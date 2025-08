Avance 'Valle Salvaje', capítulo del lunes 4 de agosto: Julio da un jarro de agua fría a Adriana y Rafael

Después de varias semanas emitiendo varios dobles episodios de 'Valle Salvaje', la ficción de Bambú Producciones vuelve esta semana a la normalidad emitiendo un episodio por día en su horario habitual a partir de las 17:20 horas antes de 'La Promesa' y justo después de 'Malas lenguas'.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Bárbara le decía a Victoria que tanto ella como Pedrito prefieren seguir en la Casa Pequeña a trasladarse a la Casa Grande y que espera que no se tome su decisión como una ofensa personal hacia ella.

Mientras, Úrsula pedía a su tía poder trasladarse a la Casa Grande para poder estar cerca de Rafael antes de su boda pero Victoria le solicitaba que tenga paciencia y aguante un poco más en la Casa Pequeña.

Por su parte, Amanda no dudaba en preguntarle a Mercedes si no se le hace extraño que haya otra mujer que haya ocupado el hueco que dejó su hermana Pilara. Paralelamente, Leonardo le decía a su madre que sabe de buena tinta que su padre nunca permitirá que se pueda casar con Bárbara. E Irene cambiaba de idea y aseguraba ahora que es mejor que no le entreguen la carta que habían escrito confesando su affaire a Bárbara.

Mercedes dejaba claro que esta tregua que les han prometido no es de buena fe y Bernardo tenía claro que una vez pase el enlace el duque volverá a la carga contra ellos.

Adriana no dudaba en decirle a Rafael que a Úrsula y a Julio les interesaba que ellos dos se alejen para siempre y que quizás han estado de acuerdo desde el principio. Por su lado, Úrsula no dudaba en acusar a Julio de servil y manso mientras que Julio le amenazaba dejando claro que sabe por qué vino a Valle Salvaje y que no tiene nada que ver con el luto de su primo.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el lunes 4 de agosto a partir de las 17:20 horas justo después de 'Malas lenguas':

Avance del capítulo 224 de 'Valle Salvaje' del lunes 4 de agosto

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Amanda no duda en decirle a José Luis la suerte que ha tenido al emparentarse con la familia de su difunta esposa. Paralelamente, Bernardo le deja claro al duque que necesita tierras y él su presencia en su boda y que quizás si llegan a un acuerdo pueden firmar la paz.

Tras ello, José Luis es rotundo al confesarle a Victoria que está deseando que pase su boda para poder hundir en la miseria a Bernardo y Mercedes y todos los habitantes de la Casa Pequeña y deja claro que va a acabar con ellos y que pagarán por todos y cada uno de sus desmanes.

Victoria trata de malmeter a Amanda sobre la amistad de su hijo Leonardo y Bárbara mientras la joven le reconoce a Irene que la llegada de su madre ha provocado que su relación con Leonardo haya mejorado.

Julio les deja claro a Rafael y Adriana que hasta ahora han contado con su bendición pero que ya no la tienen y por tanto su relación se terminó y deben olvidarse para siempre el uno del otro.

Paralelamente, Julio descubre que ha perdido la carta que compromete a Úrsula, pero ¿quién ha podido robársela? La carta que sí que ve la luz es la de Leonardo e Irene. Y quien la lee no cabe en sí de su asombro.