Atracón de series en septiembre: Lista con los 43 estrenos de Netflix, Prime Video, Movistar, Max, Disney+ y Filmin

El verano ha llegado a su fin. Sí, es verdad que hasta el 21 de septiembre no tenemos cambio de estación. Lo sabemos. Pero ya vuelve el colegio, el calor empieza a desvanecerse... y tenemos que estar preparados para la vuelta a la jornada completa en el trabajo. Y qué mejor manera que teniendo estrenos potentes para entretenernos y no hacernos pensar en que ya la playa y la piscina quedaron atrás. Para eso están las plataformas de streaming como Netflix, Prime Video, Movistar Plus+ o Disney Plus. Y también nosotros, para haceros una lista de lo más destacado.

Por supuesto empezamos con una de las series de moda: 'Miércoles', con una Jenna Ortega recogiendo el manto de Christina Ricci como la hija de los Addams, y esperando seguir con sus investigaciones… y con Lady Gaga, cuyo personaje sigue siendo un misterio. Pero si queremos investigaciones de verdad, ahí tenemos 'La caza. Irati' en Movistar Plus+, con Megan Montaner, que vuelve a dar vida a la psicóloga forense Sara Campos. Y si buscamos más misterio, pero también reírnos un rato, nos llega la temporada 5 de 'Solo asesinatos en el edificio', con más cameos y más situaciones surrealistas.

Pero no solo habrá misterio este mes de septiembre, porque nos llega la tercera temporada de 'Alice in borderland', con más juegos al límite de la muerte; 'Mar afuera', lo nuevo de Atresplayer con Gabriel Guevara; la temporada 13 (¡se dice pronto!) de 'Futurama', o 'La casa Guinness', nueva serie de Steven Knight, creador de 'Peaky Blinders'. Todo esto entre muchos estrenos y regresos que van a hacer de este mes uno perfecto para la vuelta de las vacaciones.

Miércoles (Temporada 2 - Parte 2)

Sinopsis: Miércoles Addams (Jenna Ortega), vuelve a merodear los pasillos góticos de la Academia Nevermore, donde le esperan nuevos enemigos y problemas. Miércoles tendrá que lidiar con su familia, amigos y viejos adversarios, lo que la arrastrará a otro año de caos deliciosamente oscuro y excéntrico. Armada con su característico ingenio afilado y su encanto imperturbable, Miércoles se ve envuelta en un nuevo escalofriante misterio sobrenatural.

Ya llega la segunda parte de la temporada 2 de 'Miércoles'. Los datos, al estrenarse en agosto, no han sido tan espectaculares como se esperaba. Pero ojo, que solo se han visto superados por la tercera temporada de 'El juego del calamar'. Así que ya les gustaría a muchas otras series estar a ese mismo nivel, ¿verdad? Jenna Ortega sigue mimetizada con el personaje, y ya tenemos un nuevo misterio sobre la mesa para que lo resuelva. Pero no solo eso, sino que en esta segunda tanda de episodios... ¡llega Lady Gaga! Su papel se mantiene en el más absoluto secreto, pero desde luego va a ser el mejor reclamo de los nuevos episodios que llegan este septiembre.

Fecha de estreno: 3 de septiembre en Netflix

La caza. Irati

Sinopsis: La historia transcurre en la selva de Irati (Navarra). Más de 20.000 hectáreas de bosque que convierten a nuestra selva en uno de los parajes naturales más grandes de Europa. Un equipo de la UCO se traslada hasta allí cuando los habitantes de una pequeña aldea descubren el cadáver de una mujer asesinada. En esta ocasión, el teniente Ernesto Selva trabajará a las órdenes de Gloria Mencía, una joven inspectora que ha sabido ganarse la confianza del coronel Figueroa. El teniente ha perdido la ilusión por su trabajo y piensa en dejar el Cuerpo. Pero Ernesto no cuenta con la incorporación de Sara Campos que, después de perder a Víctor (su ex pareja), completó su formación académica y ahora trabaja como psicóloga en la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo de la Guardia Civil.

La serie creada por Agustín Martínez (uno de los integrantes de Carmen Mola) regresa a Movistar Plus+ con una nueva temporada, después de las anteriores entregas: Monteperdido, Tramuntana y Guadiana. Esta vez nos lleva al norte de la península para sumergirnos en la selva de Irati. Y, por supuesto, Megan Montaner y Félix Gómez regresan, con un guion escrito por el propio Agustín Martínez junto a Luis Moya e Isa Sánchez. Y, en el reparto, se unen en esta temporada Silvia Alonso, Roger Casamajor, Ángela Cremonte y Eloy Azorín. Hemos tenido que esperar para esta nueva temporada, después de que las tres anteriores pudieran verse en TVE. Ahora el turno es de Movistar Plus+, y tendremos de nuevo a Sara Campos como una de las mejores investigadoras de nuestra ficción.

Fecha de estreno: 4 de septiembre

Plataforma: Movistar Plus+

Task

Sinopsis: Tiene lugar en los suburbios obreros de Filadelfia y sigue a un agente del FBI al mando de un grupo especial. Su objetivo es poner fin a una cadena de robos en casas de drogas protagonizados por un incauto cabeza de familia.

Lo importante de esta serie no lo encontramos solo en su protagonista, que es ni más ni menos que Mark Ruffalo. Sí, el Hulk del MCU (Universo Cinematográfico de Marvel). Sino en la parte creativa, porque 'Task' ha sido creada por el mismo responsable de 'Mars of Easttown', la serie que encumbró a Kate Winslet en 2021, arrasando en todos los premios: Brad Ingelsby. Parte del acuerdo que tiene con HBO. Pero es que esta serie es una de las más esperadas del año sobre todo por sus adrenalíticos avances. Sabemos que será un drama repleto de silencios y conversaciones intensas, pero también que tendrá acción bien dosificada, con un juego del gato y el ratón entre los dos protagonistas. Aparte de Ruffalo, nos encontramos a Tom Pelphrey, Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox y Martha Plimpton.

Fecha de estreno: 8 de septiembre

Plataforma: MAX

Solo asesinatos en el edificio (Temporada 5)

Sinopsis: Charles, Oliver y Mabel investigarán el asesinato de su querido portero, Lester, en circunstancias sospechosas. Esta investigación los llevará a los rincones más oscuros de la ciudad, revelando una peligrosa red de secretos que conecta a millonarios, mafiosos y residentes del Arconia, enfrentándolos a un nuevo Nueva York.

Obviamente Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez regresan para dar vida a Charles Haden-Savage, Oliver Putnam y Mabel Mora, en una de las series más divertidas de la televisión actual. Los cameos y la presencia de otras estrellas han ido a más con el pasar de las temporadas. Porque es que es una ficción que denota buen rollo por los cuatro costados. El argumento, siempre enrevesado y repleto de giros, ya es lo de menos. Lo divertido es ver al trío protagonista buscando sospechosos y asesinos. Son los Jessica Fletcher del siglo XXI. Y es que no hay nada que no funcione en la serie de Disney. Todos están entregados a sus papeles, y se nota en el resultado final. ¿Qué sorpresas nos esperarán en esta nueva temporada, la quinta ya?

Fecha de estreno: 9 de septiembre

Plataforma: Disney Plus

La novia

Sinopsis: Laura es una mujer que aparentemente lo tiene todo: una carrera brillante, un marido cariñoso y su precioso hijo, Daniel. Su vida perfecta se desmorona cuando Daniel trae a casa a Cherry, una nueva novia que lo cambia todo. Tras una tensa presentación, Laura se convence de que Cherry oculta algo. ¿Es una manipuladora social o Laura está paranoica? La verdad es una cuestión de perspectiva.

Prime Video adapta la novela de Michelle Frances y se coloca como uno de esos estrenos interesantes del mes de septiembre. Ya no solo por lo interesante de la propuesta, sino porque cuenta en su reparto con Robin Wright y Olivia Cooke ('La casa del dragón'). ¿Un encuentro entre una suegra y su nuera... que se convierte en un thriller? ¿Cómo no va a gustarnos? Seis episodios en los que nada (ni nadie) es lo que parece. Y es que ya la novela estaba repleta de giros y personajes complejos. Aquí tenemos dos actrices de nivel dispuestas a darlo todo, y dejarnos con esas ganas de más al final de cada episodio. Una de las series a tener en cuenta este mes de septiembre.

Fecha de estreno: 10 de septiembre

Plataforma: Prime Video

Dexter: Resurrección

Sinopsis: Se desarrolla semanas después de que Dexter Morgan reciba una bala en el pecho disparada por su propio hijo, cuando se despierta del coma y descubre que Harrison ha desaparecido sin dejar rastro. Al ser consciente del peso que ha depositado sobre su hijo, Dexter pone rumbo a Nueva York, decidido a encontrarle para arreglar las cosas. Pero pasar página no resultará fácil. Cuando Angel Batista, agente de policía de Miami, aparece haciendo preguntas, Dexter se da cuenta de que su pasado le pisa los talones. Mientras padre e hijo lidian con sus propias sombras en la ciudad que nunca duerme, pronto se verán sumidos en unas profundidades que jamás habrían imaginado; y la única manera de salir a flote será hacerlo juntos.

Michael C. Hall retoma su icónico papel acompañado de estrellas invitadas de la talla de Uma Thurman y Peter Dinklage. El universo de 'Dexter' se hace más y más grande, después de su serie precuela 'Dexter. Pecado original'. Pero aquí vuelve todo el reparto de la serie madre. Y sí, Michael C. Hall va a hacérselo pasar mal a sus víctimas... pero es que a él también se lo van a hacer pasar muy mal. De hecho, uno de los episodios se ha filtrado antes de su estreno, con una muerte más que sorprendente. No vamos a desvelarlo aquí, por supuesto, pero si sois fans... os va a dejar boquiabiertos.

"Solo puedo decir que no creo que emprendamos esta temporada imaginándola como algo único. Sin revelar demasiado, creo que la puerta estará abierta al final de esto", dijo el actor en una entrevista durante el rodaje de la serie.

Fecha de estreno: 12 de septiembre

Plataforma: SkyShowtime

Mar afuera

Sinopsis: Álvaro y Carlos son dos internos recién llegados a un Centro de Internamiento de Menores Infractores situado junto al mar. Mientras cumplen su condena tendrán que hacer frente a las amenazas de la banda de Los Pajaritos sin perder la esperanza en un futuro cada vez más oscuro. Pero allí dentro también encontrarán el apoyo de internos como Saray, una joven que prefiere vivir en el centro antes de volver a su problemática vida en el exterior, o de trabajadores como Mario, un hombre que llegará a poner en peligro su propia vida por ayudar a estos chicos.

'Mar afuera' se trata de una adaptación española de la ficción italiana ‘Mare Fuori’, una de las series europeas de mayor éxito internacional en los últimos años. Protagonizada por Gabriel Guevara, Hugo Welzel y Laura Simón, está compuesta por ocho episodios de 50 minutos de duración y se ha rodado en las provincias de Alicante y Madrid. Como dice el comunicado de Atresmedia, "en 'Mar Afuera' se abordan conflictos de interés social, que van más allá de la temática criminal; como la maternidad, las relaciones tóxicas, la familia o la enfermedad mental. Una propuesta optimista que pone en valor elementos positivos como son la fuerza de la amistad o el impulso de la esperanza".

"Álvaro es un chico que descubre que todo son retos y la vida no es algodón de azúcar", explicó Gabriel Guevara para una entrevista para Antena 3. "Mi personaje es bastante inocentito".

Fecha de estreno: 14 de septiembre

Plataforma: Atresplayer

Futurama (Temporada 13)

Sinopsis: ¡Bender está descontrolado! ¡Un volcán está a punto de explotar! ¡Fry se enfrenta a un rival por el amor de Leela! ¿Y el Dr. Zoidberg está ascendiendo al cielo? ¡Seguro que será emocionante! Ya están avisados… ¡es una temporada completamente nueva de Futurama!

'Futurama' ha sido cancelada muchas veces, sí, pero se resiste a morir. Y, desde su llegada a Hulu (es decir, a Disney), está viviendo una nueva era. A diferencia de anteriores temporadas en Disney Plus, estrenando capítulos semanalmente, ahora nos llegan todos de golpe. Los 10 que conforman la que es ya su 13ª temporada. Volveremos a ver a Fry, Leela o Bender haciendo mucha crítica de la sociedad actual, siempre con ese toque friki-científico que tanto nos gusta.

Fecha de estreno: 16 de septiembre

Plataforma: Disney Plus

Black Rabbit

Sinopsis: Cuando el dueño de un restaurante de moda de la ciudad de Nueva York permite que su turbulento hermano regrese a su vida, abre la puerta a peligros cada vez mayores que amenazan con derribar todo lo que ha construido.

Jude Law hace tiempo que dio el salto también al mundo de las series. Y qué bien que lo hizo porque entre los títulos que ha protagonizado esta esa obra de culto que es 'The Young Pope' o la última serie de Star Wars 'Tripulación perdida'. Ahora le toca meterse en la piel de un hombre que tiene que soportar a su problemático hermano. ¡Y tan problemático! No le va a dar más que quebraderos de cabeza continuamente, y brillantemente interpretado por Jason Bateman, que eso hay que tenerlo en cuenta. Un thriller familiar con la ciudad de New York como una protagonista más, creado por Zach Baylin y Kate Susman. "La serie representa un mundo interesante… espero que el público se enganche con la relación complicada, amorosa y volátil entre estos hermanos", comentó Jude Law en la presentación de la serie.

Fecha de estreno: 18 de septiembre

Plataforma: Netflix

El refugio atómico

Sinopsis: La Tercera Guerra Mundial está a punto de estallar y un grupo de multimillonarios se refugia en un búnker de lujo: Kimera Underground Park. Desde allí verán en pantallas, en un espectáculo lleno de perplejidad, cómo el mundo que conocían se va desplomando sobre sus cabezas. Y mientras fuera la situación se vuelve cada vez más aterradora, ellos disfrutarán de su pequeña ciudad exclusiva con cancha de básket, restaurante, jardín zen, coctelería, diván de psicólogo, gimnasio y spa. A eso quedará reducida su mítica condición de privilegio: a ir adaptándose a vivir en un agujero de lujo, en un universo subterráneo lleno de enigmas en el que estallarán las cuentas pendientes de dos familias atravesadas por una herida del pasado.

Este septiembre también llega la nueva serie de los creadores de 'La casa de papel', Álex Pina y Esther Martínez Lobato. En este caso, una ficción que mezcla drama, ciencia-ficción y thriller, y que está protagonizada por Miren Ibarguren, Joaquín Furriel, Natalia Verbeke, Carlos Santos, Montse Guallar, Pau Simón, Alícia Falcó, Agustina Bisio y Álex Villazán. 8 episodios que prometen emociones fuertes, y dejar muy alto el listón de las ficciones españolas este año en Netflix. En una entrevista para El País, el responsable de contenidos, Diego Ábalos, afirmó que "no ha habido una serie tan ambiciosa en la historia de España". Por su parte, Alex Pina desveló detalles de cómo va a ser el resultado final de la serie.

"Hoy la ciencia ficción es casi naturalismo… Queríamos lograr ese lado aspiracional del lujo de multimillonarios, pero también que pudiera atraer a cualquier persona, un lugar donde me gustaría estar… Fuera está ocurriendo la Tercera Guerra Mundial y debajo tienes unas zonas acolchadas, redondeadas, donde parece que no hay posibilidad de hacerte daño".

Fecha de estreno: 19 de septiembre

Plataforma: Netflix

Alice in borderland (Temporada 3)

Sinopsis: Un joven obsesionado con los videojuegos y dos amigos suyos se ven atrapados en una extraña versión de Tokio donde deberán competir en peligrosos juegos para sobrevivir.

"Más juegos. Más jugadores. ¿Quién es exactamente el enemigo? ¿Quién sobrevivirá? Un viaje desconocido del que nadie conoce la respuesta". Así ha vendido la tercera temporada en Netflix TUDUM su creador Shinsuke Sato. Basada en el manga de Haro Aso, esta serie japonesa ha ido creciendo poco a poco hasta convertirse en un auténtico fenómeno. No llega al nivel de 'El juego del calamar', pero se mantiene como una de las ficciones más interesantes (y con más giros) de Netflix. Estos nuevos episodios llegan en septiembre, a diferencia de las anteriores temporadas, que siempre se estrenaban en diciembre. Por supuesto que regresan Kento Yamazaki como Arisu y Tao Tsuchiya como Usagi, los dos grandes protagonistas. Porque si algo tenemos por seguro en 'Alice in borderland', es que ningún personaje está libre de morir de la forma más horrible y descabellada.

Fecha de estreno: 25 de septiembre

Plataforma: Netflix

La casa Guinness

Sinopsis: La historia sigue las secuelas de la muerte del magnate cervecero, Sir Benjamin Guinness, y el gran impacto de su testamento en el destino de sus cuatro hijos adultos: Arthur, Edward, Anne, Ben, y otros dublineses afectados por la expansión del imperio Guinness.

Steven Knight, creador de 'Peaky Blinders', regresa con esta nueva serie, centrada en la famosa marca de cerveza Guinnes, y cómo se convirtieron en un auténtico imperio. Luchas de poder, tramas familiares y esa Irlanda de finales del siglo XIX que tanto nos gusta. Visualmente será increíble, por supuesto. Y, en el reparto principal, nos encontramos a Anthony Boyle, Louis Partridge, Emily Fairn, Fionn O’Shea, James Norton y Jack Gleeson (este último, Joffrey en 'Juego de tronos').

"Es la extraordinaria historia de una familia que resulta ser la heredera de la mayor fábrica de cerveza del mundo. Son jóvenes y se les ha encomendado la tarea de hacerse cargo de esta marca de increíble éxito. La primera prioridad es: no la fastidien. Y la segunda prioridad es hacer que Guinness sea aún más grande", contó su creador en el evento de Netflix TUDUM. Estamos quizá ante una de esas series 'tapadas' que generarán culto entre los fans. Netflix sabe qué botones tocar, y Knight por supuesto que también.

Fecha de estreno: 25 de septiembre

Plataforma: Netflix

Incontrolables

Sinopsis: Una policía de un pequeño pueblo sospecha que la escuela local para adolescentes con problemas y su carismática (pero peligrosa) fundadora no son lo que aparentan.

La actriz canadiense Mae Martin, que también protagoniza la serie junto a Toni Collette, es la creadora de este thriller donde un pequeño pueblo parecer esconder secretos en cada esquina. "A menudo hablo de la adolescencia o escribo personajes que están viviendo su adolescencia. Fue una época tan intensa para mí, y lo es para todo el mundo, pero siempre he sabido que quería sumergirme más directamente en esa época y en todos los sentimientos viscerales de la adolescencia", contó su creadora en el evento TUDUM de Netflix.

"Yo era una adolescente caprichosa a principios de la década de 2000, y a mi mejor amiga la enviaron a uno de esos institutos para adolescentes problemáticos cuando tenía 16 años. Volvió y contaba historias de lo más disparatadas". Así que tomando eso como base, ha creado una historia que tiene su inspiración en 'Alguien voló sobre el nido del cuco' o 'Inocencia interrumpida'.

Fecha de estreno: 25 de septiembre

Plataforma: Netflix

Atomic

Sinopsis: Max es un narcotraficante de espíritu libre que recorre Oriente Medio, y Mohammed es un hombre atormentado por su pasado que huye de quienes están decididos a matarle. Desesperados por encontrar la redención, sus caminos convergen en el desierto de Libia cuando se ven envueltos en el complot de un cártel venezolano para transportar uranio con el que fabricar una bomba nuclear.

Alfie Allen y Samira Wiley protagonizan esta serie de acción, dividida en cinco episodios, y que adapta el libro de no ficción 'Atomic Bazaar'. La ficción sigue al narcotraficante Max y al enigmático forastero JJ mientras son arrastrados a una caótica misión de alto riesgo en la que nunca pensaron involucrarse. Y la misión es traficar uranio altamente enriquecido a través del norte de África y Oriente Medio. "La idea de que un gobierno intente hacerse con ese tipo de poder, y que eso pueda pasar a una organización… ¿cómo distinguir a veces entre ambos? ¿Quiénes son los buenos y quiénes los malos?", comentó Alfie Allen a Radio Times. "Y con los personajes que interpretamos, son dos antihéroes. Creo que siempre es muy interesante presentar esa elección al público".

Fecha de estreno: 26 de septiembre

Plataforma: Netflix

The Savant

Sinopsis: Cuenta la historia de la investigadora encubierta «The Savant», que se infiltra en grupos de odio en internet para intentar detener a los extremistas del país antes de que actúen.

Lo curioso de esta nueva serie de Apple no solo es que cuente con Jessica Chastain como protagonista, sino que está basada en el impactante reportaje de Cosmopolitan publicado en 2019 por Andrea Stanley. Este llevaba por título: '¿Es posible detener un tiroteo masivo antes de que ocurra?'. "La historia de esta mujer me conmovió profundamente", contó Chastain para L'Officiel, quien también ha producido la serie a través de su compañía, Freckle Films.

"La idea de que pase la mayor parte del tiempo leyendo comentarios increíblemente sexistas, racistas y cargados de odio, y que de alguna manera tenga que adoptar un personaje similar para poder moverse en esas aguas, pero lo haga por el bien común, me pareció realmente fascinante". Y es que es una propuesta arriesgada y que cuadra mucho con el mundo que tenemos que vivir hoy en día.

Fecha de estreno: 26 de septiembre

Plataforma: AppleTV+

Más estrenos mensuales: