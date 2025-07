Yolanda Ramos ficha también por el 'Pekín Express' de TVE y se revela quién será la pareja de Rocío Carrasco

Yolanda Ramos también podría ser una de las concursantes de 'Race Across The World', la gran apuesta de entretenimiento de TVE de cara a la próxima temporada. Esto, al menos, es lo que avanza la cuenta de X de 'Poco Pasa TV'. De ser así, se uniría a otros rostros conocidos como Rocío Carrasco, Alba Carrillo, Cristina Cifuentes, Jedet o Nia Correia.

El pasado 18 de junio, RTVE confirmó que estaba preparando la adaptación del formato 'Race Across The World', un programa del estilo de 'Pekín Express' en el que 6 parejas de famosos tendrán que recorrer América Latina con muy pocos recursos. No podrán utilizar aviones ni ningún tipo de dispositivo electrónico como móviles o GPS. Únicamente podrán viajar por tierra o mar.

El viaje se divide en tramos. En cada uno de las entregas, los equipos deben llegar a un checkpoint específico que será revelado al principio de la etapa. Al llegar, deberán firmar un libro de viajes que registra su orden de llegada, lo que determinará también el orden de salida en la siguiente etapa, respetando las diferencias horarias entre los equipos.

Yolanda Ramos también se prepara para concursar y llegar #HastaelFindelMundo (#RaceAcrossTheWorld), en el nuevo #PekínExpress de TVE, en el que un grupo de famosos estará más de dos meses viajando por Latinoamérica. | 💣🤞🏻 pic.twitter.com/zgl4oBHX2x — Poco Pasa TV (@Pocopasatv) July 27, 2025

Yolanda Ramos, Rocío Carrasco y Alba Carrillo, entre las posibles concursantes

Por el momento, RTVE no ha hecho oficial el nombre de los concursantes que participarán en esta primera edición. Aunque poco a poco se han ido conociendo algunos posibles fichajes. Según avanzó en exclusiva YOTELE hace unos días, Rocío Carrasco estaría cerrando su participación en el reality, que sí que se sabe que estará presentado por Paula Vázquez. Y ahora Semana añade que su pareja en el reality que llevará por título 'Hasta el fin del mundo' será la cantante Anabel Dueñas ('OT 2008' y Los Supersingles), una de sus amigas más íntimas.

Otras dos famosas que podrían formar pareja, según la revista 'Semana', serían Cristina Cifuentes y Alba Carrillo. La citada revista pudo confirmar que la colaboradora televisiva "ya ha cerrado su incorporación al formato", mientras que la expresidenta de la Comunidad de Madrid tiene el contrato "firmado al 95%" tras varios días de intensas negociaciones con la productora Zeppelin, del grupo Banijay Iberia.

Además de Rocío Carrasco, Cristina Cifuentes, Yolanda Ramos y Alba Carrillo, también se han puesto sobre la mesa los nombres de Jedet, Rocío Martín Berrocal, Nia Correia y J Kbello. Habrá que esperar a que TVE haga oficiales los nombres de los concursantes que se animarán a vivir una de las aventuras más extremas de sus vidas.