Lorena García, obligada a detener 'Espejo Público' tras una brutal bronca: "Aquí hay una línea roja"

La tertulia política es, a menudo, el tramo de 'Espejo Público' que más enfrentamientos e intercambios de opiniones pasados por gritos atesora durante su emisión. Este martes 22 de julio, Lorena García se ha visto en mitad de un fuerte enganchón protagonizado por el exministro Miguel Sebastián y Jaime de los Santos, viéndose obligada a cortar por lo sano.

La sustituta de Susanna Griso durante las vacaciones de verano conectaba este martes con el exministro del PSOE durante su mesa política para repasar el manifiesto del partido a favor del Gobierno de coalición, rechazando el adelanto de las elecciones generales. "Hay que leer el manifiesto, que no menciona a Pedro Sánchez ni una sola vez", comenzaba aclarando el invitado.

Lorena García se planta ante la fuerte discusión entre Jaime de los Santos y Miguel Sebastián: "Es muy difícil"

"El manifiesto pide que no haya elecciones, que se mantenga la mayoría actual hasta que se cumpla la legislatura en el año 2027", ha subrayado Miguel Sebastián antes de que De los Santos le contestase de forma directa. "Que ahora se intente dar una naif a la cosa, perdóname Lorena. Me parece incluso irresponsable. Si alguien firma un manifiesto así, tiene que sacar pecho y no decir ahora 'que si Pedro Sánchez sí' o 'que si Pedro Sánchez no'…", espetaba entonces el colaborador de Lorena García.

Miguel Sebastián y Jaime de los Santos en 'Espejo Público'

Ha sido entonces cuando el tono de la conversación ha comenzado escalar, convirtiendo la tertulia en arroje constante de reproches y acusaciones entre partidos. "¿Tanto miedo le tiene la izquierda al sufragio universal? Es el pilar sobre el que se sostiene cada democracia", replicaba a continuación el diputado del PP, colmando la paciencia de la conductora de 'Espejo Público'.

"Es muy difícil sostener un debate así", ha terminado advirtiendo Lorena García tras intervenir en varias ocasiones entre la acalorada discusión que estaban protagonizando. "Esta persona, que no sé quién es porque no puedo verlo, me ha parecido muy maleducada. Con unas elecciones, entraría la extrema derecha, que es lo que él quiere, que me parece una persona de extrema derecha a juzgar por sus comentarios", contestaba el socialista tras un receso publicitario.

Pero la sustituta de Susanna Griso no ha tardado en dar otro golpe en la mesa para exigir la calma entre sus colaboradores. "Miguel, por favor, aquí hay una línea roja y es el respeto personal. Jaime de los Santos es del PP, lo digo por tus afirmaciones. Creo que Jaime tiene derecho a la réplica", ha aseverado con gesto serio la periodista, revolviéndose contra la bochornosa escena de la mesa política de este martes.

"Me voy a ir ya porque me tengo que ir. Ustedes no me han llamado para debatir con un tal Jaime que no sé quién es ni le veo. Por tanto, no voy a debatir con el tal Jaime", terminaba esgrimiendo Miguel Sebastián, despidiéndose de Lorena García y el equipo del programa. "Si usted se ha sentido ofendido, me disculpo, aunque le recomiendo que mire el vídeo porque nada era ofensivo", ha añadido Jaime de los Santos antes de que el socialista se desconectase.