Beatriz Rico da la cara por Verónica Echegui ante los que cuestionan que no hablara de su enfermedad

El fallecimiento de Verónica Echegui, el pasado domingo a los 42 años, fue un shock para todos. Muy pocos eran conocedores de su enfermedad, un cáncer que finalmente acabo con su vida. Su decisión de no hacerlo público ha generado un debate en redes sociales que su compañera de profesión Beatriz Rico se ha encargado de zanjar.

Según publica 'Vanitatis', la actriz llevaba varios meses en tratamiento. Incluso llegó a viajar al extranjero en busca de ayuda. Pero en ningún momento renunció a su trabajo. Solo su familia y su círculo más cercano conocían de la difícil situación que estaba atravesando. Por eso, su muerte ha caído como un jarro de agua fría en todos los que tuvieron la oportunidad de conocerla y trabajar con ella.

Según el citado portal, durante la realización de su último estreno, 'A muerte', la actriz atendió amablemente a infinidad de medios de comunicación. Lo hizo con total normalidad, hablando del tema central de la serie, la muerte. Fue el pasado mes de junio y nada hacía pensar la enfermedad que estaba atravesando. De hecho, unas declaraciones que concedió a Divinity en aquel momento, ahora cobran más sentido que nunca.

"De hecho, ayer me preguntaba, ¿por qué hablamos tanto del físico, de la belleza, y mucho menos o no tanto del hecho de que todos morimos, de que la muerte te puede sorprender en cualquier momento? Porque actuamos, yo por lo menos como si la muerte no existiera, como si no te fuera a tocar. Cuando todo tiene un final y hay que preparase para ello, pero no hablamos de ello. Y, sin embargo, estamos todo el día hablando de que si la arruga esto, que si la ceja lo otro…", reflexionó Verónica Echegui. Unas palabras que ahora nos dejan sin aliento.

Beatriz Rico, indignada ante quienes cuestionan la decisión de Verónica

Esa decisión de Verónica Echegui de llevar su enfermedad en la intimidad ha dividido a la opinión pública. Por un lado están los que piensan que haberlo contado públicamente podía haber ayudado a otras personas en su misma situación y, por otro, los que apoyan su decisión. Sin embargo para algunos, como para la también actriz Beatriz Rico, ese debate carece de sentido.

A través de su cuenta de X, la exconcursante de 'Supervivientes 2025' ha explotado contra quienes cuestionan la decisión de su compañera, ya que es algo que solo le pertenece a ella. "Cada uno lleva su enfermedad como puede. Bastante tiene encima. Pau Donés, por ejemplo, lo hizo público, y ayudó a mucha gente con su testimonio. Y si la decisión de Verónica fue llevarlo con la máxima discreción, no sé qué hacemos aquí debatiendo acerca de su enfermedad", ha sentenciado, con contundencia, Beatriz Rico.