. Es audaz, divertida y llena de sentimiento, al igual que el propio Festival", asegura el directivo.

"Nuestro nuevo logotipo e imagen se han diseñado para que la marca ESC sea más visible en las plataformas digitales, agrupar todos nuestros proyectos en un mismo espacio y proteger la marca globalmente para los miembros de la UER, a medida que el Festival continúa atrayendo a nuevas audiencias en todo el mundo", insiste Green, pidiendo abrazar esta evolución visual del festival de la canción. Sin embargo, la respuesta de los seguidores más acérrimos no ha sido del todo la esperada.

"La mayor degradación en los 70 años de historia de Eueovisión. Han cambiado todo lo bueno del concurso y han mantenido todo lo que necesitaba cambiarse. Qué vergüenza, se ve fatal", ha escrito un seguidor del festival en X. "¿Feo? No, horrible", ha sentenciado otro usuario de la plataforma.

The biggest downgrade in the entire 70 years of Eurovision history



They changed everything what was good about the contest and kept everything that needs to be changed. What a shame, this looks terrible pic.twitter.com/vXYEIssa2n — Kerem (@Krm_H67) August 18, 2025

Una de las pocas cosas que les faltaba por arruinar de Eurovisión era el logo



Pues ya lo han hecho pic.twitter.com/1prxRRo2Pf — Natalia Álvarez (@Natalia_Who) August 18, 2025

Mi opinión del nuevo logo de Eurovisión pic.twitter.com/FLUL0GETgR — LaRainDeLaRulo (@RainRulo) August 18, 2025

no voy a comentar lo de la tipografía de eurovision porque no tengo nada bueno que decir

pic.twitter.com/wsiNxHhbOC — Joanne (@joanneaalto) August 18, 2025

Sin ser fan en exceso del logotipo antiguo de #Eurovision, el antiguo tenía una jerarquía tanto en contenido como en información.



El nombre destacaba por su elemento reconocible y el espacio para la bandera era predominante. Ahora, todo queda unido en un mazacote sin criterio. pic.twitter.com/obQDJedQEC — Miguel Heras (@soymiguelheras) August 18, 2025

No solo es que luzca infantil, es que encima quita todo el protagonismo que tenía el corazón con la bandera y la palabra #Eurovision de la composición original. pic.twitter.com/7j3iMLyfBs — Miguel Heras (@soymiguelheras) August 18, 2025

Este es el logo nuevo de #Eurovision para su setenta aniversario.



Si me preguntan, no me gusta absolutamente nada más allá de la aplicación del 70.



La tipografía me parece horrible. pic.twitter.com/YvrQgM5EVZ — Luis Mesa ۞ (@luismesacabello) August 18, 2025

A mí esto me da vibes de parque temático. O de circo, que es en lo que se ha convertido #Eurovision, la verdad. pic.twitter.com/MFmn0TM242 — Carlos Pecharromán (@carlos_pecha) August 18, 2025