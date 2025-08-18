Germán González deja estas palabras sobre la Macarena de Sevilla en 'D Corazón' y es lapidado por los devotos

Este domingo, 17 de agosto, en 'D Corazón' han abordado, entre otros temas, la polémica por la restauración de la Virgen de la Macarena. Germán González, uno de los colaboradores del programa de TVE ha sido el que más ha dado de qué hablar tras expresar su opinión sobre un asunto que ya traspasa fronteras.

Hace unos días, el New York Times se hacía eco de la polémica, definiéndolo como "el escándalo del verano". Un reportaje en el que se pone en valor la "profunda devoción" que se ha demostrado que los sevillanos tienen por su Esperanza Macarena. Tras su criticada restauración anterior, esta pasada semana la Virgen ha sido retirada del culto para proceder a una nueva restauración.

Sobre ello han hablado este domingo en 'D Corazón'. En un momento dado, Germán González bromeaba con la situación, reconociendo que le gustaría ver un reality de la Macarena. "Creo que estamos ante una nueva oportunidad para hacer de esto un reality de la restauración. Quiero verlo", confesó entre risas el colaborador, sugiriendo, además, que la Macarena podría "aparecer en las monedas de euro".

Pero no solo eso sino que, Germán González también ha propuesto que Los del Río cambiara la letra de la canción, 'Dale a tu cuerpo alegría Macarena' por "dale a tu cuerpo alegría Esperanza Macarena". Unas declaraciones que han provocado la indignación de muchos devotos de la Virgen, quienes han cargado contra el colaborador a través de las redes sociales.

Germán González responde a las críticas tras sus palabras en 'D Corazón'

Tales han sido las críticas recibidas, que él mismo ha decidido responder a una de ellas. Una usuaria de X le ha recordado que "la canción 'Macarena' de Los del Río no tiene nada que ver con la Virgen. Está dedicada a una bailaora que vieron actuar en Venezuela y me extraña que, siendo mundialmente conocida, no te sepas la letra". A lo que Germán González ha respondido que "obvio. Es que yo no he dicho que tenga algo que ver. He dicho que ojalá Los del Río saquen una canción sobre ella y sea 'dale alegría y Esperanza Macarena'".

Obvio. Es que yo no he dicho que tenga algo que ver. He dicho que ojalá Los del Río saquen una canción sobre ella y sea “dale alegría y Esperanza Macarena”. Un beso 🙂 ♥️ — Germán González (@german_online) August 17, 2025

Uno de los miembros de la hermandad, Jorge Pulgar, iba a intervenir en 'D Corazón'. Sin embargo, no llegó a salir debido a la interrupción del programa de forma abrupta para dar paso a la comparecencia de Pedro Sánchez. Así lo ha explicado él mismo en su cuenta de X: "Hoy iba a intervenir en 'D Corazón' con motivo de la restauración de la Virgen. Se ha cortado por la rueda de prensa de los incendios, pero quiero dejar claras unas declaraciones que me han grabado pero no se han emitido. Estamos hartos de las constantes faltas de respeto".

Además, ha criticado duramente las palabras de Germán González: "Se ha comparado con los retoques de las Kardashian y bromeado con que 'se saquen monedas conmemorativas'. ¿Cuántas faltas de respeto tenemos que seguir viviendo los católicos andaluces con nuestras tradiciones y devociones?". La indignación es tal que, incluso algunos han escrito a la Defensora de la Audiencia de RTVE para trasmitir sus quejas.