Rocío Carrasco se queda en TVE como posible fichaje estrella de su nuevo reality con famosos

Todo parece indicar que Rocío Carrasco llegó a Televisión Española para quedarse. Tras reaparecer mediáticamente, después de años de silencio, con su docuserie en Telecinco, la hija de Rocío Jurado dio su salto a la cadena pública donde se encuentra muy a gusto. Tanto es así, que podría ser el fichaje estrella de su nuevo reality.

TVE ya está trabajando en los últimos detalles de 'Race Across The World', el concurso de aventuras del estilo de 'Pekín express' producido por Zeppelin TV y que se estrenará próximamente. Según publica en exclusiva YOTELE, Rocío Carrasco estaría cerrando su participación en el reality. De ser así, sería el segundo programa en el que participa en la cadena pública, donde ya fue concursante de 'Bake Off: famosos al horno'.

La última vez que vimos a Rocío Carrasco en televisión fue la pasada primavera, durante el desfile inaugural de 'La familia de la tele'. Supuestamente, iba a ser colaboradora del magacín vespertino de La 1, pero nunca llegó a pisar el plató. En parte debido a las escasas semanas que duró el programa, que fue retirado de la parilla al mes de arrancar por sus flojos datos de audiencia.

Rocío Carrasco estaría ultimando su participación en el 'Pekín express' de TVE

Rocío Carrasco en 'Bake Off'.

'Race Across The World' consiste en que seis parejas de famosos deberán recorrer América Latina con escasos recursos, mientras compiten por ser los primeros en llegar a su destino. Para conseguirlo, no podrán utilizar dispositivos móviles ni GPS, y tan solo podrán viajar por tierra o mar. Eso sí, podrán trabajar para aumentar sus recursos y conseguir algo de ventaja respecto al resto de contrincantes.

Junto al posible fichaje de Rocío Carrasco, Poco Pasa TV avanza que otras dos posibles participantes podrían ser la artista Jedet y Rocío Martín Berrocal, hermana de Vicky Martín Berrocal. Esta última se ha hecho muy popular recientemente tras protagonizar junto a su familia el docureality 'Las Berrocal' en Movistar Plus.

Por el momento, los dos primeros concursantes que ya han sido confirmados han sido Nia Correia y J Kbello, tal y como ha anunciado Yotele. Ambos saltaron a la fama por su participación en distintos programas musicales de televisión, como 'Operación Triunfo', 'Benidorm Fest' o 'Tu cara me suena'. Habrá que esperar para ver si se confirma el fichaje de Rocío Carrasco que, de ser así, se convertiría en la concursante estrella de esta primera edición.