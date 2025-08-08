Anne Igartiburu sustituye a Ramón García al frente de un histórico concurso que vuelve después de 34 años

No hay duda de que Anne Igartiburu está en uno de sus mejores momentos profesionales. Además de 'D Corazón', que continuará presentando los fines de semana junto a Javier de Hoyos en TVE, la comunicadora tiene un nuevo proyecto profesional con el que regresará a la televisión autonómica vasca, donde hizo sus pinitos antes de dar el salto a la televisión nacional.

Anne Igartiburu se pondrá al frente de 'Tal para cual', un histórico concurso de ETB2 que regresará a la pequeña pantalla 34 años después de su estreno. El canal autonómico ya ha abierto el casting con una promoción en la que la presentadora invita a las parejas a poner a prueba cuánto saben el uno del otro.

"¿Conoces de verdad a tu pareja? ¿Sabes lo que le gusta o lo que no soporta? ¿Ese plato que le encanta o el equipo por el que lo da todo? Complicidad, risas y preguntas que os pondrán a prueba en 'Tal para cual'. Espero conoceros y que vosotros también os conozcáis muy bien", comenta Anne Igartiburu en el vídeo promocional de este concurso que en su día presentó Ramón García.

Anne Igartiburu presentará 'Tal para cual' en ETB2

De esta forma ETB2 recupera este formato que nació en 1991 de la mano del actual presentador del 'Grand Prix'. El programa enfrentaba a parejas reales que debían demostrar cuánto se conocían a través de divertidas preguntas y pruebas sobre sus hábitos, manías y gustos personales. El éxito fue apoteósico. Hasta tal punto que, años más tarde, dio el salto a Antena 3 con Anabel Alonso al frente. Fue en el 2006 aunque, en esta ocasión, no repitió el mismo éxito y apenas duró cuatro meses en la franja vespertina de la cadena.

Por el momento, la cadena vasca ya ha iniciado la fase de selección de las parejas que concursarán, pero se desconoce la fecha en la que se estrenará. De esta forma, Anne Igartiburu compaginará su trabajo en 'D Corazón' los sábados y domingos en TVE con su labor al frente del concurso. Un nuevo proyecto que, a buen seguro, le hará mucha ilusión ya que supondrá su 'vuelta a casa', donde empezó sus pinitos como presentadora antes de dar el salto a la televisión nacional.