Incredulidad con Anne Igartiburu ante el abrupto corte de emisión en 'D Corazón' sin avisar por TVE

Como todos los domingos y días festivos, TVE ha emitido este 17 de agosto una nueva entrega de 'D Corazón', el programa de crónica social presentado por Anne Igartiburu y Javier de Hoyos en La 1. Sin embargo, este domingo ha estado marcado por la actualidad, por lo que TVE ha interrumpido sin previo aviso el espacio para conectar en directo con la rueda de prensa de Pedro Sánchez desde Galicia.

A las 13:40 horas, aproximadamente, Anne Igartiburu informaba a la audiencia sobre la polémica restauración de la imagen de la Virgen Macarena de Sevilla. "Son muchos los famosos que siempre han demostrado su devoción. Una devoción, además, muy comprometida por la virgen de la Macarena…", comentaba la presentadora vasca.

En ese instante, La 1 cortaba abruptamente el programa para conectar con el canal 24 horas, quien informaba de la razón por la que se interrumpía la programación: la comparecencia de Pedro Sánchez desde Galicia, donde ha estado visitando las zonas más afectadas por los incendios que azotan nuestro país desde hace varias semanas.

Anne Igartiburu, con la palabra en la boca por 'culpa' de Pedro Sánchez

"Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. 13:41 hora peninsular, una hora menos si nos ven desde Canarias. A esta hora desde Ourense comparecen el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska", explicaban desde la cadena pública.

A continuación se podía ver en pantalla al presidente gallego junto al líder de la nación, el ministro del Interior, así como los técnicos de emergencias. En cuanto terminó la rueda de prensa, que también finalizó de manera abrupta debido al golpe de calor sufrido por uno de los periodistas asistentes a la misma, TVE continuó con su programación habitual. Así, Anne Igartiburu volvió a tomar la palabra para abordar nuevos temas relacionados con la crónica social.