La dirección de 'Espejo Público' tiene que reprender a Lorena García por cómo ha llegado a llamar a Pedro Sánchez

Lorena García ha enfrentado un complicado traspiés en 'Espejo Público' este miércoles que le ha llevado a justificarse delante de las cámaras tras una llamada de atención por parte del equipo. La sustituta de Susanna Griso se encontraba en plena mesa política cuando se refirió a Pedro Sánchez de la manera menos esperada, causando confusión entre sus compañeros y un instantáneo rapapolvo.

El matinal de Antena 3 se centraba este miércoles en las accidentadas vacaciones de Pedro Sánchez en Lanzarote, ya que los agentes de policía han tenido que blindar el Palacio de La Mareta, donde se está hospedando el presidente, además de borrar los insultos que muchos espontáneos han grabado en las inmediaciones.

"Han trabajado borrando los insultos que han aparecido contra Perro Sánchez", avanzaba Lorena García sin ser consciente de cómo había llamado al presidente del Gobierno, pero rápidamente su rostro ha cambiado y no ha tardado en corregir su involuntario error. "Pedro", aclaraba la sustituta de Susanna Griso durante el verano, visiblemente mortificada.

Lorena García se planta ante el rapapolvo de la dirección de 'Espejo Público': "Estamos a la que saltamos"

Sin embargo, su momento 'tierra trágame' no se terminaría con su rápida corrección, ya que la dirección de 'Espejo Público' no ha tardado en darle un toque de atención de forma interna. "Me están…", ha comentado algo confusa mientras trataba controlar su risa nerviosa para escuchar al equipo del programa por su pinganillo.

"En vez de Pedro Sánchez me he trabado y he dicho Perro Sánchez", ha reconocido Lorena García ante sus compañeros de mesa, que parecían ajenos a la equivocación de la presentadora. "Por favor, es que estamos aquí a la que saltamos", espetaba en última instancia la comunicadora, aceptando con una sonrisa el pequeño rapapolvo del equipo del matinal por su inesperado despiste.

📣La presentadora de @EspejoPublico verano llama #PerroSánchez al presidente del Gobierno cuando sacan el tema de los insultos y la presión que sufre Pedro Sánchez estos días en sus vacaciones en La Mareta, en #Lanzarote.#Antena3 #Perro #LorenaGarcía #EspejoPúblico #PedroSánchez pic.twitter.com/p01xl1mTbt — Ultimas Noticias Canarias (@UNCanarias) August 6, 2025

"Ustedes a lo mejor no lo han oído o no se han dado cuenta, pero a mí me lo están diciendo por el pinganillo. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno", aclaraba finalmente la conductora de la versión de verano de 'Espejo Público', que se preparaba así para continuar con la apretada tabla de contenidos de la mesa política del matinal de Antena 3.