Sylvia Pantoja pone una línea roja a 'D Corazón' y se niega a responder a lo que le preguntan en TVE

Este sábado, 26 de julio, 'D Corazón' ha recibido la visita de Sylvia Pantoja. Aunque la presencia de la cantante en el plató era para hablar de temas profesionales, los colaboradores no han dudado en preguntarla por su familia, especialmente por su prima, Isabel Pantoja, que tiene numerosos frentes abiertos.

Tras recibir una calurosa bienvenida por parte de Anne Igartiburu, que incluso salió del plató para presentarla, la comunicadora vasca ha querido conocer su opinión sobre todos los conflictos que tiene su familia. Sylvia Pantoja, cuya relación con Isabel es nula desde hace año, se ha mostrado contundente: "Me parece una telenovela, todo interminable".

"Yo le deseo lo mejor y la verdad es que la tenéis que dejar un poco en paz, sinceramente", añadía la cantante, saliendo así en defensa de su prima. Poco después, ya con ella sentada en los sofás junto al resto de colaboradores, estos han vuelto a preguntarla por su relación con Isabel y con el resto de la familia Pantoja. Esto ha provocado el enfado de la andaluza, muy reacia a hablar sobre estos temas: "Yo os dejo que contestéis vosotros, no voy a contestar más de ella, de verdad".

Sylvia Pantoja anuncia su candidatura al 'Benidorm Fest'

Además, recordaba que aunque "hablé una vez en su día, que fue en otro canal, no voy a hacer leña del árbol caído". Aunque no tiene ningún trato con la tonadillera, no dudaba en salir en su defensa: "La pobre tiene que estar cansada de que todos los días se hable de ella y es una lucha. Bastante lucha tiene para que encima se la esté machacando día a día".

Pese a esto, los colaboradores de 'D Corazón' continuaron insistiendo en sus preguntas. Alberto Guzmán quiso saber por los miembros de la familia con los que tiene relación. A lo que Siylvia Pantoja contestó que "mando algún mensajito de vez en cuando a Isa, ella siempre me contesta educadamente porque es una niña muy linda. Con Anabel no tengo relación y con Kiko la tuve una etapa, luego desapareció otra vez. Somos muy despegados".

Javier de Hoyos, por su parte, le preguntaba si creía que Isabel había sentido alguna vez "celos" de ella. La artista contestó: "Puede que sí, puede que no. Eso solo lo sabe ella. Yo sigo p'alante, no me anclo en el pasado". Respecto a sus próximos proyectos, la invitada ha aprovechado que estaba en TVE para anunciar su candidatura al 'Benidorm Fest', la preselección del Festival de Eurovisión. "No me lo pienso, es que estoy buscando temas para presentarme", explicaba, soltando la bomba.

Incluso ha desvelado en qué consistirá su propuesta: "Como se está yendo como 'bom, bom, bom', me gustaría una cosa tranquilita, más orgánica, simple". El programa de La 1 le ha recordado la victoria del portugués Salvador Sobral, en el año 2017 con una balada. "Fue algo diferente, todo el mundo quería hacer ahí el pinto puente y no", ha asegurado, dejando claro que la gustaría seguir sus pasos. Habrá que esperar unos meses para conocer la propuesta de Sylvia Pantoja y ver si tiene posibilidades de triunfar en Eurovisión.